Tra gli obblighi fiscali vi è anche quello dell'invio del modello Intrastat: si tratta di un documento la cui comunicazione è obbligatoria per legge per determinati soggetti. Questo adempimento riguarda la cessione di beni o servizi con paesi esteri, e coinvolge da vicino alcune imprese o lavoratori autonomi. Nell'articolo, tutti i dettagli su cos'è questo documento, come funziona, come si compila e chi sono le persone obbligate ad inviarlo ogni anno.

Quando si parla di lavoratori autonomi o imprese, gli obblighi fiscali sono molteplici: anche se con la Partita Iva puoi scaricare alcune spese del lavoro, dovrai anche provvedere al pagamento di tasse, imposte di diverso tipo, contributi, e seguire alcuni adempimenti obbligatori per legge.

Uno di questi è il modello Intrastat, che prevede una comunicazione obbligatoria che alcuni soggetti devono inviare in determinate circostanze. Di fatto questa comunicazione obbligatoria serve all'Agenzia delle Dogane per tenere sotto controllo gli scambi commerciali che avvengono tra l'Italia e altri paesi, all'estero.

Si può dire quindi che questo adempimento fiscale riguarda da vicino tutti coloro che, lavorando con una Partita Iva, erogano beni o servizi, o acquistano beni e servizi, da un altro paese. La legge italiana infatti prevede che sia obbligatorio per chi lavora con l'estero presentare tutte le informazioni accurate sullo scambio di beni e servizi con altri paesi.

Per poter presentare queste informazioni si utilizza il modello Intrastat, da comunicare con tutte le informazioni entro alcune scadenze specifiche. A sua volta il documento si divide in due modelli, uno dedicato a chi ha acquistato beni o servizi dall'estero, l'altro per chi li ha ceduti. Vediamo in questo articolo cos'è nel dettaglio questa comunicazione, come funziona e chi deve inviarla.

Cos'è il modello Intrastat

Il modello in questione è un documento che serve alle imprese e ai titolari di Partita Iva a comunicare correttamente le operazioni effettuate con realtà situate presso paesi esteri. Si tratta di un documento con cui è possibile assolvere ogni anno all'obbligo di comunicazione delle informazioni. Se lavori con l'estero, ti è fondamentale sapere come funziona questo modello, e presentarlo entro le scadenze.

Devi sapere che questo documento si divide in due parti, rispettivamente:

INTRA1: è la parte dedicata alle cessioni di beni o servizi verso l'estero;





INTRA2: è la parte dedicata agli acquisti di beni o servizi dall'estero.

Se con il tuo lavoro autonomo o impresa attui entrambe le operazioni, la tua comunicazione dovrà contenere entrambe le informazioni. Come riporta l'Agenzia delle Dogane, l'obiettivo di questi documenti è quello di monitorare gli scambi, e ottenere le statistiche per ogni periodo relative ai movimenti di beni e servizi con l'estero.

Avere una Partita Iva comporta diverse tasse e costi per la gestione, e può accadere che il lavoratore autonomo, professionista o imprenditore, scelga di rivolgersi all'estero per ottenere beni e servizi da fornitori del posto. Oppure può accadere che i clienti si trovino in parte all'estero. Tutti questi movimenti vanno correttamente comunicati al fisco tramite modello Intrastat.

Chi deve inviare il modello Intrastat

Il modello Intrastat quindi deve essere inviato da tutti coloro che effettuano scambi con paesi esteri, sia in caso di vendita che di acquisto. Si tratta di soggetti che procedono agli scambi sia verso stati nell'Unione Europea, sia extra UE. Si parla quindi di inviare un modello riepilogativo con scadenza periodica.

Ad essere obbligati ad inviare questo documento sono quindi tutti i soggetti passivi d'Iva, come: società, professionisti autonomi, imprenditori, enti non commerciali, ma anche professionisti che lavorano con una Partita iva con regime forfettario, ovvero con regime fiscale agevolato.

In questo caso la particolarità del regime fiscale prevede l'esonero totale dal versamento dell'Iva, ma nonostante questo, l'obbligo di inviare i dati per gli scambi avvenuti con l'estero sussiste anche per questi professionisti. Sono inclusi nelle operazioni di scambio tutti i beni o servizi, anche di diversi settori lavorativi.

Non vanno dichiarate in questo documento invece le operazioni effettuate verso soggetti non titolari IVA, o operazioni verso soggetti extra UE.

Come funziona il modello Intrastat

Per quanto riguarda le modalità di invio di questo modello, è possibile, una volta scaricato il documento dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, presentarlo tramite Entratel o Fsconline. La comunicazione obbligatoria può essere effettuata in autonomia, oppure tramite un intermediario abilitato.

Per quanto riguarda la scadenza per la presentazione, bisogna chiarire alcuni aspetti. C'è una differenza tra chi ha effettuato operazioni con l'estero per più di 50.000 euro nei 4 trimestri precedenti, e chi invece non è arrivato a questa cifra:

Scadenza trimestrale per chi nei 4 trimestri precedenti non ha superato 50.000 euro di operazioni;





Scadenza mensile per chi nei 4 trimestri precedenti ha superato 50.000 euro di operazioni.

Tuttavia tieni in considerazione, che anche se ti trovi nella prima situazione, puoi scegliere di inviare le informazioni ogni mese. Nella pratica, gli elenchi riepilogativi vanno presentati con l'apposito modello entro il giorno 25 del mese successivo al periodo in cui si riferiscono le operazioni.

Trattandosi di un obbligo di legge, chi non comunica correttamente tutte le informazioni può ricevere anche una sanzione in denaro, per omessa dichiarazione. Si può arrivare in questo caso anche a più di 1.000 euro di multa.