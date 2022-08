Stipulare un mutuo con una banca è una scelta piuttosto vincolante. Ma cosa accade se si perde il proprio lavoro? In questo caso ci si trova sicuramente in difficoltà, tuttavia è possibile mettere in pratica alcune soluzioni, ecco quali.

Nel momento in cui si decide di stipulare un mutuo con una banca, quest'ultima può richiedere una serie di requisiti, e di garanzie, per erogare il prestito. Solitamente le banche chiedono al cliente un contratto di lavoro indeterminato, che possa comprovare la stabilità lavorativa e la possibilità di coprire i costi nel corso del tempo.

Tuttavia, anche a chi è assunto a tempo indeterminato, alcune circostanze possono essere sfavorevoli e portare alla perdita del proprio lavoro, e di conseguenza ad una entrata economica sufficiente a provvedere al pagamento delle rate mese per mese. In questa situazione possono sorgere non poche preoccupazioni, anche perché in casi estremi di insolvenza, la banca può anche decidere di rivalersi sull'abitazione.

Esistono però alcune possibili soluzioni di cui tenere conto, se ci si trova in questa situazione, oltre ovviamente al fatto di cercare nel più breve tempo possibile una nuova occupazione. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta.

Cosa succede se ho il mutuo e perdo il lavoro

Quando si stipula un contratto con una banca, bisogna tenere conto che ogni mese si dovrà versare una certa cifra all'istituto bancario, per un periodo di tempo piuttosto lungo, che può andare dai 15 ai 30 anni. Tieni presente che in questo arco di tempo, nonostante l'occupazione stabile, anche un contratto a tempo indeterminato potrebbe essere interrotto per qualsivoglia motivo.

Dal fallimento dell'azienda ad un cambiamento del personale, alla modifica di un comparto dell'azienda, fino al trasferimento della stessa, le eventualità per cui ci si può trovare senza lavoro possono essere le più diverse.

Se si perde il proprio posto, e non si ha un garante a cui fare riferimento, può accadere che la banca decida di segnalarvi come cattivi pagatori, o al peggio procedere con il pignoramento dell'abitazione.

Indubbiamente si tratta di situazioni che accadono se non si provvede a pagare diverse rate, solitamente una rata in ritardo non comporta queste conseguenze. Se si hanno a disposizione fondi per coprire le mensilità, basta cercare un nuovo lavoro per poter continuare a pagare. Tuttavia non sempre è così, e a non pagare diverse rate si rischia davvero molto.

Come fare per non pagare il mutuo, senza perdere la casa

Il rischio maggiore, nel caso di mancato pagamento delle rate, è quello di perdere la casa. Tuttavia è possibile individuare alcune soluzioni utili, se ci si trova improvvisamente senza lavoro:

avere un garante : se già inizialmente è stato associato al contratto anche un garante, si può chiedere a questa persona di provvedere al pagamento della somma alla banca per il tempo che serve a trovare una nuova occupazione, per poi restituirgli il denaro successivamente. In questo caso, non si perde l'abitazione;





: esistono infatti alcune assicurazioni che sono mirate a coprire la perdita del lavoro. Posto che l'assicurazione sul mutuo non è mai obbligatoria, può essere una buona scelta quella di aprirne una quando si firma un contratto con una banca. Lo si può fare se si è assunti con un contratto a tempo indeterminato, chiedendo il . Nel momento in cui si rimane senza denaro sufficiente a causa della perdita economica, la compagnia assicurativa provvederà a coprire le rate mancanti, ma va considerato che il periodo di copertura non supera mai l'anno; sospensione del mutuo: in alcuni casi è possibile anche scegliere di sospendere il pagamento, se si perde il lavoro. Questa possibilità è garantita da un'iniziativa specifica dello stato, ovvero il Fondo di Garanzia per chi si trova in una situazione di difficoltà economica.

Queste sono le principali soluzioni applicabili nel caso di perdita di una entrata economica stabile con un mutuo aperto, tuttavia il consiglio da tenere presente per risolvere prontamente queste situazioni è quello di metterle in conto già inizialmente, ovvero alla stipula del contratto, e documentarsi su una possibile assicurazione, o su un garante.

Chi può sospendere il pagamento del mutuo

Abbiamo visto che tra le opzioni possibili vi è anche quella di sospendere direttamente il pagamento per un certo periodo, a causa delle difficoltà economiche. Si tratta di una possibilità garantita dallo stato tra gli aiuti alle famiglie e i bonus casa.

Per farlo tuttavia è necessario rispettare alcuni requisiti importanti. L'iniziativa proposta dal governo fa riferimento al Fondo di Garanzia, il cui accesso è limitato esclusivamente a chi ha contratto un mutuo e successivamente si è trovato in una condizione di disagio economico.

L'accesso a tale fondo è consentito solamente a chi ha aperto un mutuo per comprare una abitazione da destinare a prima casa, ovvero in cui vive stabilmente. Sono escluse tutte le abitazioni di lusso, e il contratto deve essere attivo da almeno un anno. Inoltre vi è un requisito che riguarda la somma complessiva, che non deve superare i 250.000 euro.

In questi casi, un lavoratore che perde il proprio posto può compilare il modulo Consap apposito e chiedere alla propria banca di sospendere i pagamenti per un certo periodo di tempo, presentando un documento di identità e l'attestazione ISEE.

Inoltre bisogna anche presentare la documentazione che prova la perdita della stabilità economica, ovvero in caso di licenziamento oppure la sospensione del lavoro, o riduzione dell'orario. In questi casi le banche sono tenute a sospendere i pagamenti.