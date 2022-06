Sono due le semplici regole da seguire per accedere a tutte le agevolazioni rispetto al mutuo cointestato che viene firmato per l'acquisto della prima casa, vediamole assieme nel corso dell'articolo.

Al giorno d'oggi è una pratica comune per tutte le giovani coppie e non solo, richiedere un mutuo per l'acquisto della propria prima casa.

Fortunatamente esistono delle casistiche particolari per la quale si può usufruire di vantaggi fiscali legati alle spese sostenute per il proprio mutuo, fino alla detrazione del 19%.

Per avere una visione più generale dell’argomento ti consigliamo di leggere anche “Detrazioni mutuo prima casa: ecco come usufruirne!”.

La circolare che è stata pubblicata in merito direttamente dall'Agenzia delle Entrate specifica che questa detrazione non è disponibile per tutte le tipologie di mutuo, ma solo in alcuni casi.

Ma che cosa avviene se il mutuo è cointestato?

In questi casi è possibile ottenere la detrazione se si seguono alcuni particolari accorgimenti che vi elencheremo nel corso dell'articolo.

Analizzeremo assieme tutte le specifiche relative alle detrazioni per quanto riguarda i mutui cointestati e tutte le casistiche che ne conseguono.

La detrazione per il mutuo sulla prima casa

Per cominciare ricordiamo innanzitutto la regola generale, che stabilisce che per coloro che stipulano un mutuo per l'acquisto della prima casa hanno diritto alla detrazione degli interessi passivi, i quali comprendono anche gli oneri accessori.

La detrazione prevista per questa tipologia di acquisto è pari al 19%, il quale deve essere ripartito anche in base alla detrazione massima che può essere percepita, che corrisponde a 4.000 €.

La detrazione sul mutuo della prima casa va calcolata rispetto all'anno nella quale si sono state sostenute le spese.

Inoltre, l'immobile deve diventare abitato entro 18 mesi dall'acquisto, sono previste solo alcune particolari deroghe nei casi in cui ci siano dei trasferimenti improrogabili.

Il secondo requisito per poter ricevere la detrazione è che colui che è intestatario del mutuo sia anche proprietario dell’immobile acquistato.

Un caso particolare riguarda proprio i coniugi che decidono di stipulare un mutuo cointestato e acquistare assieme l’abitazione.

In questi casi le spese per il pagamento del mutuo richiesto presso la propria banca sono equamente suddivise tra i coniugi e allo stesso modo avviene anche per le detrazioni fiscali.

Questo perché la detrazione è destinata a chi ha acquistato effettivamente l’abitazione ed è titolare del mutuo.

Esistono delle particolari agevolazioni che riguardano i più giovani, per avere maggior informazioni a riguardo leggi anche: “Mutuo prima casa under 36 ora al 100%: ecco le tre banche che offrono una copertura totale”.

Come si procede per ottenere la detrazione

Per poter ottenere quindi la detrazione fiscale relativa a un mutuo cointestato bisogna che entrambi i coniugi proprietari del mutuo richiedano la detrazione all'interno della propria dichiarazione dei redditi.

In questo caso, rispetto alla casistica in cui ci sia un solo proprietario del mutuo, la differenza sta nella somma che si può percepire, relativa alla detrazione fiscale.

Sappiamo infatti che la cifra massima che può essere percepita per le detrazioni rispetto al mutuo della prima casa è di 4.000 €.

Se stiamo parlando dei due coniugi la cifra andrà suddivisa tra i due soggetti, arrivando a poter ottenere un massimo di 2.000 € a testa.

Cosa succede quando c’è un coniuge a carico?

Esistono dei casi particolari anche in relazione alla casistica del mutuo cointestato, che possono dipendere dalla situazione economica dei due coniugi.

Esiste la possibilità che uno dei due coniugi sia fisicamente a carico dell'altro, ma sia in ogni caso intestatario del mutuo e della casa in questione.

In questo caso particolare il coniuge che possiede il reddito potrà dedurre il 100% degli interessi passivi, usufruendo sempre e comunque della detrazione del 19%, il coniuge a carico non percepirà però nessuna somma.

Vi è anche un altro caso particolare che riguarda l'opzione in cui uno dei due coniugi è intestatario del mutuo ma non della proprietà della casa.

Oppure è proprietario della casa ma non intestatario del mutuo che è stato effettuato per l'acquisto della stessa.

Se ci troviamo di fronte a questo caso particolare la detrazione fiscale del 19% spetterà soltanto al coniuge che possiede entrambe le caratteristiche richieste, ovvero è proprietario del mutuo e proprietario dell'immobile; se il mutuo è cointestato potrà ricevere solo il 50% della detrazione.

In caso di divorzio a chi spettano le detrazioni?

Nel caso in cui i due coniugi che hanno effettuato il contratto di mutuo cointestato decidano di divorziare, le regole rimangono pressoché invariate.

Infatti, se siamo davanti a un caso di separazione o divorzio le regole del contratto non subiscono variazioni, e così vale anche per le detrazioni fiscali.

L'unica particolarità può verificarsi nel caso in cui uno dei due coniugi non voglia più pagare il mutuo, e anche vendere la sua parte della casa acquistata assieme.

Le soluzioni in questo caso sono variabili e dipendono sempre dalle decisioni dei due coniugi, che possono ricadere sulla vendita dell'immobile stesso ed estinguere quindi il mutuo oppure detrarre parte della rata dall'assegno di mantenimento dovuto.

Un caso particolare che interessa alla nostra argomentazione è quello in cui secondo la sentenza di divorzio uno dei due coniugi sia incaricato del pagamento del mutuo, anche se non intestatario dello stesso.

Al coniuge alla quale viene incaricato quest'obbligo spettano tutti gli interessi passivi che possono essere detratti rispetto al pagamento del mutuo.

Le regole per l’acquisto di un immobile in usufrutto

Esiste infine un ultimo caso di mutuo cointestato, che può avvenire quando i due cointestatari del mutuo sono un genitore e suo figlio, che deve essere allo stesso modo anche comproprietario della casa.

In questo caso la detrazione spetta a entrambi i soggetti secondo le quote previste, così come avviene quando stiamo parlando di due coniugi.

Se siamo davanti al caso particolare in cui il figlio in questione non possiede un proprio reddito e non lavora; non potrà detrarre alcun tipo di quota e nessuno potrà farlo al posto suo.

Nel caso in cui il soggetto senza reddito sia il genitore, la quota di detrazioni fiscali a suo carico potrà essere detratta dal suo coniuge in fase di dichiarazione.