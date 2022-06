I contribuenti, anche quest'anno, avranno la possibilità di portare in detrazione nel Modello 730 gli interessi pagati per il mutuo. Ad essere interessati da questa operazione sono i finanziamenti ottenuti per acquistare la prima casa, ma anche quelli relativi agli altri immobili. Ed i prestiti per ristrutturare o costruire.

Senza dubbio quello legato agli interessi sul mutuo è uno degli sgravi Irpef più importanti al quale i contribuenti possono accedere. Questa spesa sarà già contenuta all'interno del Modello 730 precompilato: rientra negli oneri che vengono trasmessi in automatico dalle banche all'Agenzia delle Entrate. Premesso questo, è importante soffermarsi sulle regole e sulle istruzioni che è importante tenere a mente.

Generalmente, gli interessi passi su un mutuo possono essere riportati in detrazione al 19%. Ad essere diversi, invece, sono importi ed indicazioni specifiche, che sono condizionati dalle finalità del prestito.

Mutuo, quanto portare in detrazione

Quando si compila (o si utilizza quello già precompilato) il Modello 730 è bene ricordare che gli interessi passivi su un mutuo rientrano tra gli oneri detraibili al 19%. Quello a cui i contribuenti devono stare attenti sono le tipologie del mutuo contratto. In base alle caratteristiche del finanziamento ci sono delle regole diverse. A fornire le indicazioni precise su come comportarsi correttamente, ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate, che ha fornito le istruzioni per la compilazione del Modello 730/2022. La detrazione per gli interessi passivi spetta per:

i mutui ipotecari contratti per acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale. In questo caso sarà necessario utilizzare il rigo E7, codice 7;

contratti per acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale. In questo caso sarà necessario utilizzare il rigo E7, codice 7; i mutui ipotecari sottoscritti prima del 1993. Questa volta dovranno essere utilizzati i righi da E8 a E10, codice 8;

sottoscritti prima del 1993. Questa volta dovranno essere utilizzati i righi da E8 a E10, codice 8; eventuali mutui anche non ipotecari , che siano stati sottoscritti nel 1997. Stiamo parlando di quei finanziamenti sottoscritti per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su ogni immobile, anche l'abitazione principale. Sono da utilizzare i righi da E8 a E10, codice 9;

, che siano stati sottoscritti nel 1997. Stiamo parlando di quei finanziamenti sottoscritti per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su ogni immobile, anche l'abitazione principale. Sono da utilizzare i righi da E8 a E10, codice 9; mutui ipotecari che siano stati sottoscritti dopo il 1998. Il loro scopo è quello di costruire o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione principale. Righi da utilizzare da E8 a E10, codice 10;

che siano stati sottoscritti dopo il 1998. Il loro scopo è quello di costruire o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione principale. Righi da utilizzare da E8 a E10, codice 10; prestiti e mutui agrari di ogni specie. Righi da compilare da E8 a E10, codice 11.

È importante ricordare, invece, che non danno diritto ad ottenere la detrazione Irpef i seguenti mutui:

quelli che siano stati sottoscritti nel 1991 e nel 1992 , per motivi diversi rispetto all'acquisto della prima casa;

, per motivi diversi rispetto all'acquisto della prima casa; quelli stipulati dal 1993 per motivi diversi rispetto all'acquisto dell'abitazione principale. In questo caso sono stati esclusi da questa limitazione quelli stipulati nel corso del 1997 per ristrutturare un immobile e quelli sottoscritti dal 1998 per costruire o ristrutturare l'abitazione principale.

Non spetterà alcun tipo di detrazione per gli interessi che il contribuente dovrà pagare per delle aperture di credito bancario, per la cessione dello stipendio o più in generale per gli interessi legati a finanziamenti che siano diversi dai mutui. Anche se hanno una garanzia ipotecaria su un immobile.

Mutuo prima casa: come detrarre gli interessi passivi

Nel caso si sia acquistata la prima casa grazie ad un mutuo, sarà possibile portare in detrazione gli interessi passivi. La normativa permette di detrarre il 19% dall'imposta lorda, fino ad un importo massimo di 4.000 euro. Viene considerata come prima casa l'abitazione principale del contribuente, ossia quell'immobile che lo stesso ed i suoi familiari utilizzano per dimorarvi abitualmente.

Potrà beneficiare della detrazione il contribuente che ha acquistato l'immobile e che risulti essere intestatario del contratto di mutuo. Questo anche se l'immobile stesso è adibito ad abitazione principale di un suo famigliare.

Vi è una regola che è valida unicamente per i contratti di mutuo, che sono stati stipulati prima del 1993: in questo caso la detrazione spetta per un importo massimo di 4.000 euro per ogni intestatario del mutuo. Questa particolare agevolazione è concessa solo e soltanto nel caso in cui l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993 e che nel corso degli anni successivi il contribuente non abbia modificato l'abitazione principale, per motivazioni diverse dal lavoro.

Nel caso in cui ci sia una contitolarità del contratto del mutuo, il limite della detrazione di 4.000 euro si riferisce complessivamente a quanto è possibile detrarre. Quando il mutuo è cointestato a due coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione nel Modello 730 al massimo 2.000 euro. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Mutuo sulla seconda casa e sugli altri immobili

Analizziamo, adesso, le regole per la detrazione degli interessi dei mutui per gli immobili diversi dalla prima casa. Quando il mutuo è stato contratto prima del 1993 è ammessa una detrazione massima di 2.065,83 per ogni intestatario del mutuo. Per i finanziamenti sottoscritti nel 1991 e nel 1992 non spetta alcun tipo di detrazione per tutti gli immobili che non siano adibiti ad abitazione principale per i quali questa condizione non sia variata.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l’immobile viene dato in affitto).

Nel caso di mutuo contratto nel 1997, la detrazione spetta esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto opere di ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti. L’importo massimo detraibile al 19 per cento è pari a 2.582,28 euro. Per mutui contratti a partire dal 1998, la detrazione degli interessi passivi spetta sia per i mutui finalizzati a ristrutturazioni che alla costruzione della prima casa.