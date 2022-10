Mutuo under 36 per l’acquisto della prima casa: oltre a rivolgersi alla banca, una valida alternativa è la proposta di Poste Italiane. Si chiama Mutuo BancoPosta Giovani e offre diversi vantaggi, compresa una promo attiva proprio questo mese. Ecco come funziona, quanto conviene e come si richiede.

Mutuo under 36 per l’acquisto della prima casa: oltre a rivolgersi alla banca, una valida alternativa è analizzare la proposta di Poste Italiane.

Quando si parla di mutuo si è abituati a pensare di potersi recare esclusivamente in banca. Non è proprio così, dal momento che anche Poste Italiane mette a disposizione ormai sempre più servizi che, nel tempo, hanno avvicinato le poste ad altri istituti di credito.

Basti pensare al fatto che molti cittadini scelgono di affidare alle poste i propri risparmi oppure scelgono sistemi di pagamento come Postepay.

Insomma, i servizi di Poste Italiane stanno via via avvicinandosi sempre più a quelli offerti dalle banche, offrendo valide alternative, anche quando si parla di finanziamenti per la prima casa.

D’altra parte, stiamo vivendo un periodo in cui le spese aumentano di giorno in giorno, non solo quando dobbiamo pagare le bollette, ma anche semplicemente quando ci rechiamo al supermercato per fare la spesa. Trovare soluzioni convenienti, specialmente per i più giovani, diventa, dunque, fondamentale.

E Poste Italiane mette a disposizione condizioni vantaggiose per giovani che sognano di acquistare casa: si tratta del Mutuo BancoPosta Giovani e offre diversi vantaggi. Vediamo come funziona, quanto conviene e come richiederlo.

Mutuo under 36 e Mutuo BancoPosta: quali sono le alternative di Poste Italiane alla banca

Come abbiamo visto, chi desidera acquistare la prima casa può scegliere un finanziamento presso la banca oppure affidarsi a Poste Italiane.

Nel secondo caso, infatti, è bene sapere che Poste offre la possibilità di richiedere un finanziamento per la prima casa. In sostanza, si tratta di un tipo di finanziamento che, in quanto a entità, durata, tasso d’interesse e condizioni, non differisce granché da quelli previsti dalle banche.

Entrando nel dettaglio, tramite questa proposta di Poste Italiane è possibile:

• richiedere fino all’80% del valore dell’immobile

• richiedere un mutuo che può durare da 10 a 30 anni

• richiedere il mutuo scegliendo tra tasso fisso, variabile o misto

• fare l’iscrizione ipotecaria per un valore pari al 150% dell’importo del finanziamento.

Inoltre, proprio in questo periodo e per tutto il mese di ottobre, è anche attiva una promozione che prevede tasso e azzeramento delle spese di istruttoria per tutti coloro che intendono richiedere il mutuo per la prima casa.

Non c’è, però, solo il Mutuo BancoPosta Acquisto che abbiamo appena analizzato. I finanziamenti di Poste Italiane sono diversi, ma ce n’è uno, in particolare, che potrebbe rivelarsi fondamentale per i giovani che desiderano acquistare la prima casa. In questo caso, le condizioni sono leggermente diverse, con qualche vantaggio in più.

Mutuo under 36 di Poste Italiane: come funziona e vantaggi

Per i giovani sotto i 36 anni che vogliono acquistare la prima casa, Poste Italiane propone il Mutuo BancoPosta Giovani sul quale, esattamente come per il Mutuo BancoPosta Acquisto, per tutto ottobre è possibile usufruire della promo anche se si sceglie il finanziamento di Poste per i giovani.

Nel caso del mutuo dedicato agli under 36, la proposta di Poste Italiane prevede:

• un preammortamento iniziale (cioè quell’accordo che precede l’estinzione graduale del mutuo) fino a un massimo di 2 anni pagando una rata composta di soli interessi, senza quota capitale

• chiedere un mutuo di durata da 10 a 40 anni (esclusivamente con il tasso fisso valgono le durate 35 e 40)

• la possibilità di richiedere un importo minimo di 50.000 euro e fino a un massimo dell’80% dell’immobile

• scegliere tra tasso fisso, variabile e misto.

Mutuo under 36 per l’acquisto della prima casa di Poste Italiane: scegliere tra tasso fisso, variabile e misto

Con l’aumento generale dei prezzi, anche i tassi di interesse sui mutui hanno subito dei rialzi nelle ultime settimane. Ci si interroga, dunque, su quale sia la scelta migliore tra tasso fisso, tasso variabile e tasso misto.

Sostanzialmente, per tasso di interesse ci si riferisce al prezzo del capitale concesso in prestito dalla banca o, come in questo caso, da Poste Italiane. Il mutuo a tasso fisso rimane costante nel tempo, per tutta la durata del finanziamento; quello variabile varia, appunto, in base all’andamento del mercato finanziario (l’indice di riferimento è Euribor); il tasso misto rappresenta una via di mezzo tra il fisso e il variabile, permettendo di passare liberamente dall’uno all’altro.

In linea generale, e proprio a causa della natura costante nel tempo, oggi si può dire che la scelta più conveniente è rappresentata dal tasso fisso. Non cambiando, nel tempo, i tassi di interesse, di conseguenza non cambia neanche il versamento della rata mensile.

A differenza del tasso variabile, quindi, non c’è il rischio di subire aumenti.

Come richiedere il mutuo under 36 di Poste Italiane per la prima casa

Per richiedere il mutuo BancoPosta Acquisto, così come il Mutuo BancoPosta Giovani è possibile recarsi presso l’ufficio postale più vicino.

Come si legge anche sul sito di Poste Italiane dedicato al prodotto, è possibile prendere appuntamento, prenotando online, oppure chiamando il numero gratuito 800.211.290. Chiamando, infatti, si potrà fissare un incontro con un consulente di Poste il quale potrà anche illustrare tutti i diversi prodotti di Poste per individuare quello che maggiormente può rispondere alle esigenze del cliente.