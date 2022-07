Una difficoltà improvvisa, un’emergenza da affrontare e la rata mensile del mutuo salta. E sale l'ansia di non pagare il mutuo prima casa. Di per sé non rappresenta un grosso problema, se ci si allinea nell’arco di trenta giorni, dal momento che non scattano neppure gli interessi di mora.

Ma, in periodi di crisi e di ristrettezza economica, sono in tanti a ritrovarsi in una simile situazione, anche per più mesi di seguito, diventa purtroppo una fisiologica conseguenza.

Continuare a testa bassa, in attesa di tempi migliori e subendo la situazione, non è sicuramente il modo giusto per affrontare il problema. Il tempo passa e, allo scadere dei termini massimi di tolleranza, scattano tutti i provvedimenti del caso, che la banca mette in atto per recuperare i soldi prestati.

Il pignoramento dell’immobile è solo il più grave, in dirittura d’arrivo, ma ci sono altre conseguenze pesanti in cui è possibile imbattersi. Vediamo di cosa si tratta e cosa fare subito, nel momento in cui ci si rende conto di non essere più in grado di pagare il mutuo in modo regolare.

Come fare a non pagare il mutuo senza perdere la casa

Soprattutto a seguito dello scoppio della pandemia, si sono moltiplicati i casi in cui le persone si sono ritrovate senza lavoro o con orario ridotto, da un giorno all’altro. E di conseguenza, non sono stati più in grado di pagare il mutuo e onorare quindi l’impegno preso.

In questi casi, in cui il motivo per cui non si paga più il mutuo riguarda la perdita del lavoro o una drastica riduzione del fatturato, c’è una possibilità per sospendere subito le rate del mutuo e senza stare con l’ansia di perdere la casa.

Il riferimento è al Fondo Solidarietà sospensione mutuo, gestito da Consap.

Proprio per far fronte all’emergenza legata al Covid-19, per quanto riguarda la perdita di lavoro, la procedura è stata velocizzata in maniera notevole. Fino al 31 dicembre, tutti coloro che invieranno la loro richiesta a Consap, tramite l’intermediazione della banca, hanno la possibilità di vedersi sospendere il mutuo nell’immediato, già a partire dalla rata successiva a quella di invio della richiesta.

Ecco condizioni e requisiti da rispettare, nel momento in cui si decide di compilare il modulo da spedire alla banca che ha concesso il mutuo.

Come funziona la sospensione Consap per non pagare il mutuo

Veniamo subito all’aspetto pratico da seguire passo a passo, per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo, senza ripercussioni sulla proprietà.

Innanzitutto, è doveroso specificare che l’agevolazione scatta soltanto per ciò che riguarda l’abitazione principale (purché non di lusso), quindi il mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa.

La sospensione si concede al massimo per 18 mesi, periodo in cui è il Fondo che continua a pagare la metà degli interessi previsti. Al termine di tale periodo dunque, è l’intestatario del mutuo che riprende a versare la quota capitale e l’altra metà di interessi dovuta sulle rate sospese.

Grazie a questa misura, si ottiene il vantaggio immediato di sospendere il mutuo ma non solo, dal momento che non si pagano costi aggiuntivi, interessi di mora né spese di istruttoria.

Per beneficiare dell’agevolazione, bisogna avere attivato il mutuo da almeno un anno (ma con alcune eccezioni, che prevedono anche una durata più breve).

L'importo erogato normalmente non può superare i 250.000 euro, ma il limite è stato aumentato a 400.000 euro per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022.

Per accedere alla sospensione delle rate, c’è anche un limite reddituale da rispettare, ma solo a partire dal 1°gennaio 2022 (quindi per ciò che riguarda le richieste inviate prima di tale data, il limite non è previsto). Tale soglia è fissata a 30.000€ annui.

Al di sopra di questo valore Isee, non è possibile sospendere il pagamento del mutuo.

Le cause principali contemplate, per non pagare il mutuo, sono il licenziamento, la morte o invalidità, la sospensione dal lavoro o la riduzione delle ore lavorative, la diminuzione di fatturato per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Cosa succede se non pago 2 rate di mutuo?

Per stabilire che una rata è “non pagata” ci sono dei limiti di tempo da prendere in considerazione. Innanzitutto, fino a 30 giorni di tempo, la rata risulta in ritardo ma si può pagare senza interessi aggiuntivi. La mora scatta a partire da una mensilità non pagata e fino a 180 giorni dalla scadenza.

Nel momento in cui si supera tale lasso di tempo, allora scatta un’altra penalizzazione. Infatti tra i 30 e i 180 giorni dalla scadenza, se le rate che risultano non pagate si susseguono (anche non in modo consecutivo) fino a raggiungere il numero di sette, allora scatta la revoca del mutuo da parte della banca, con le conseguenze che ne derivano.

La prima è l’intimazione a restituire subito tutto il debito residuo.

Chiaramente, l'intestatario che non ha potuto pagare le rate del mutuo, non avrà mai la possibilità di saldare il suo debito, motivo per cui scattano le pratiche per il pignoramento della casa.

Nel contempo, scatta in automatico anche la segnalazione alla centrale dei rischi interbancaria della banca d’Italia. In ogni caso, l’intestatario del mutuo riceve sempre una comunicazione da parte della banca, di ogni tipo di segnalazione inviata o provvedimento preso.