Dal 4 novembre l'Agenzia delle Entrate va all'attacco e invia a questi soggetti delle lettere di compliance, in relazione ad alcune anomalie segnalate nelle proprie operazioni fiscali. Ecco a chi tocca questo controllo, e cosa fare in caso di irregolarità.

Tra caro bollette, inflazione galoppante e l'imminente Legge di Bilancio, a migliorare la situazione arriva anche il problema delle tasse.

Infatti dal 4 novembre l'Agenzia delle Entrate è tornata all'attacco, con la pubblicazione del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria.

Si tratta di una comunicazione ufficiale in cui si richiama all'attenzione tutti coloro che non si sono ancora regolarizzati al fisco, e che rischiano di venire sanzionati se non provvedono in tempi brevi.

In pratica parliamo di un avviso bonario, ma per evitare il peggio tutti questi soggetti dovranno adeguarsi il prima possibile, se non vogliono ritrovarsi con qualche sanzione amministrativa.

O peggio qualche cartella esattoriale in più da pagare.

Agenzia delle Entrate va all'attacco: in arrivo nuove lettere da novembre, ecco per chi

Le lettere di novembre sono in realtà le cosiddette "lettere di compliance", o di adempimento spontaneo.

Come riportato sul provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria del 4 novembre 2022, si dovrà rispondere ad eventuali anomalie emerse dagli ultimi controlli fiscali.

I soggetti interessati sono i titolari di partita IVA.

Agenzia delle Entrate, quali operazioni sono state segnalate

Le lettere di compliance riguardano tutte le anomalie riscontrate da parte dell'Agenzia delle Entrate, in particolare quelle riguardanti la fatturazione elettronica e le dichiarazioni IVA.

Le anomalie riguardano le differente tra due tipologie di dati:

l'importo delle operazioni IVA (imponibili, esenti, reverse change) trasmesse per via telematica,

(imponibili, esenti, reverse change) trasmesse per via telematica, i dati delle dichiarazioni IVA.

Se queste due non combaciano, scatta appunto l'anomalia.

Ci teniamo a precisare che per "reverse change" ci si riferisce all'inversione contabile dell’IVA direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Agenzia delle Entrate, quali informazioni sono presenti nelle lettere da novembre

L'Agenzia delle Entrate dispone le seguenti informazioni nelle lettere da novembre:

protocollo identificativo,

identificativo, data di invio della dichiarazione IVA e relativi dati,

della dichiarazione IVA e relativi dati, importo della somma delle operazioni IVA trasmesse,

della somma delle operazioni IVA trasmesse, ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili / “reverse charge”,

complessivo delle operazioni attive imponibili / “reverse charge”, dati dei clienti con le relative operazioni,

con le relative operazioni, totale dei corrispettivi giornalieri,

dei corrispettivi giornalieri, dati dei fornitori.

Per accedere alla comunicazione, si potrà avere copia digitale della lettera direttamente sul Cassetto fiscale, alla sezione web Fatture e Corrispettivi.

Se non si ha accesso al proprio profilo fiscale, sarà consegnato tramite posta ordinaria.

Agenzia delle Entrate, cosa fare se ti arriva la lettera da novembre

In caso di arrivo della lettera di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate, significa che nelle tue dichiarazioni IVA sono presenti delle anomalie, ovvero delle incongruenze con le operazioni IVA registrate dall'Agenzia tramite modalità telematica.

In tal caso, si può procedere in tre modi:

richiedere ulteriori informazioni su queste anomalie,

su queste anomalie, segnalare all’Agenzia nuovi dati ad essa non disponibili,

ad essa non disponibili, regolarizzare la propria posizione.

Per richiedere ulteriori informazioni si può procedere:

per via telematica (Cassetto Fiscale),

(Cassetto Fiscale), con posta ordinaria.

Essendo un adempimento spontaneo, chi ottiene questa lettera da novembre potrebbe essere solo soggetto ad alcuni chiarimenti, senza dover provvedere ad alcun pagamento.

Questo è il caso di chi ha modo di giustificare tali anomalie. L'interessato dovrà solo inviare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati o le prove che possono giustificare l'anomalia.

In questo caso il problema non si pone: il dato disponibile sul database viene regolarizzato, e la storia si chiude qui. Se invece l'anomalia è fondata, l'interessato dovrà regolarizzare la propria posizione attraverso ravvedimento operoso.

Per ravvedimento operoso si intende il pagamento immediato della sanzione prevista per omissioni, ritardi o irregolarità, prima che provveda l'Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

Se si procede tramite ravvedimento operoso, l'importo della sanzione è inferiore rispetto a quello previsto dall'Agenzia, ma dipende soprattutto dalle tempistiche del pagamento.

E' possibile ottemperare a tale obbligo entro 90 giorni, altrimenti si perde il beneficio del ravvedimento operoso. E più tempo passa, più l'importo della sanzione comincia ad aumentare.

Consigliamo di provvedere al pagamento il prima possibile, in modo da non dover pagare più del previsto.

