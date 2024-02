Nuove tasse del Governo Meloni: quali sono e che effetti avranno nel 2024

Voto di fiducia in Senato tra qualche giorno, ma appaiono confermate queste nuove tasse che il Governo Meloni ha messo in campo per l’anno in corso.

Il decreto Milleproroghe arriva alla Camera e mostra tutti gli interventi previsti per quanto riguarda le nuove tasse del Governo Meloni.

Ecco una carrellata per capire quali sono e soprattutto quali sono gli effetti che sortiranno nell’anno 2024.

Quali sono le nuove tasse del Governo Meloni 2024

La fiducia sul testo si voterà il prossimo lunedì 19 febbraio, dopodiché passerà al Senato. Ma dal momento che i tempi a disposizione sono ormai agli sgoccioli, è difficile ipotizzare ulteriori modifiche.

Pertanto, dovrebbero essere confermate queste novità in campo fiscale che il Governo Meloni ha messo in conto per l’anno in corso.

Si riaprono i termini per i pagamenti relativi alla rottamazione quater

Attenzione perché non si parla di una nuova scadenza ma solo di una proroga per le rate scadute. Chi ha già aderito alla rottamazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate compresi tra 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 può procedere con il pagamento delle rate, nella sola misura dell’importo dovuto, senza interessi né more.

Le scadenze fissate erano al 31 ottobre e al 30 novembre, mentre la terza entro il 28 febbraio. Ora tutte le rate beneficiano di una proroga al 15 marzo 2024. Quindi anche chi ha aderito alla rottamazione ma non ha pagato, ora può correre ai ripari.

Chi non ha dichiarato tutti i redditi lo scorso anno, può procedere con il ravvedimento

Fino a marzo si riapre la possibilità di procedere con un ravvedimento speciale per coloro che non hanno dichiarato tutti i redditi, nel corso dell’anno passato (quindi dichiarazione dei redditi 2023, relativa ai redditi 2022).

In sostanza, se la dichiarazione presentata era incompleta, ora si ha la possibilità di mettersi in regola, considerando che la sanzione prevista viene ridotta a un diciottesimo.

Questo sarà possibile fino al 31 marzo 2024.

Si può pagare in un’unica soluzione oppure in rate, così fissate da calendario:

• 31 marzo

• 30 giugno

• 30 settembre

• 20 dicembre.

Nuovamente prevista l’esenzione Irpef per gli agricoltori

Il Governo l’aveva cancellata lo scorso mese di dicembre, ora invece riparte l’esenzione Irpef per la categoria, anche se in forma ridotta.

Senza dubbio, anche la protesta dei trattori, da parte degli agricoltori, di queste ultime settimane ha giocato favorevolmente in tal senso.

Redditi esenti fino a 10 mila euro dunque, mentre dai 10 ai 15 mila euro, l’importo da pagare è dimezzato.

Approssimativamente, si tratta di un’agevolazione di cui beneficeranno ben 9 aziende su 10.

Nuove tasse, quali sono quelle nascoste nella Manovra 2024

In realtà fanno bella mostra di sé ma essendo “minori” passano spesso in secondo piano.

Il riferimento è ad esempio all’Iva aumentata sui prodotti per l’infanzia. Dal 1° gennaio 2024 infatti l’Iva su pannolini, assorbenti e altre tipologie di prodotti affini è passata al 10%.

L’accisa sui tabacchi fa sì che già dal 2023, sigarette e tabacco costano di più. L’accisa è una somma di denaro che lo Stato impone sul prezzo di alcuni prodotti. Dal 1° gennaio 2024, questa somma equivale a 29,30€ per mille sigarette.

Ma non è tutto. Nella Manovra 2024, sono incluse anche la plastic tax, la sugar tax ma anche un aumento della tassa di soggiorno e il ticket sanitario per i frontalieri.

Per quanto riguarda il Superbonus, chi ne ha beneficiato e ora vuole vendere la casa con questo valore aggiunto, sarà soggetto a un’imposta supplementare da pagare.

Ci sono inoltre importanti novità per quanto riguarda la cedolare secca.

Per chi affitta più di un appartamento, se si tratta di affitti brevi (inferiori ai 30 giorni), la cedolare secca passa al 26% (invece del 21%) e questo per scoraggiare i proprietari di immobili dal replicare il modello AirBnb, a discapito delle strutture ricettive.

Chi invece procede con affitti più lunghi, ad esempio a studenti e famiglie, resta al 21%.

Quando si pagano le tasse 2024

Altre novità riguardano, in questo caso, non le tasse in sé ma la scadenza per la nuova dichiarazione dei redditi.

Come di consueto, entro la fine dell’anno, bisogna dichiarare i redditi percepiti o guadagnati relativi all’anno precedente.

Per il 2024, la scadenza è fissata al 30 settembre.

E lo stesso vale anche per soggetti Ires e Partite Iva, che non potranno più aspettare il 30 novembre.

Presentare la dichiarazione dei redditi è un obbligo di legge. Ecco come fare.