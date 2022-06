Accatastare un immobile appena edificato oppure uno che ha subito variazioni influenti, non solo è importante, quanto più è obbligatorio.

Se nel primo caso si parla direttamente di accatastamento, nel secondo caso si tratta di modificare i dati e le informazioni già registrate al catasto.

Ma cos’è il catasto? Si tratta di un corposo inventario dei beni immobili che fornisce una lunga serie di informazioni.

In questo articolo daremo una definizione di catasto, spiegando cos’è e qual è la sua funzione. Andremo a spiegare, inoltre, perché è importante, oltre che obbligatorio, iscrivere al catasto un immobile, elencando 3 motivi fondamentali.

Infine, dedicheremo una fetta del testo a spiegare come fare ad accatastare un immobile, a quale professionista ci si deve rivolgere e il software che si utilizza.

Cos'è e quali informazioni raccoglie il catasto

Il catasto è un inventario dettagliato di tutti i beni immobili che sono presenti sul territorio italiano. Si tratta di un inventario che fornisce diverse informazioni come la sua destinazione d’uso, la sua estensione e consistenza, oltre che la sua localizzazione geografica.

La funzione principale del catasto è quella di censire le proprietà immobiliari presenti sul territorio. Inoltre, negli archivi catastali le suddette proprietà devono sempre essere aggiornate, quando queste abbiano subito variazioni rilevanti.

Le banche dati catastali erano state affidate dall’Agenzia del Territorio che, da un po’ di anni a questa parte, è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate.

3 motivi per cui si deve accatastare un immobile nuovo o modificato

Spiegate le funzioni del catasto, già si può immaginare qual è la grande importanza di accatastare un immobile, sia nuovo che modificato.

Cosa vuol dire accatastare? Significa iscrivere un immobile nella banca dati dell'ex Agenzia del Territorio, attualmente incorporata nell'Agenzia delle entrate.

Accatastare un immobile è obbligatorio per classificarlo nella categoria catastale di appartenenza e per specificarne la rendita catastale fiscale, oltre che il foglio, il subalterno, la consistenza e la mappa.

Abbiamo parlato di categoria catastale; ma di cosa si tratta? Le categorie catastali sono una sorta di informazioni codificate che vanno a definire la destinazione d’uso dell’immobile, in relazione anche alle caratteristiche tecniche della struttura. Le categorie catastali sono distinte in 5 gruppi, ognuno di essi identificato da una lettera: dalla A alla F.

Invece, la rendita castale è, semplicemente, il valore che viene attribuito all'immobile, che serve come base di calcolo per determinare il pagamento di alcuni tributi come l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e l’Imu (Imposta municipale unica).

Fino ad ora abbiamo elencato due ragioni per le quali è obbligatorio accatastare un immobile. Ce n’è anche una terza, ovvero per ottenere il rilascio del certificato di agibilità.

Si tratta di un certificato, nel quale viene attestato che l’immobile è agibile e, quindi, presenta le imprescindibili condizioni di sicurezza. Inoltre, nel certificato si attestano anche la classe energetica degli impianti e la conformità con la normativa di legge.

Come fare per accatastare un immobile e per correggere i dati

È arrivato il momento di spiegare come accatastare un immobile. Come bisogna fare? Per accatastare un nuovo immobile o per aggiornare i dati di un immobile modificato, ci si deve rivolgere ad un professionista abilitato come un geometra o un ingegnere e si deve presentare una dichiarazione utilizzando il software Docfa (Documenti catasto fabbricati) dell’Agenzia delle entrate.

Sia l’accatastamento che la variazione devono essere effettuati entro trenta giorni da quando l’immobile è diventato abitabile, servibile o da quando è stata ultimata la modifica del suo stato. Pertanto, è bene stare attenti a rispettare i termini, se non si vuole incorrere in sanzioni previste dalla legge.

Naturalmente, dopo la presentazione dei moduli del Docfa, l’Agenzia delle entrate provvede ad effettuare tutti i controlli necessari affinché i dati trasmessi siano corretti. Se i dati sono corretti, l’Agenzia invia la ricevuta con gli identificativi catastali e la rendita.

Ecco quanto costa accatastare un immobile

Per concludere questa breve guida sul perché è obbligatorio accatastare un immobile, è bene parlare dei costi da affrontare, per eseguire questa operazione.

Prima di tutto, bisogna considerare l’onorario variabile del professionista abilitato al quale ci si rivolge. Inoltre, il costo da affrontare varia anche in relazione alla pratica, ovvero se si deve accatastare un immobile nuovo oppure se si devono aggiornare i dati catastali di un immobile.

Possiamo fare alcune considerazioni sui costi. Per un professionista, quando si tratta di un immobile nuovo, l’onorario varia da 1500 a 2500 euro circa. Invece, per l’aggiornamento di un immobile sul quale sono state effettuate variazioni, il costo va dai circa 400 agli 800 euro.

Naturalmente, si tratta di alcune stime, variabili da professionista a professionista. Infine e in aggiunta al costo del professionista, si devono considerare anche i costi erariali.