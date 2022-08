Stai pensando di ristrutturare la tua abitazione? Vuoi ampliarla? Come ben si sa, si tratta sempre di lavori che richiedono tempo, una bella dose di burocrazia e, soprattutto, costi non indifferenti, ma che prima o poi bisogna fare.

Tra le tante spese da affrontare, in caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento della propria casa, c’è un costo accessorio che, spesso, si ignora o non si comprende bene.

Hai mai sentito parlare degli oneri di urbanizzazione? Se la risposta è negativa, in questo articolo troverai tutte le informazioni utili da sapere su cosa sono, quando si pagano e, soprattutto, quando non si pagano, come si pagano e da chi sono determinati.

Ma iniziamo dal principio, spiegando cosa sono gli oneri di urbanizzazione.

Cosa sono e quando si pagano gli oneri di urbanizzazione

Per chi non lo sapesse, gli oneri di urbanizzazione sono un corrispettivo da versare al Comune quando si eseguono lavori di ristrutturazione edilizia, ovvero per quegli interventi che necessitano il rilascio del permesso di costruire. Sottolineiamo, sin da subito, che non si tratta di una tassa, bensì di un contributo dovuto al Comune.

Pertanto, si deve versare il corrispettivo sia per costruire un nuovo immobile che per ristrutturarlo o ampliarlo.

Esiste solo un tipo di oneri di urbanizzazione? Ce ne sono di due tipi: quelli di urbanizzazione primaria e secondaria. Spieghiamo in quali casi si devono versare.

Gli oneri di urbanizzazione primaria riguardano strade, parcheggi, illuminazione pubblica, fognature e rete idrica e così via. Gli oneri di urbanizzazione secondaria si devono versare per la costruzione di centri sociali, uffici comunali, scuole ecc.

Da chi sono determinati gli oneri primari e secondari? Gli oneri da versare vengono determinati dai Comuni e devono essere aggiornati ogni tre anni.

Come si può ben constatare, tra gli oneri elencati, sia primari che secondari, non compaiono gli immobili. E perché, allora, si devono versare per costruire, ristrutturare o ampliare? In realtà, la risposta è molto semplice: si tratta di un contributo per la realizzazione di tutti i servizi necessari alla comunità. In una casa, per esempio, ci sono rete idrica e fognaria, i figli si mandano a scuola, si utilizzano parcheggi e si gode dell’illuminazione pubblica comunale. Gli esempi, possono essere infiniti. Ci sono anche alcuni casi in cui non sono dovuti che andremo ad elencare successivamente.

Cosa succede se non si pagano gli oneri di urbanizzazione? Generalmente, i comuni si premuniscono in anticipo di richiedere il versamento. In caso di mancato pagamento, il permesso non viene rilasciato. Quando si prescrivono gli oneri di urbanizzazione? Si applica il termine di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stata rilasciata la concessione.

Solo qualche volta, il versamento può essere effettuato posticipato o, addirittura, a rate. È il caso della ristrutturazione edilizia: il calcolo, solitamente, viene definito dopo l’esecuzione dei lavori.

Quando non si paga il contributo di costruzione

Ci sono alcuni casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto. In quali casi? Non si deve pagare quando gli interventi edilizi non vanno ad aumentare il carico urbanistico e per gli interventi da realizzare nelle zone agricole.

Non sono dovuti, inoltre, per gli interventi di ristrutturazione oppure di ampliamento di edifici unifamiliari non superiori al 20%.

Il contributo non è dovuto neanche per:

Impianti, attrezzature e opere pubbliche e per le opere urbanistiche in attuazione di strumenti urbanistici;

Interventi che si devono realizzare e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Infine, il contributo di costruzione non si deve pagare neppure per i nuovi impianti, i lavori, le opere e le modifiche, oltre che le installazioni delle fonti rinnovabili di energia, conservazione e risparmio dell’energia, sempre nel rispetto delle opere urbanistiche, dell’ambiente e della tutela artistico-storica.

A quanto ammontano gli oneri di urbanizzazione e come si pagano

Infine, non ci resta che parlare di importi. La somma da versare viene stabilita e deliberata dal consiglio comunale. Abbiamo già detto che l’importo deve essere aggiornato obbligatoriamente ogni tre anni. In base a quali parametri si deve aggiornare? Devono essere prese in considerazione le previsioni del piano dei servizi e del programma triennale delle opere pubbliche.

Il versamento, generalmente, si deve effettuare in un’unica soluzione, ma è anche prevista la possibilità di rateizzazione. In che modo? Il 50% deve essere versato quando viene rilasciato il permesso di costruire oppure dalla data di inizio dei lavori, quando le opere sono soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia). Il 25% entro il primo anno e l’altro 25% entro il secondo anno.

Se non si pagano gli oneri il permesso non viene rilasciato. Tuttavia, può verificarsi anche un’altra circostanza. Se il permesso non viene utilizzato si può richiedere al Comune la restituzione dell’importo versato.