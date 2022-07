Aprire una società in un paese estero può essere una scelta o un'esigenza, ma in ogni caso vanno considerati numerosi elementi. Ecco qualche suggerimento per trovare la sede giusta dove pagare meno tasse.

Aprire una società in un Paese estero può essere una scelta o un'esigenza, ma in ogni caso vanno considerati numerosi elementi e non ci si può improvvisare imprenditori in un Paese di cui non si conosce nulla. Ecco come fare.

Molti sono gli imprenditori italiani che meditano riguardo la possibilità di aprire il proprio business in un Paese estero e le motivazioni sono purtroppo molto numerose: alta tassazione, burocrazia complessa e astrusa, diverse difficoltà dal punto di vista gestionale, alti costi e molto altro ancora.

Spostarsi all'estero significa sicuramente andare a trovare una situazione migliore almeno sotto un paio di punti di vista, ma non è così immediata la scelta. Talvolta, soprattutto online, si trovano indicazioni vaghe che indicano questa o quella meta come perfette per il proprio business. Ma siamo sicuri che sia così?

Proviamo ad approfondire tutte le informazioni utili per chi vuole aprire la propria società all'estero, in modo da riuscirci senza correre inutili rischi e, soprattutto, andando effettivamente a migliorare la situazione dal punto di vista fiscale e burocratico (di solito questi due sono gli aspetti più consistenti).

In generale, resta utile ricordare che conviene sempre fare riferimento ad un professionista, in modo da avere un parere puntuale e non generico circa la specifica attività, il luogo di destinazione, i permessi e tutti gli altri aspetti pratici che possono sembrare secondari ma, in realtà, sono molto importanti.

Società all'estero, cosa considerare? Ecco gli elementi principali

Nel momento in cui si decide di aprire la propria azienda in un Paese che non sia l'Italia, l'obiettivo primario è piuttosto chiaro: pagare meno tasse. Non è però l'unico elemento da considerare... anzi! Risulta fondamentale una buona analisi non solo del singolo paese, ma anche delle esigenze rispetto alla propria specifica attività.

Può essere utile allora riassumere gli elementi principali da considerare: sicuramente tassazione e burocrazia, elementi fondamentali, ma anche stabilità economica e politica, distanza geografica, legislazione specifica del settore (in cui si vuole operare), documenti da fornire, apertura di un conto corrente aziendale, permessi specifici da richiedere e reputazione del Paese.

La reputazione, per esempio, può sembrare trascurabile ma non è così: bisogna infatti considerare che qualsiasi cliente può vedere la sede legale della società e potrebbe non voler fare affari con una società che ha sede in un Paese poco affidabile, instabile politicamente o economicamente.

Come si può intuire, non è davvero solo questione di tasse e burocrazia, ma va sempre visto il tutto nel complesso e vanno considerati tanti elementi. Tra questi, hanno sicuramente un ruolo rilevante quelli che riguardano il settore specifico, motivo per cui ricordiamo quanto sia utile rivolgersi ad un professionista.

Società all'estero, quali sono i Paesi migliori? Eccone cinque

Proviamo ora a vedere cinque Paesi in cui conviene aprire una società, naturalmente alternativi all'apertura della società in Italia o all'apertura della Partita IVA, con i suoi costi e le sue procedure.

Il primo Paese sono le British Island, o Isole Vergini Britanniche, note come ottima destinazione per aziende offshore grazie ad una tassazione praticamente pari a zero, senza IVA e con una buona reputazione internazionale, oltre ad una legislazione piuttosto flessibile.

C'è poi, come destinazione sicuramente da considerare, Malta. Aliquota fiscale al 5%, vicinanza geografica (che significa poter andare in due ore in qualsiasi momento), buoni accordi con l'UE anche dal punto di vista bancario.

Una terza opzione è sicuramente legata ai paesi nordici: Danimarca e Norvegia sono sicuramente i migliori. Organizzati, precisi, con procedure online rodate per qualsiasi aspetto ed una tassazione agevolata per gli imprenditori stranieri. Se si ricerca organizzazione e precisione, queste due mete vanno sicuramente considerate.

La quarta opzione è la Georgia, un piccolo paese che però ha una buona stabilità economica e strizza l'occhio alle imprese che operano nell'IT. Per questo settore, infatti, le tasse sono praticamente a zero, contro il 15% per qualsiasi altro settore (comunque non elevato).

Ultima opzione, ma non per importanza, Hong Kong. La tassazione è al 16,5%, quindi ben più alta di altre opzioni viste, ma di fatto il sistema funziona perfettamente da remoto (sia per apertura società che per conto bancario) ed il Paese ha un'ottima reputazione e credibilità.

Società all'estero, tutto ciò che c'è da sapere

Non abbiamo citato tra le opzioni la ultra nota Dubai, ma ci sono delle ragioni per cui forse è meglio considerare prima altre mete: ecco 6 campanelli d'allarme.

Tutto ciò che c'è da sapere non può essere racchiuso in poche righe, ma sicuramente ora abbiamo un'idea di quali siano le mete migliori. Ricordiamo ancora una volta che è necessario considerare le esigenze specifiche, cioè magari un particolare settore ha una legislazione differente e richiede licenze o permessi, oppure ci sono altre considerazioni economiche da fare che non possono essere generalizzate.

In ogni caso, considerare un Paese estero può essere ragionevole nel momento in cui in Italia la tassazione è così elevata, ma vanno considerati anche gli aspetti negativi e gli effetti collaterali.