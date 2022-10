È possibile pagare meno tasse se si è conviventi e non sposati, ovviamente nel pieno rispetto della legge? La risposta è affermativa ma affatto scontata. Infatti non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni di cui potrebbero beneficiare.

È possibile pagare meno tasse se si è conviventi e non sposati, ovviamente nel pieno rispetto della legge? La risposta è affermativa ma affatto scontata. Infatti non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni di cui potrebbero beneficiare, motivo per cui in questo articolo, presentiamo una serie di chiarimenti in merito.

Il punto è che è possibile certamente pagare meno tasse in convivenza ma solo per quanto riguarda determinati ambiti, mentre la coppia sposata beneficia di altre tipologie di sgravi fiscali.

Ecco a seguire quelle che sono le indicazioni di massima da tenere presente, per pagare meno tasse approfittando del fatto di essere conviventi.

Coppie conviventi e non sposate: perché tasse e pagamenti sono diversi

Potremmo dire, per suscitare un po’ di ilarità, che questo aspetto rappresenta un buon motivo per non sposarsi, insieme a tanti altri, ovviamente da un punto di vista fiscale.

Ebbene sì, perché in Italia “metter su famiglia” non è semplice né immediato, né da un punto di vista burocratico ma tantomeno da quello finanziario.

Infatti, spesso le cose si complicano, nel momento in cui si decide di convolare a giuste nozze.

Se è vero che da sposati si riescono ad avere più sgravi fiscali per i figli e familiari a carico, in molti casi invece si hanno più vantaggi per la casa, che derivano dal fatto di non essere sposati.

In questo articolo, presentiamo una panoramica su come pagare meno tasse da conviventi, ma ben sottolineando un aspetto specifico.

Infatti il riferimento è alle coppie che convivono senza alcuna ufficializzazione. Le cosiddette coppie di fatto invece, unite civilmente, sono ormai equiparate alle coppie unite in matrimonio.

Se queste coppie, conviventi o sposate che siano, hanno anche dei figli, ecco che c’è la possibilità di usufruire di detrazioni per i figli, per quanto da quest’anno molto limitate, dal momento che sono state assorbite dall’assegno unico e universale.

Le coppie sposate godono invece del vantaggio di poter detrarre le spese sanitarie anche in favore del coniuge, mentre ciò non è possibile per un convivente. La detrazione invece è possibile, in alcuni casi, per quanto riguarda il mutuo cointestato dei conviventi non sposati.

Ma vediamo tutto nel dettaglio, come segue.

Come pagare meno tasse da conviventi: ISEE, ticket sanitario, detrazioni fiscali e mutuo

Il primo punto da segnare a favore della coppia di conviventi non sposati riguarda la gestione dell’Isee del nucleo familiare. Non c’è obbligo di avere la stessa residenza, anche in matrimonio, quindi in questo caso la coppia sposata è equiparata a quella convivente.

Il punto però è che, pur con residenze diverse, i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, sommando quindi i rispettivi redditi ai fini Isee. Non così per i conviventi che, se hanno residenza differente, costituiscono due nuclei familiari a se stanti.

Questo si traduce in un Isee più basso per il genitore “formalmente solo” che convive con i figli e quindi in maggiori agevolazioni (basti pensare all’importo dell’assegno unico, che risulta inevitabilmente più alto).

Anche per quanto riguarda lo sgravio sulle spese sanitarie, le differenze che emergono tra le due situazioni relative allo stato civile della coppia, vanno a favore di chi non è sposato. Se è vero, come già accennato, che i coniugi possono detrarre le spese del partner, per i conviventi c’è un altro aspetto da prendere in considerazione.

Anche in questo caso fa fede il reddito del nucleo fiscale e non di quello anagrafico, quindi l’Isee, ad esempio per avere l’esenzione del ticket sanitario, è senza dubbio più basso nel caso di coppia non sposata.

Per i genitori conviventi è invece possibile usufruire delle detrazioni fiscali per l’attività sportiva dei figli, per le spese universitarie o per il pagamento della mensa. In tal caso, è però possibile fruire della detrazione al 100%, se in effetti è solo un genitore che sostiene la spesa.

Infine, il convivente può usufruire anche della detrazione per gli interessi passivi del mutuo al 100%, se è l’unico a pagare la rata, anche se l’immobile risulta intestato anche al convivente (che quindi ne è comproprietario).

Coppie conviventi e non sposate: pagano meno tasse ma hanno anche più bonus e agevolazioni

Veniamo ora all’ampia parentesi che riguarda i bonus e le prestazioni sociali. Non solo dunque, i conviventi riescono a pagare meno tasse ma hanno anche diritto a più bonus e assegni sociali, dal momento che si tratta di erogazioni basate quasi sempre sul valore dell’Isee familiare.

Se dunque il convivente risulta avere un’altra residenza, rispetto a quella del partner e dei figli, allora questa soglia Isee si abbassa. In questo caso, si può beneficiare del bonus sociale per le bollette ad esempio, è possibile ottenere più facilmente l’assegno sociale dopo i 65 anni, nonché avere diritto alle maggiorazioni sociali per la pensione.

A proposito di pensione, per quanto riguarda quella di reversibilità, c’è un aspetto molto interessante di cui tener conto.

Prendiamo il caso di un vedovo e una vedova che iniziano una relazione ed entrambi percepiscono la reversibilità del coniuge defunto. Ebbene, se si uniscono in matrimonio, entrambi perdono il beneficio. Meglio dunque restare conviventi.

Le agevolazioni per i conviventi non finiscono qui. Infatti, chi risulta da sola con figlio a carico come ragazze madri, famiglie monoparentali e via di seguito accumulano più punteggio per l’accesso all’asilo nido comunale, rispetto invece ai figli di coppie sposate.

Senza contare che i bandi per l’assegnazione di casa popolare privilegiano madri (o padri) che sono da sole con i figli a carico. E per quanto riguarda l’affitto, si può richiedere un sostegno economico, nel momento in cui il canone supera del 30% il reddito Isee. Meglio dunque figurare da soli, che non con un coniuge che “fa reddito”.

