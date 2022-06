Destreggiarsi tra tutte le tasse da pagare, le scadenze e le bollette non sempre è facile, e spesso si rischiano lunghe code agli sportelli delle Poste, oppure all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia è possibile, utilizzando internet, pagare le diverse imposte, ma anche multe, sanzioni di diverso tipo e bollette di casa, con alcuni strumenti online di facile utilizzo. Ecco come procedere, se si sceglie di utilizzare PagoPa, per velocizzare i pagamenti.

Per pagare all'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare diversi strumenti, senza perdere tempo e in modo piuttosto semplice, come riporta Pay.libero.it:

"Per pagare le tasse online è possibile rivolgersi al portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la piattaforma F24 Web o F24 Online. Per accedere è necessario essere registrati presso il servizio Entratel o Fisconline, quindi bisogna compilare il modulo digitale e inserire il codice tributo."

Utilizzare internet per queste incombenze è diventato l'uso comune, e anche per il pagamento di tasse e imposte, bollette e multe, è possibile procedere online. Lo strumento principale è PagoPa, una piattaforma che permette di pagare direttamente alla Pubblica Amministrazione, quindi all'Agenzia delle Entrate, senza dover recarsi fisicamente ad uno sportello, e senza aspettare il proprio turno in coda.

Ad oggi sono moltissime le procedure burocratiche, gli adempimenti e le pratiche che si possono svolgere direttamente online: basta avere un computer e una connessione internet per poter svolgere queste azioni. Anche pagare le tasse ad oggi è diventato più semplice, con gli strumenti del web. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta, e come pagare le somme dovute all'Agenzia delle Entrate, direttamente online.

PagoPa per pagamenti all'Agenzia delle Entrate

Un primo strumento molto utile per effettuare pagamenti online di diverso tipo è PagoPa. Si tratta di una piattaforma online che sfrutta un sistema pensato per i pagamenti elettronici, per garantire la possibilità di pagare online. Non tutti sanno che utilizzare questo strumento è piuttosto semplice, ed è possibile pagare diversi tipi di imposte, tasse o somme all'Agenzia delle Entrate.

PagoPa è utile per effettuare tramite internet diversi tipi di pagamenti: puoi pagare con questo strumento alcune tasse differenti, tributi, ma anche bolli, all'Agenzia delle Entrate. Ma puoi anche pagare altri tipi di somme, dovute per esempio a amministrazioni pubbliche diverse, come le ASL, come le scuole, le università, puoi pagare l'asilo nido dei figli, le bollette domestiche.

Questo strumento ti permette di pagare diversi tipi di somme alle amministrazioni pubbliche, utilizzando la piattaforma web ufficiale, oppure passando attraverso gli sportelli bancari, l'home banking, attraverso gli uffici postali. La possibilità più interessante in ogni caso è quella di poter pagare comodamente da casa, attraverso una connessione internet e un computer.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'home banking, è possibile semplicemente accedendo al proprio profilo online, relativo al conto corrente bancario posseduto, individuare i pagamenti da effettuare con PagoPa e provvedere al saldo, semplicemente con un click. L'interfaccia in questo caso cambia in base alla banca in cui hai depositato il tuo conto corrente, per cui è importante conoscere questa piattaforma.

I pagamenti possono avvenire, se la banca dispone anche di una applicazione web per smartphone, comodamente da cellulare, ovvero è possibile accedere alle modalità di pagamento preferite dallo smartphone tramite app. Al momento quasi tutte le banche dispongono di questo tipo di applicazioni, per cui puoi facilmente scaricare quella che ti serve sul tuo cellulare.

Come usare PagoPa per pagare le tasse online

PagoPa è un utile strumento se devi pagare le imposte, che possono essere di diverso tipo, allo stato. Ogni Comune o compagnia mette a disposizione alcune piattaforme web apposite per i pagamenti, che si tratti di imposte o bollette. Il sistema PagoPa si può utilizzare solamente se si è in possesso di una credenziale digitale, per poter usufruire del servizio.

Lo SPID è la principale credenziale digitale attualmente utilizzata per accedere a diverse piattaforme online, per cui se ancora non ne sei in possesso, ti consigliamo di richiederla ad un ente erogatore, come le Poste Italiane. Con queste credenziali puoi infatti accedere ad un grande numero di portali online della Pubblica Amministrazione, come il sito dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, o altri portali similari.

Una volta che sei in possesso di queste credenziali, come puoi pagare direttamente online con PagoPa? Per farlo è sufficiente accedere alla tua area riservata, digitare un codice di avviso di pagamento e inserire una email corretta.

A questo punto potrai inserire tutte le informazioni relative al tipo di pagamento, alla cifra da corrispondere e al tuo metodo di pagamento. Per fare un esempio, se devi pagare le tasse universitarie, ti basterà recarti alla sezione del portale corrispondente alla tua Università dedicato ai pagamenti.

A questo punto potrai fare login con le tue credenziali, come lo SPID, selezionare il pulsante per il pagamento online, e selezionare uno dei prestatori di servizi di pagamento disponibili, e procedere con PagoPa.

Una novità interessante riguarda un metodo di pagamento molto gettonato nell'ultimo periodo, ovvero Satispay. Risulta possibile in molti casi utilizzare PagoPa tramite Satispay per poter provvedere al saldo di imposte e pagamenti simili.

F24 online per pagamenti all'Agenzia delle Entrate

Un'altra possibilità interessante per provvedere al pagamento di tasse, bollette, imposte, sanzioni, rette scolastiche e così via, è quella di utilizzare il tradizionale Modello F24. Tuttavia questo documento non va necessariamente consegnato in forma cartacea, ma si può sfruttare il servizio online dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione e l'invio tramite internet.

L'Agenzia delle Entrate dispone infatti anche della piattaforma F24 web, tramite registrazione a Fisconline o Entratel. Per poter utilizzare questo strumento, è necessario registrarsi con un profilo apposito, individuare il Modello F24 da compilare, inserire tutte le informazioni e inviare il documento.

Come avviene il pagamento in questo caso? Semplice, prima di tutto nel modello F24 dovrai indicare tutte le informazioni sul tipo di pagamento: il codice tributo da pagare, i tuoi dati anagrafici, i dati relativi al tuo conto bancario, da cui verrà prelevata la somma del pagamento, l'importo corrispondente.

Tramite questo documento è possibile provvedere al pagamento di diverse tasse, tramite il codice tributo specifico. Anche se è possibile trovare online tutte le indicazioni relative ai codici tributo, puoi stare tranquillo: quando ti viene richiesto di saldare un certo importo, corrispondente ad una specifica tassa, ti viene anche segnalato il codice corretto.

Questo metodo di pagamento online è altrettanto efficace, e la somma arriva a destinazione solamente se tutte le parti del documento sono compilate nel modo giusto, accertati di non fare errori nell'inserimento dei tuoi dati e di quelli relativi alle somme che devi pagare.

Come pagare tasse e bollette con lo smartphone

Una possibilità interessante garantita dalla tecnologia è quella di pagare tasse e bollette con il proprio smartphone. Si tratta anche in questo caso di una possibilità garantita da PagoPa, dai servizi di home banking e da applicazioni web molto usate.

Per poter pagare imposte e bollette con lo smartphone, è indispensabile avere una buona connessione internet, possedere le credenziali di accesso digitali viste prima, e avere una carta di credito, una carta di debito o un conto corrente collegato, la cui applicazione è presente direttamente sullo smartphone.

In ogni caso, se desideri pagare con il tuo smartphone tasse e bollette utilizzando il collegamento alla tua banca, dovrai tenere conto che non tutti gli strumenti utilizzati dagli istituti bancari si collegano a tutti i metodi di pagamento disponibili.

Dovrai quindi verificare che il servizio specifico per cui stai pagando ammetta le forme di pagamento necessarie a pagare online direttamente dal tuo cellulare, come ad esempio: PagoPa, Satispay, PayPal, Bancomat Pay, e così via.

Per esempio, se desideri pagare una bolletta ad una compagnia che eroga energia elettrica, dovrai prima verificare, attraverso le informazioni presenti sul sito web della compagnia, che siano accettati alcuni metodi di pagamento da te utilizzati.

La tecnologia si è diffusa largamente per questo aspetto nell'ultimo periodo, per cui molte compagnie accettano diversi metodi di pagamento. Tuttavia è meglio informarsi preventivamente per non sbagliare. Inoltre, assicurati di avere liquidità sufficiente per pagare, nel metodo da te scelto. Per esempio, se decidi di pagare con Satispay, assicurati che l'ultima ricarica della settimana sia avvenuta in modo corretto.

Pagare le tasse online è sicuro?

Un dubbio che potrebbe sorgere riguarda la sicurezza dei pagamenti tramite internet: in poche parole, è sicuro pagare tasse, imposte e bollette online? Generalmente la risposta è affermativa. Le transazioni online permettono sia di tracciare effettivamente tutti i pagamenti, sia di monitorare le tue uscite economiche, nel caso in cui disponi di alcune applicazioni apposite, come quelle della tua banca.

Tuttavia devi fare attenzione quando paghi: utilizza solamente gli strumenti ufficiali, per pagare all'Agenzia delle Entrate, come PagoPa, oppure il modello F24. Assicurati che le compagnie a cui stai pagando le bollette siano effettivamente quelle da te scelte, con cui hai un contratto attivo.

Internet è un vasto oceano, e spesso ci si può imbattere in truffe, raggiri e pagine web false, da cui è consigliato stare lontani per non perdere denaro. In particolare, fai attenzione al phishing: può accadere che riceverai email con richieste di pagamento, o di dati sensibili, apparentemente da parte di compagnie o banche conosciute: cerca sempre di distinguere i falsi dalle aziende reali.

Per farlo, puoi analizzare il contenuto della email, verificare qual è la grafica e il logo riportato, accertarti che effettivamente non si tratti di una truffa. Una rapida telefonata al tuo istituto bancario potrebbe risolvere velocemente il problema.