L'apertura della partita IVA è un passaggio fondamentale per tutti i lavoratori autonomi o per coloro che vogliono iniziare la propria attività d'impresa commerciale. Esistono delle occasioni dove non è necessario aprire la partita IVA per la propria attività, vediamo assieme quali sono i requisiti.

L’IVA meglio nota come imposta sul valore aggiunto, è stata istituita con lo scopo di andare a tassare tutti i consumi, nello specifico relativi a quelle operazioni che hanno tre requisiti specifici:

bisogna che esso sia un bene o un servizio oggettivo, quelli che vengono chiamati imponibili;

deve avere una valenza soggettiva, quando facciamo riferimento ad imprese professionisti o artisti che stanno svolgendo la propria attività lavorativa;

infine, deve poter essere territoriale, ovvero il bene o il servizio deve essere acquistato o svolto sul territorio italiano.

Nel momento in cui una di queste tre caratteristiche viene a mancare non è più possibile assoggettare il bene o il servizio all'imposta IVA.

Questa breve introduzione rispetto a come si definisce per quali beni o servizi viene pagata l'imposta IVA è stata fatta per introdurre al concetto che esistono anche dei momenti in cui nonostante vi siano tutte queste tre caratteristiche si può non pagare l'imposta.

È infatti possibile non applicare l'imposta nel momento in cui stiamo parlando di lavoratori autonomi occasionali o collaboratori professionali.

Nel nostro paese esistono delle situazioni particolari dove i requisiti oggettivi, legati all'operazione di acquisto o di produzione di un bene o servizio, vengono a meno ed esistono dei soggetti che possono effettuare la propria professione come lavoratori autonomi senza dover aprire la partita IVA in quanto esenti dal pagamento di quest'imposta.

Vediamo assieme nel corso dell'articolo quali sono i requisiti per poter non dover aprire la partita IVA e poter comunque svolgere il lavoro da lavoratore autonomo nel nostro paese.

Partita IVA: chi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto

Per stabilire chi è un soggetto passivo all'imposta IVA dobbiamo far riferimento al decreto del presidente della Repubblica pubblicato il 26 ottobre del 1972, il decreto numero 633 “istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

All'interno dell'articolo uno dello stesso è previsto che si applichi l'imposta sulla cessione di beni o servizi effettuati nello stato italiano.

Un soggetto passivo di IVA è quindi un'impresa o un libero professionista che effettua delle operazioni imponibili; esso effettua delle cessioni di beni o servizi.

Nonostante sia effettivamente il consumatore stesso quello sulla quale ricade l'imposta, in quanto il consumatore rispetto al commerciante non ha la possibilità di recuperarla attraverso le detrazioni fiscali, esso non viene comunque considerato un soggetto passivo di iva in quanto non possiede alcun tipo di obbligo tributario nei confronti dell'agenzia delle entrate.

Esistono anche dei casi un po’ più particolari, per esempio se il soggetto passivo acquista il prodotto o il servizio per conto di un soggetto straniero bisognerà emettere un'autofattura; se il soggetto in questione proverrà da un paese europeo, il paese nella quale è avvenuta la transazione sarà quello nella quale versare l'imposta IVA.

Partita IVA: quali società possono non aprire partita IVA

Prima di indentificare quali sono i soggetti per i quali non è obbligatorio l'apertura della partita IVA è giusto definire cos'è un impresa, essa di definisce con: tutti i soggetti che svolgono un'attività commerciale o agricola, in forma abituale organizzata e abituale.

Definiamo come attività abituale quella che viene svolta con regolarità e ripetività anche solo nei confronti di un unico committente.

Facendo appunto riferimento agli imprenditori esistono delle occasioni in cui vengono svolte delle eccezioni alla regola, sono proprio questi i casi in cui il soggetto ha la possibilità di non aprire partita IVA, vediamo quali sono:

le prestazioni definite come occasionali, ovvero quelle che sono esercitate da soggetti titolari di partita IVA, ma che stanno svolgendo un'attività differente in quell'esatto momento;

tutti gli imprenditori che svolgono un'attività autonoma che fanno operazioni differenti dalla propria attività commerciale o agricola.

Per citare un esempio è stato definito come prestazione occasionale l'attività dei venditori porta a porta che nel corso dell'anno hanno totalizzato un reddito inferiore ai 5.000 €, tassati con la riduzione forfettaria del 22%.

In questo particolare caso l’IVA può non essere pagata se non viene superata la soglia prestabilita, che come abbiamo visto è stata stabilita ad un tetto massimo di 5.000 €.

Un'altra tipologia di attività che può essere considerata esente dall'imposta, o che comunque la deve pagare limitatamente ad una serie specifica di operazioni, è quella delle società di comodo.

Il motivo per cui queste società possono ritenersi esenti e che svolgono determinate operazioni che sono definite come non commerciali, ovvero hanno delle finalità destinate al godimento di beni o servizi non rivolto al mercato ma da parte di titolari diretti o indiretti.

In ogni caso le società di comodo sono comunque soggette a imposte diverse da quella dell'IVA, e nel caso in cui la stessa attività svolga delle attività commerciali deve comunque farsi carico dell’imposta sul valore aggiunto.

Le attività che sono considerate valide per l'esenzione dell'imposta sono le seguenti:

le società che gestiscono una serie di beni, purché questi vengano offerti in maniera gratuita a tutti i soci dell'attività stessa;

Se l'attività partecipi ad un possesso di partecipazioni o al pagamento di quote sociali e simili, con lo scopo di percepire le quote senza avere delle strutture volte all'attività finanziaria.

Partita IVA: cosa cambia per artisti o professionisti?

Per quanto riguarda la categoria degli artisti e dei liberi professionisti la situazione è leggermente differente, in quanto essendo dei soggetti singoli e non una società vi è la possibilità di non dover aprire partita IVA con più facilità.

Per quanto riguarda artisti e liberi professionisti vi è la possibilità di non dover aprire partita IVA purché rispettino due condizioni:

svolgere un'attività di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione;

la relativa prestazione deve essere esercitata in maniera abituale e non occasionale con professionalità.

All'interno di questa categoria sono da escludersi i lavoratori autonomi occasionali, nel caso in cui vengano classificati come coloro che operano un servizio senza vincolo di subordinazione ma totalmente occasionale, senza avere i requisiti di professionalità da rispettare.

Nel caso in cui un soggetto svolga due attività di lavoro, una come dipendente la seconda come lavoratore autonomo, ha la possibilità di aprire partita IVA ma è opportuno che esso svolga dei calcoli relativi ai corrispettivi percepiti e alle imposte che dovrebbe pagare.

Per esempio, se un soggetto svolge un lavoro da dipendente e contemporaneamente un'attività collaterale, differente totalmente dal suo lavoro da dipendente, può non aprire la partita IVA solo se la prestazione in questione ha una modesta rilevanza economica.

Partita IVA: chi non può astenersi dall’apertura di partita IVA

Affrontiamo in questo paragrafo un punto fondamentale, ovvero per capire correttamente quali sono le attività che possono astenersi dall'apertura di partita IVA, bisogna avere ben chiaro chi invece è obbligato ad aprirla.

Sono obbligate tutte le attività professionale o le imprese nella quale viene svolta con modalità abituale e non esclusiva un'attività a prescindere dal fatto che essa sia organizzata con un lavoro individuale o grazie ad altri collaboratori.

Nel momento in cui siamo un'attività dove si esercita il proprio lavoro con modalità abituale e continuativa il soggetto ha l'obbligo di aprire la partita IVA, indipendentemente dal numero dei compensi percepiti nell'arco dell'anno lavorativo e dal numero di giorni di lavoro svolto.

Se la prestazione che il soggetto sta svolgendo con la propria attività e continuativa ha l'obbligo di aprire partita IVA, la quale si apre per tutte le attività economiche nello stesso momento.

Tutte le società o imprese che vogliono effettuare la vendita di un bene o un servizio con continuità non possono astenersi dall’apertura di partita IVA, stiamo parlando di:

tutte le società di persone o affini fatta esclusione per le società semplici e le Geie;

tutte le società di capitali come le società per azioni o le società cooperative;

tutte le società che hanno sede all'estero.

Sono comprese tra coloro che non possono astenersi dell'apertura di partita IVA anche tutte le attività commerciali che superano un particolare reddito annuale e che svolgono un'attività continuativa non occasionale, ovviamente ad eccezione di quelle che abbiamo citato nel paragrafo precedente.

In generale possiamo dire che la nostra attività deve obbligatoriamente aprire partita IVA quando:

il nostro esercizio è continuativo e abituale;

la nostra organizzazione è caratterizzata dalla professionalità dei servizi offerti.

L’Agenzia delle Entrate ha anche fornito una definizione precisa di “abituale” ovvero:

un’attività che si ripete nel tempo costantemente e che necessita dell’impegno intellettuale o materiale per essere svolta.

Partita IVA: esistono altre attività escluse dall’IVA?

Non sono soggette all'apertura di partite IVA anche altre attività particolari come, per esempio, le collaborazioni coordinative continuative, chiamate co.co.co.

Esse possono in alternativa:

essere gestite da soggetti che non esercitano una professione abituale o altre prove Sessioni come lavoratori autonomi;

essere gestite da soggetti che svolgono un'attività come lavoratori professionali autonomi ma la quale collaborazione non è inerente all'attività stessa.

Al contrario sono soggette all'IVA tutte le prestazioni co.co.co comprese nelle attività svolte come professioni abituali, per esempio quelle svolte dagli amministratori sindaci o revisori delle aziende.

Sono sempre esclusi dall'imposta IVA tutti coloro che fanno parte di:

associazioni di partecipazione dove l'unico apporto percepito viene dal lavoro svolto e non da altre attività di lavoro per i quali il soggetto paga l'imposta;

un'attività svolta dai segretari comunali;

le prestazioni di arbitrato puramente occasionali che sono svolte da persone non iscritte ad albi professionali;