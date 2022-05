Il passaggio di proprietà auto nel 2022, pratica necessaria quando si decide di acquistare o vendere un veicolo. Nell'articolo che segue andremo ad affrontare vari temi, da come risparmiare, a tutti gli step da seguire per occuparsi autonomamente della pratica senza il bisogno di rivolgersi ad una agenzia autorizzata.

Una delle spese da affrontare che vanno oltre il costo dell'auto quando si decide per l'acquisto di un veicolo è quella del passaggio di proprietà.

Tale pratica è necessaria per notificare e registrare che il nuovo proprietario dell'automobile, con l'acquisto infatti verrà rilasciato anche un certificato di proprietà.

Prendendo in esame il caso di un acquisto di un auto usata il passaggio di proprietà dunque definirà che la proprietà del veicolo è passata dal vecchio al nuovo proprietario.

Ora come tutti ben sappiamo, l'acquisto di un auto può avvenire direttamente da un concessionario, ed in questo caso portare a termine la pratica sarà semplice grazie al venditore che ci accompagnerà in tutte le fasi dell'acquisto sbrigando passo passo tutti gli aspetti burocratici.

Ma nel caso di compravendita dell'auto tra privati, come fare?

In questo caso le strade da percorrere sono due:

affidarsi ad una agenzia che si occupa di pratiche auto;

occuparsene in autonomia.

Ora anche qui nel primo caso sarà tutto più semplice basterà infatti seguire le indicazioni dell'agenzia e fornire i dati insieme ai documenti richiesto.

Nel secondo caso invece si dovrà fare tutto da soli, certo come vedremo ci si dovrà impegnare un pò di più, ma è questa la soluzione migliore per risparmiare sul costo del passaggio di proprietà.

La pratica potrà considerarsi chiusa con la consegna da parte dell'ufficio di competenza del libretto di circolazione auto aggiornato con i dati dell'acquirente, questo avverrà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di compra vendita.

Andiamo dunque ad approfondire tutti gli aspetti per non commettere errori nel momento dell'acquisto di un'auto.

Passaggio di proprietà auto: tutti i documenti necessari

Nel 2022 occuparsi autonomamente del passaggio di proprietà di un auto nel caso di compra vendita tra privati non è una cosa impossibile, anzi, rappresenta inoltre la soluzione migliore per risparmiare un po' di soldi, vediamo come fare.

In primo luogo si dovranno recuperare tutti i documenti necessari per far si che la pratica vada avanti, nello specifico ecco una lista dei documenti che occorreranno:

Carta di identità oltre che ad una marca da bollo dal valore di 16 euro.

Documenti e marca da bollo alla mano il secondo step consiste nel recarsi presso gli uffici della Motorizzazione o anche al PRA Pubblico Registro Automobilistico per la compilazione di due moduli, si tratta del:

Documento con richiesta di passaggio di proprietà;

Documento per l’aggiornamento dei dati riportati sul libretto di circolazione.

Potranno essere richiesti direttamente presso i due uffici o scaricati on-line.

Entrambi i documenti dovranno essere firmati da entrambi le parti in causa e cioè sia dal venditore che dall'acquirente.

Ora il consiglio è quello di recarsi presso l'ufficio scelto insieme, ma nel caso la pratica potrà essere portata avanti dal solo acquirente a patto che sia in possesso della firma autenticata del venditore.

La consegna dei documenti dovrà essere accompagnata dalla marca da bollo da 16 euro.

A questo punto la pratica potrà ritenersi conclusa, saranno infatti gli impiegati dell'ufficio di competenza a prenderla in carica che nel giro di pochi giorni forniranno il nuovo Certificato di proprietà con i dati aggiornati.

Passaggio di proprietà auto: tutto ciò che c'è da sapere su costi e documenti

Come già detto la soluzione più economica quando si tratta di passaggio di proprietà auto e quella di farselo da soli, in alternativa se si vorrà rendere il tutto un po' più semplice, ma sicuramente più costoso ci si potrà affidare ad una agenzia di pratiche auto.

L'agenzia per il solo disbrigo della pratica potrà chiedere una somma compresa tra i 100 ed i 150 euro.

Approfondiamo ora tutto la sfera legata ai costi, quanto è la spesa per il passaggio di proprietà ed il costo da chi dovrà essere sostenuto?

Queste sono alcune delle domande alle quali andremo andare risposta nelle prossime righe.

Per cominciare ad orientarci rispetto a quali sono i parametri che fanno levitare il costo della pratica cominciamo con lo scrivere che maggiori saranno i cavalli di potenza del motore (KW) dell'automobile oggetto della compra vendita, maggiore sarà il costo del passaggio di proprietà, ma non basta.

Il costo infatti varierà anche in base alla provincia di residenza dell'acquirente dato necessario per stabilire l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

L'IPT, Imposta Provinciale di Trascrizione è una tassa sull'auto, quando si immatricola un veicolo nuovo o usato e si registra al PRA è necessario pagare una serie di tasse obbligatorie, tra cui appunto l'IPT.

L'importo di questa tassa varierà da provincia a provincia, secondo la zona di residenza dell'acquirente.

I costi da sostenere durante il passaggio di proprietà di un automobile sono:

emolumenti ACI, 27 euro;

diritti di motorizzazione: 10,2 euro;

aggiornamento libretto di circolazione, 16 euro

bollo per trascrizione al PRA: da 32 euro

a questo dobbiamo aggiungere circa 83 euro di imposte di bollo oltre che l'importo dell'IPT che varia sia in base alla provincia di residenza dell'acquirente e che aumenta con il crescere della potenza (KW) del motore dell'auto oggetto della compravendita, un costo che si aggirerà tra i 3,51 e i 4,56 euro per KW.

Importante sottolineare come su automobili di potenza fino a 53 KW ci sarà un costo fisso di 150 euro, mentre per i kW aggiuntivi si aggiungerà la tariffa supplementare, oltre alla maggiorazione consentita alle province che può arrivare fino al 30% in più.

Passaggio di proprietà auto 2022. i segreti per risparmiare

Ora che abbiamo chiari i costi da sostenere facciamo una sintesi con l'obbiettivo di quanto complessivamente ci verrà a costare il passaggio di proprietà auto nel 2022.

I costi fissi e quindi marche da bollo, tributi vari, ecc. ammontano a circa 86 euro ai quali vanno aggiunti i 150 euro di IPT (quota minima prevista per motori con un potenza non superiore a 51KW), quota maggiorata in base alla provincia di residenza dell'acquirente oltre che dal crescere dei kW del motore.

In linea di massima quindi la spesa da sostenere per un passaggio di proprietà auto portato avanti autonomamente avrà un costo minino di 236,01 euro.

Questa è la soluzione per chi vorrà risparmiare un balla cifra rispetto all'alternativa che consiste nel recarsi in una agenzia di pratiche auto, in questo caso ci sarà da aggiungere circa 100 euro per le commissioni di agenzia.

Passaggio di proprietà dell’auto: attento alle sanzioni

Quando si decide di acquistare una automobile sia essa nuova che usata, il passaggio di proprietà è una di quelle pratiche obbligatorie se si vorrà evitare di incappare in sale sanzioni.

Il non adempimento alla normativa infatti, potrà portare in caso di controlli multe salate comprese tra i 700 e i 3.700 euro così come riportato dall'art.94 del Codice della Strada.

Da sottolineare le sanzioni previste anche nel caso del mancato aggiornamento del libretto di circolazione, in questo caso la sanzione potrà arrivare fino 1.800 euro.

Con questo articolo abbiamo dunque voluto far chiarezza rispetto all'adempimento obbligatorio al quale assolvere in caso di acquisto di una autovettura e sopratutto come fare per risparmiare sul passaggio di proprietà.

Il passaggio di proprietà una vera e propria tassa presente in pochi paesi e che non viene vista di buon occhio da cittadini e commercianti. Si è parlato più volte di una riduzione o di una abolizione, ma sono rimaste sempre e solo voci.