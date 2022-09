Quando si decide di intraprendere una carriera come libero professionista ed aprire la propria attività, ci sono trova davanti ad alcune scelte.

La prima è sicuramente quella tra l’apertura di una ditta individuale oppure una Srl, società a responsabilità limitata.

La differenza che può implicare la scelta di una o dell’altra riguarda principalmente il fatturato della propria società.

Se risulta essere molto elevato conviene aprire una Srl, per tutelare così anche il proprio patrimonio personale.

Queste però non sono le uniche differenze tra le due tipologie di società che si possono avviare, vediamo assieme nel corso dell’articolo tutte le caratteristiche che distinguono una Srl da una ditta individuale.

Le differenze che esistono tra le due tipologie

In questa direzione queste due tipologie di attività sicuramente la ditta individuale è la forma più semplice e meno costosa. In primis perché per aprire una ditta individuale non occorre chiedere aiuto ad un notaio.

I costi complessivi che ci servono per aprire una ditta individuale si aggirano attorno ai 100 € mentre per aprire una Srl i costi sono nettamente superiori ci aggiriamo attorno ai 500/600 €.

Allo stesso modo anche se parliamo di tempistiche rispetto all'inizio di un'attività la ditta individuale rimane comunque la scelta più rapida.

Se parliamo invece di adempimenti fiscali ci troviamo di fronte ad alcune differenze, a livello di costi e di tassazione una ditta individuale è sicuramente più contenuta rispetto ad una Srl dove invece bisogna prendere in considerazione anche i valori della contabilità.

Detto questo non significa che la scelta della ditta individuale sia sempre preferibile rispetto a quella dell'Srl infatti bisogna prendere in considerazione altri due elementi: la responsabilità e la tassazione sugli utili.

L'aspetto della responsabilità è sicuramente il primo punto a sfavore di una ditta individuale in quanto la responsabilità per la ditta individuale è illimitata rispetto ai creditori. Questo significa che in caso di debiti viene intaccato il proprio patrimonio personale.

In questo senso sicuramente aprire una società Srl può definirsi più sicuro in quanto si vanno a limitare i rischi del proprio capitale, anche nel caso in cui si decida di aprire un’attività assieme ad altri soci.

Quando conviene trasformare la propria attività in Srl

Rispetto a quello che abbiamo detto nel precedente capitolo si può chiaramente comprendere che l'apertura di una società Srl risulta essere preferibile quando aumentano gli utili e il capitale della società.

Per poter prendere una scelta definitiva è però opportuno anche considerare le varie tassazioni, in quanto ci sono delle differenze anche tra aliquota fissa e proporzionale.

Riassumiamo il tutto con un piccolo schema:

se parliamo di ditta individuale abbiamo un aliquota Irap base pari al 3,9%, i contributi Ines sono pari a 3.600 euro annui, mentre l’Inail vari a seconda dell’attività svolta;

se parliamo di una Srl l’aliquota fissa sugli utili è pari al 27,50%.

Considerando questi dati si può capire come per i redditi medio-alti sia poco conveniente la ditta individuale in quanto si potrebbe rischiare di pagare una tassazione pari al 50% dell’imponibile.

Quali sono i rischi per la propria società

Parlando invece di rischi per la propria società è opportuno chiarire alcune differenze tra ditta individuale ed Srl.

Quando si decide di aprire una ditta individuale si può usufruire di alcuni vantaggi, che come abbiamo visto possono includere dei costi più bassi all’inizio dell’attività.

Questi vantaggi però potrebbero risultare degli svantaggi nel momento in cui l’attività raggiunge un certo tipo di reddito.

Lo svantaggio consisterebbe nel fatto che con una ditta individuale il proprio patrimonio è strettamente collegato al patrimonio dell’azienda. In questo senso se dovessimo avere dei problemi con alcuni creditori si andrebbe ad intaccare anche il nostro patrimonio personale.

Perciò risulta essere opportuno scegliere di cambiare il proprio regime e passare ad una Srl nel momento in cui aumentano considerevolmente gli incassi totali dell’attività, diminuendo così i rischi.

Come proteggere il proprio patrimonio

Trasformare la propria attività da una ditta individuale ad una società a responsabilità limitata conviene davvero solo quando si raggiunge un utile molto elevato, per poter tutelare al meglio il proprio patrimonio.

La Srl è costituita in modo tale da separare il proprio patrimonio personale da quello del capitale della società; questo avviene anche nel caso in cui siano presenti dei soci.

Un altro vantaggio della Srl è che il socio oppure i soci non possono usufruire dei soldi che fanno parte del capitale della società, così come avviene per una ditta individuale.

Nel caso delle Srl i soggetti sono distinti e bisogna anche effettuare la ripartizione degli utili, tra tutti i soggetti coinvolti.

Aprire fin da subito una società Srl

Possono avvenire dei casi particolari in cui si pensi sia più conveniente aprire un’attività come Srl fin da subito.

Il caso più comunque è sicuramente quello in cui vi siano più soci all’interno del progetto, e si vuole suddividere la società tra tutti i coinvolti.

In questo caso, se si ha a disposizione un alto capitale, la scelta può ritenersi opportuna; se invece stiamo iniziando la nostra attività da soli si tratta di una scelta non del tutto corretta.

Recentemente una sentenza della corte di Cassazione ha infatti equiparato una ditta individuale ad una Srl gestita da un solo socio. In questo caso si andrebbero a perdere i benefici di una Srl andando comunque a pagare delle cifre importanti all’inizio.

