Il bollo auto rientra sicuramente nella categoria delle imposte meno amante da tutti gli automobilisti italiani. Questa tassa viene pagata con scadenza annuale, la quale dipende dalla data d’immatricolazione di ogni singolo veicolo.

Il bollo auto si paga regolarmente alle casse della regione di residenza, in base alle informazioni dell’intestatario e del tipo di veicolo.

Per quanto riguarda invece le sue esenzioni, ne esistono di diverse tipologie, alcune delle quali dipendono dalle caratteristiche del conducente.

Vi sono delle particolari esenzioni che dipendono dalla percentuale di invalidità, che può far variare anche la percentuale di esenzione del bollo auto.

Vediamo assieme nel corso dell’articolo quali sono le condizioni per la quale è possibile avere l’esenzione del bollo auto.

Esenzione bollo auto: tutte le casistiche previste

Abbiamo già ricordato che il bollo auto è un imposta che va versata con scadenza annuale da tutti i proprietari di un autovettura in Italia. Vi sono però dei casi particolari dove i soggetti possono avvalersi di esenzioni sul suo pagamento.

Tutti i soggetti che sono portatori di handicap ed anche beneficiari della legge 104 sono perennemente esenti al pagamento del bollo. Allo stesso modo risultano essere esenti anche coloro che sono proprietari di un veicolo elettrico, a differenza dei precedenti però lo sono solo per un periodo di tempo limitato.

Per concludere un ultima categoria di esenti è rappresentata da coloro che sono proprietari di vetture classificate come auto d’epoca.

Le caratteristiche dell’esenzione per i beneficiari di legge 104

Tra le caratteristiche di soggetti che possono usufruire dell’esenzione al pagamento del bollo auto troviamo i beneficiari della legge 104.

I portatori di handicap che sono beneficiari della legge 104 sono:

i cittadini disabili sordi o non vedenti, con relativa certificazione rilasciata dalle commissioni mediche responsabili;

i cittadini disabili con pluriamputazioni o con gravi difficoltà della deambulazione, i quali rientrano delle persone affette da handicap gravi;

i cittadini con disturbi psichici o mentali, talmente gravi da necessitare l’accompagnamento, i quali vengono descritti nella legge 104 del 1992.

Per tutte queste categorie di cittadini l’esenzione al pagamento del bollo auto può essere applicata se sono possessori di un veicolo a benzina con una cilindrata limite fino a 2.0 litri, per quanto riguarda le vetture diesel la cilindrata prevista è fino a 2.8 centimetri cubici.

Come richiedere l’esenzione per i beneficiari di legge 104

Ottenere l'esenzione relativa il pagamento del bollo auto è necessario compilare un modulo specifico ed inoltrare la relativa richiesta. In caso ci fosse la necessità la richiesta può essere inoltrata anche da parte dei familiari della persona portatrice di handicap.

La richiesta può essere dei familiari solo se il cittadino è a carico fisicamente dei suddetti parenti ed il reddito complessivo annuo del soggetto non superi i 2.840,51 €.

La documentazione della richiesta va presentata direttamente all'ufficio tributi della propria regione esclusivamente entro 90 giorni dal termine per il pagamento del relativo bollo auto.

L’esenzione per l’invalidità 67

La relativa esenzione il cittadino disabile deve sottoporsi ad una particolare visita medica, al termine della quale una commissione deciderà la percentuale di invalidità, che sarà contenuta all'interno dell'apposito verbale.

Nel momento in cui questo verbale risulta essere completato il cittadino o i suoi familiari potranno richiedere le agevolazioni relative alla legge 104, che fanno riferimento anche ad altri fattori, ulteriori al bollo auto.

Grazie a questo verbale è possibile richiedere agevolazioni, come per esempio l'IVA agevolata al momento dell'acquisto del veicolo che viene ridotta al 4%.

Un ulteriore agevolazione può essere richiesto anche in sede di denuncia dei propri redditi dove può essere detratto il 19% della spesa sostenuta e l'ulteriore esenzione rispetto al pagamento delle tasse di trascrizione.

Esenzioni bollo auto: le differenze regionali

Una delle principali caratteristiche del bollo auto è che essa risulta essere un’ imposta regionale, di conseguenza la sua gestione è affidata alle singole giurisdizioni.

Per esempio la regione Lombardia ha introdotto un' ulteriore esenzione triennale rispetto al pagamento del bollo auto solo nei casi in cui viene acquistato un veicolo euro 6. Trascorso questo periodo del veicolo potrà usufruire di un ulteriore riduzione del 50% per i due anni successivi.

Parlando sempre della regione Lombardia esiste anche un ulteriore esenzione che riguarda tutti i veicoli sostenibili, stiamo parlando dei veicoli elettrici, per la quale è prevista un esenzione totale.

Nella regione Piemonte è prevista invece un'altra tipologia di esenzione per le auto ibride; per questi veicoli è prevista un estensione del bollo auto per i primi cinque anni di possesso.

Invitiamo comunque se interessati a consultare il sito della propria regione di residenza per scoprire tutte le particolari esenzioni previste.