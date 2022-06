E' stata definitivamente disciplinata la nuovissima piattaforma di notificazione della pubblica amministrazione che servirà a comunicare con i cittadini. Nel dettaglio funge da strumento di vera e propria notifica degli atti tributari. Scopri in anticipo come funzionerà!

Non devi più avere paura di sentir suonare il citofono e trovarti davanti l’ufficiale giudiziario con una cartella esattoriale da pagare. Saranno abolite le cartelle esattoriali? No, semplicemente ti verranno notificate in maniera elettronica.

L’ha stabilito l’articolo 1 comma 402 della legge 160/2019:

“Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore.”

Sono stati stanziati ben 2 milioni di euro annui a partire dal 2020 per la realizzazione di questa piattaforma che dovrebbe avere la finalità di velocizzare, semplificare e informatizzare il processo di notifica degli atti della pubblica amministrazione verso i cittadini.

Questa operazione, infatti, è una delle più dispendiose e confusionarie che gli uffici pubblici si trovano a dover gestire. Stampa dei documenti, preparazione delle buste, spedizione, ricezione della notifica, gestione delle buste non recapitate, archiviazione delle notifiche e degli originali: davvero un quantitativo non indifferente di ore, carta e soldi utilizzati a questo scopo.

L’intenzione del governo è quella di sgravare gli uffici pubblici da un lavoro gravoso al fine di poter dedicare maggior tempo e denaro al supporto dei cittadini italiani.

Piattaforma di notificazione: cosa dice il decreto semplificazioni n 76/2020 e il decreto 58/2022

Dopo il grande annuncio nella legge di bilancio del 2020, è seguito il decreto semplificazioni n 76/2020 che all’articolo 26 parla proprio della piattaforma di notificazione. Al comma 3:

“3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.”

Tale piattaforma sarà il luogo in cui la PA metterà a disposizione delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazione. Il gestore della piattaforma provvederà poi ad avvisare il cittadino della presenza di un documento a lui destinato e le modalità di accesso e visione dello stesso.

Alla PA, invece, il gestore della piattaforma invierà in formato elettronico e tramite pec, l’avviso di avvenuta ricezione che avrà valenza, a tutti gli effetti, di notifica.

Nel dettaglio, la notifica si perfeziona:

- Il giorno stesso del caricamento in piattaforma per le amministrazioni;

- Il settimo giorno successivo dalla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione tramite pec;

- Il decimo giorno dalla notifica dell’avviso di avvenuta ricezione tramite raccomandata;

- Se anteriore, il giorno esatto in cui si accede alla piattaforma.

Ma nel pratico, come funzionerà questa piattaforma di notificazione?

Sostanzialmente, subentra nel processo di notifica degli atti pubblici un nuovo soggetto definito dalla normativa “gestore della piattaforma” che si occuperà di fare da intermediario tra gli uffici pubblici e il cittadino.

La PA carica sulla piattaforma l’atto, provvedimento, avviso o comunicazione. Il gestore provvede ad avvisare il destinatario della presenza di un documento da visionare. Il destinatario riceve tramite pec o tramite raccomandata l’avviso di accedere alla piattaforma.

I destinatari della comunicazione dovranno fornire un contatto con la quale verranno avvisati della presenza di un nuovo documento in notifica. Qui si configurano due casistiche:

1. Il contatto fornito è una pec: l’avviso di avvenuta ricezione di un documento da notificare risulta eseguito;

2. Il contatto fornito NON è una pec: il gestore invierà un avviso di cortesia a dispositivo elettronico e provvederà a inviare l’avviso di avvenuta ricezione di un documento da notificare tramite raccomandata.

Attenzione che non è comunque possibile scappare: né se la pec è satura, né se ignori l’avviso di avvenuta ricezione via raccomandata. Infatti, se la notifica tramite pec non va a buon fine, ai destinatari verrà notificato l’avviso alla “vecchia” maniera, ovvero tramite mezzo posta, in formato cartaceo, ai sensi della legge 890 del 1982.

Il cittadino ha l’onere di comunicare contatto informatico corretto e funzionante (ma ciò potrebbe non dipendere da lui stesso), nonché residenza e domicilio reali. Infatti, qualora il destinatario non fosse reperibile neanche a nessuno degli indirizzi di residenza/domicilio forniti, in base all’articolo 7 bis del il decreto semplificazioni n 76/2020 che all’articolo 26:

“[il gestore] deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. […] La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.”

Ricevuto l’avviso di avvenuta ricezione, il destinatario non dovrà far altro che accedere alla piattaforma tramite SPID.

I vantaggi della piattaforma di notificazione per gli uffici pubblici

Sono innumerevoli:

- Velocizzazione del procedimento amministrativo;

- Risparmio di tempo degli impiegati e denaro pubblico;

- Sicurezza dell’avvenuta notifica che viene gestita e garantita dal gestore;

- Automatizzazione di un processo che fin ora è sempre stato eseguito a mano;

- Interruzione dei termini di prescrizione al caricamento dell’atto in piattaforma.

I vantaggi della piattaforma di notificazione per i cittadini italiani

Anche in questo caso ci sono dei vantaggi ma anche svantaggi. Infatti, se non hai più l’onere di dover recarti in posta per il ritiro della raccomandata (qualora al primo tentativo non fossi in casa), dall’altra continueranno ad esserci le spese di notifica intese come spese di gestione della pratica.

Inoltre, come già detto, non è possibile scappare. Tentate tutte le strade, la notifica verrà comunque perfezionata.