Quando si possiede un ampia casa con giardino, molto spesso, si vuole costruire una piscina interrata, per avere un luogo privato dove riposarsi e rinfrescarsi nelle lunghe giornate estive.

Prima di iniziare la sua costruzione vanno però valutati diversi fattori, tra cui i costi per l’acquisto della stessa, l’installazione e la manutenzione.

Un altro fattore che viene spesso preso in considerazione riguarda la sua tassazione, infatti molto spesso ci si chiede se questo tipo di costruzioni fatto parte dei beni di lusso.

L’impatto fiscale che può avere la costruzione di una piscina è un argomento alquanto complesso, e va analizzato in quanto la tassazione può variare in base alla tipologia di piscina scelta.

Prima di effettuare il suo acquisto è quindi importante valutare anche tutti gli aspetti giuridici, effettuando quella che sarà la scelta più consapevole.

Nel corso dell’articolo dovremo assieme quali sono le tassazioni che coinvolgono le piscine in giardino, e come cambiano a seconda della tipologia di struttura.

Tipologie di strutture che si possono costruire

Innanzitutto vediamo assieme quali possono essere le diverse tipologie di strutture che possiamo andare a realizzare, ed anche quanto spazio serve per costruirle.

Partiamo con dire che una vasca artificiale può essere realizzata nella più svariate forme, se stiamo pensando ad un modello interrato dobbiamo però prendere in considerazione che servirà una apertura, chiamata skipper, per far si che l’acqua della piscina raggiunga l’impianto di filtrazione.

Chiaramente lo spazio a disposizione è molto importante, non tutte le piscine possono essere adattabili ad ogni giardino; per questo motivo è importante compiere una valutazione prima di costruire la struttura interrata, così da scegliere la soluzione ideale.

Bisogna anche avere bene a mente quale tipologia di uso vogliamo fare della struttura, se si tratta di uno spazio adibito solo per bambini oppure se vogliamo accogliervi diversi ospiti.

Il budget è un altro fattore importante che può incidere sulla decisione rispetto a quale struttura costruire; di certo una piscina interrata sarà molto più costosa di una piscina gonfiabile e rimovibile.

Se l’idea è quella di avere uno spazio esclusivo e da sfruttare tutta l’estate, costruire una piscina interrata è sicuramente un ottima soluzione, budget e spazio permettendo.

La tassa di lusso sulla piscina interrata

La piscina di per se non comporta al pagamento di nessuna tassa, questo perché non è classificata dalla legislatura italiana come bene di lusso.

Quello che può cambiare riguarda la categoria catastale della propria abitazione, in quanto quando si procede alla costruzione di una struttura interrata questa variazione può avvenire molto spesso.

Il pagamento delle tasse come bene di lusso subentrano nel momento in cui la categoria catastale della propria abitazione varia, entrando nella categoria A1. Nell’articolo ideato dal Ministero dei Lavori pubblici, è contenuta una sezione che parla proprio delle abitazioni dotate di piscina.

Queste abitazioni vengono considerate come signorili, nel momento in cui è presente una piscina con dimensioni di almeno 80mq.

In questi casi viene pagata la tassa come bene di lusso proprio per via delle presenza di una piscina con dimensioni così elevate.

Come regolarsi con il catasto

Abbiamo accennato che l’elemento più rischioso che porta al pagamento delle tasse sui bene di lusso è proprio la categoria catastale.

La categoria catastale si riferisce per prima cosa all’uso che facciamo di quel suddetto immobile, il quale è contestualmente inserito in un perimetro cittadino.

Le categorie catastali sono indicate con una lettera ed un numero che da riferimento alla tipologie di immobile che possediamo.

Le abitazioni che sono tenute per legge a pagare le tasse per il possedimento di beni di lusso sono tutte quelle che rientrano nella categoria catastale A1, ovvero le abitazioni di tipo signorile.

Di solito le abitazioni più comuni fanno parte delle categorie dalla A2 alla A9, le quali fanno riferimento alle abitazioni identificate come prima casa.

Quando si può non pagare la tassa sui beni di lusso

Esistono delle articoli situazioni dove è possibile non pagare le tasse rispetto al possedimento di una piscina privata.

In questo senso basta fare riferimento alla regola generale che abbiamo citato negli scorsi paragrafi del decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Si può tranquillamente costruire una piscina interrata all’interno della propria abitazione, e per non pagare la tassa sui beni di lusso basta che questa non superi gli 80mq.

In realtà questa regola è molto semplice da seguire, questo perché le misure standard di una piscina privata raggiungono massimo i 72mq.

Costi generali per mantenere una piscina

I costi di manutenzione per una piscina esterna possono variare molto, a seconda di tanti fattori, ci sono però dei costi comuni che bisogna prendere in considerazione prima del suo acquisto.

Mensilmente una piscina da esterno ha bisogno di alcune cure, in alcuni casi anche quotidiane, come per esempio gli aspiratori, il cloro e i prodotti per il controllo del pH.

Il riempimento della piscina ha anche un costo molto elevato, soprattutto considerando i recenti aumenti dei prezzi ed anche la scarsità di acqua.

Questo problema può essere aggirato utilizzando dei prodotti appositi che permettano all’acqua di rimanere il più possibile pulita e balneabili.

In generale, facendo una media tra prodotti e grandezza della piscina, possiamo dire che i costi di manutenzione mensile si aggirano attorno ai 130 euro al mese.