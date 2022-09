Aumentare le tasse ai ricchi e sugli extra profitti. Questa la proposta di Philip Lane, il capo economista della Bce, che in un'intervista indica alcune misure che potrebbero aiutare le famiglie in difficoltà.

Che succederebbe se i ricchi pagassero tasse più alte per aiutare chi non ha i mezzi per sostenere i ricnari di luce e gas? Caro-energia e inflazione stanno pesando duramente sulle famiglie italiane e su quelle europee e tutti i governi si stanno interrogando sul modo migliore per far fronte a questo momento così difficile sia a livello politico che a livello economico.

Arriva dunque la proposta di Philip Lane, capo economista della Bce e precedentemente governatore della Banca d'Irlanda, che indica nell'aumento della tassazione sugli extra profitti e sui redditi più alti, una delle strade per far fronte al difficilissimo momento che stiamo vivendo, aiutando in questo modo le aziende maggiormente in difficoltà e i soggetti più colpiti da questa crisi.

Ai ricchi tasse più alte contro il caro bollette: cosa prevede la proposta

Lo shock energetico che stiamo vivendo dall'inizio della guerra in Ucraina infatti, ha scombinato le carte, portando gli esperti a interrogarsi su tutti i modi possibili per trovare una via d'uscita da questo momento così complicato sia per i privati che per le imprese.

Philip Lane, intervistato dal quotidiano austriaco Der Standard, afferma che quest'anno il 5% del reddito dell'area euro sarà speso per le importazioni energetiche, mentre l'anno precedente, questa cifra si aggirava intorno all'1%.

Questo dato mette in luce che sarà necessario un grande sforzo della comunità per far fronte a questo aumento e che questo corrisponderà ad un calo del tenore di vita delle famiglie oltre che a costi maggiori per le imprese.

Nel corso dell'intervista, Lane individua nell'adeguamento dei salari un possibile metodo per contrastare l'inflazione, ma mette in guardia sul fatto che questo sistema non può mettere completamente al riparo dalla perdita di potere d'acquisto delle buste paga dei lavoratori, dal momento che alla lunga, questo rappresenterebbe un costo eccessivo per le aziende, portando in questo modo ad una inevitabile rincorsa dei prezzi, che aggraverebbe solo una situazione già complessa.

Il capo economista della Bce sottolinea come che i governi, abbiano il dovere di sostenere il reddito e i consumi dei soggetti e delle imprese che stanno vivendo un momento di assoluta difficoltà a causa del caro energia e che questo sostegno potrebbe tradursi in un aumento delle imposte per privati e aziende che stanno affrontando meglio questo periodo storico.

Si dichiara inoltre concorde con l'accusa dei sindacati verso alcune aziende che, a quanto pare, starebbero arbitrariamente alzando i prezzi e aumentando esponenzialmente i loro profitti.

Pesa l'inflazione

La Banca centrale europea prevede che l'inflazione tornerà a scendere sia nel 2023 che nel 2024, portando così ad un progressivo miglioramento dei salari, dei consumi e del potere di acquisto delle famiglie e di conseguenza, del loro tenore di vita.

Un'ultima precisazione, riguarda il fatto che la situazione che stiamo vivendo veda sia dei vincitori che dei vinti; i vincitori in questo caso sarebbero gli Stati Uniti, che a differenza dei paesi europei, gode del vantaggio di produrre autonomamente l'energia, mentre l'Europa debba per forza di cose ricorrere all'importazione per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.