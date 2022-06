Presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi è un obbligo di legge per tutti i lavoratori dipendenti, e anche per gli autonomi. Questa dichiarazione può anche garantire l'accesso a importanti agevolazioni, sotto forma di detrazioni fiscali. Ma come si può presentare questa comunicazione obbligatoria? Nell'articolo vediamo tutte le modalità previste, anche online, per presentare questo importante documento.

La dichiarazione dei redditi è il principale obbligo fiscale dei lavoratori dipendenti, anche se tale comunicazione deve essere effettuata anche da parte di chi lavora in autonomia. Questo adempimento prevede la compilazione di una serie di documenti appositi, che riportano tutte le informazioni sul denaro guadagnato nel corso dell’anno.

Per presentare la dichiarazione dei redditi, è necessario quindi avere con sé tutta la documentazione che attesta quali sono stati gli stipendi percepiti durante l’anno precedente. Cosa devi fare quindi nel 2022, se lavori come dipendente, per essere in regola con il fisco? Dovrai presentare una dichiarazione dei redditi specifica con le somme percepite nel corso del 2021, ovvero l’anno precedente alla comunicazione.

Devi sapere che, se stai lavorando come dipendente, ci pensa la tua azienda a pagare le tasse allo stato per te, come spiega Insindacabili.it in un articolo:

“Le imposte che deve pagare mensilmente il datore di lavoro per un dipendente sono: I contributi Inps ditta, che equivalgono a circa il 33-35% della retribuzione imponibile Inps del dipendente, i premi Inail, che devono essere pagati alle scadenze previste.”

Ti chiederai: perché devi effettuare una dichiarazione dei redditi, se è il tuo datore di lavoro ad occuparsi del pagamento delle tasse?

Per una maggiore trasparenza fiscale, ma anche per ricevere alcune importanti agevolazioni sulle imposte, sarai tu, come dipendente, a dover inviare all’Agenzia delle Entrate, anche con l’aiuto di un professionista, tutti i dati sullo stipendio che hai guadagnato. Vediamo in questo articolo come puoi fare nella pratica a effettuare l’invio.

Dichiarazione dei redditi e Certificazione Unica

Andando a vedere da vicino quali sono gli obblighi dei lavoratori dipendenti, bisogna ricordare che la presentazione della dichiarazione dei redditi è strettamente collegata alla Certificazione Unica. Cosa significa questo? Vuol dire che se non hai con te questa documentazione, difficilmente potrai presentare una dichiarazione esaustiva e completa.

La Certificazione Unica è un documento che ti viene consegnato ogni anno da parte del tuo datore di lavoro, o dall’azienda per cui stai lavorando. Questo documento racchiude tutte le informazioni sulle ore, i giorni e i mesi che hai lavorato per l’azienda, quali sono le mansioni svolte, quali sono le tasse che sono state pagate allo stato con il tuo lavoro, quali contributi INPS sono stati accantonati per la tua pensione.

Si tratta di tutte informazioni molto utili sia a te come lavoratore dipendente, sia al fisco, che vanno consegnate nel momento in cui presenti la dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un documento indispensabile per poter presentare opportuna comunicazione sullo stipendio che hai guadagnato nel corso dell’anno. Dato che questo documento ti viene consegnato dal tuo titolare, cosa devi fare nella pratica per presentare i redditi dell’anno precedente? Devi prima di tutto accertarti di aver ricevuto correttamente questo documento.

Può accadere, molto raramente, che il tuo datore non ti abbia consegnato in tempo la Certificazione Unica, per cui ti puoi trovare nella spiacevole situazione di dover presentare la dichiarazione, ma non avere questo documento fondamentale. In questa situazione, puoi provvedere autonomamente a chiedere al tuo titolare di inviarti ciò che ti serve, anche tramite una comunicazione email.

Ad oggi grazie ad internet consegnare questi documenti è molto più facile, e il tuo datore di lavoro può inviarteli direttamente tramite posta elettronica. Questo documento ti deve essere consegnato entro il 16 marzo di ogni anno, come spiega L’Agenzia delle Entrate. Per cui se attualmente devi presentare una dichiarazione dei redditi, ma non ne sei in possesso, devi affrettarti a richiedere questa certificazione.

Dichiarazione dei redditi: quali guadagni dichiarare

Se sei un lavoratore dipendente, la tua principale fonte di guadagno è il tuo lavoro: ogni mese infatti l’azienda per cui lavori ti eroga una busta paga, e ti corrisponde una certa cifra per il tuo lavoro. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi non dovrai solamente comunicare qual è il tuo stipendio, ma anche una serie di redditi aggiuntivi possibili, che hai ottenuto nell’anno precedente.

Se ottieni un guadagno anche da altre fonti, come ad esempio da una casa messa in affitto, dovrai indicare nella dichiarazione anche le informazioni che riguardano questi guadagni. Lo stesso vale se sei solito investire in borsa, fare trading e guadagnare alcune somme dalla rendita finanziaria. Inoltre vanno presentati anche tutti i redditi che derivano da un lavoro autonomo o da una attività di impresa, e i redditi di capitale.

Per dichiarare tutte queste entrate economiche, è possibile procedere attraverso il Modello 730, dedicato specialmente ai lavoratori dipendenti, oppure con il Modello Redditi Persone Fisiche, indicato specialmente per lavori di tipo autonomo e redditi diversi.

Va da sé che molti sono obbligati a provvedere a questa dichiarazione: dai lavoratori dipendenti agli autonomi, a chi ha una impresa, e chi riceve redditi da rendite finanziarie. Vanno quindi dichiarate tutte le forme di guadagno, anche per una corretta applicazione delle tasse.

Come visto prima, le tasse vengono versate dai titolari per i propri dipendenti, tuttavia tramite dichiarazione è possibile che il lavoratore si trovi nella condizione di dover pagare una cifra ulteriore al fisco, oppure che gli venga versato un credito fiscale, se ha pagato di più.

Dichiarazione dei redditi, credito e debito

Come anticipato, la dichiarazione dei redditi serve anche a calcolare correttamente le imposte che il lavoratore deve ancora versare. Questo vuol dire che quando questa comunicazione viene consegnata, è possibile ottenere un risultato di diverso tipo:

Il lavoratore deve ricevere un credito dal fisco : questo è il caso più vantaggioso, ovvero si presenta quando il lavoratore ha pagato più tasse del dovuto durante l’anno, e gli viene erogata una somma di denaro aggiuntiva con la prima busta paga utile;





: questo è il caso più vantaggioso, ovvero si presenta quando il lavoratore ha pagato più tasse del dovuto durante l’anno, e gli viene erogata una somma di denaro aggiuntiva con la prima busta paga utile; Il lavoratore deve pagare un debito verso il fisco: questo è il caso più svantaggioso, perché il lavoratore si trova ancora a dover pagare una cifra di tasse ulteriore a quelle versate nel corso dell’anno. In questo caso dovrà provvedere autonomamente al pagamento tramite Modello F24, direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Il lavoratore può procedere in autonomia, oppure può chiedere l’assistenza di un professionista abilitato, come un commercialista, o un centro CAF, per presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi. La modalità principale per l’anno in corso è rappresentata dagli strumenti telematici, ovvero è possibile procedere interamente online, sia in autonomia che con l’ausilio di un intermediario.

Nel caso in cui ci si avvalga dell’aiuto di un professionista intermediario, si viene informati dallo stesso professionista della situazione di debito o credito con il fisco. Successivamente è possibile ricevere la somma a credito nella busta paga, erogata direttamente dal datore di lavoro, oppure va saldato il debito utilizzando il modello F24.

Come effettuare la dichiarazione dei redditi online

Per predisporre la dichiarazione dei redditi, è possibile anche procedere in completa autonomia, ovvero senza l’aiuto di un intermediario. In questo caso ci si può avvalere della piattaforma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che di recente ha messo a disposizione alcune modalità di compilazione facilitata.

Esiste infatti da pochi anni la precompilata della dichiarazione, ovvero un documento che in parte è già stato compilato dal fisco e che contiene tutte le informazioni sui redditi percepiti dal lavoratore. Si tratta di tutti i guadagni che il lavoratore ha ricevuto nel corso dell’anno e di cui il fisco è a conoscenza.

Come visto prima, per dichiarare i propri guadagni è possibile procedere con il Modello 730, o in alternativa con il Modello Redditi PF, in base al caso specifico. Esiste un documento precompilato per entrambe le tipologie di presentazione.

Cosa devi fare quindi, per presentare la dichiarazione tramite il modello precompilato? Dovrai prima di tutto accedere al portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, tramite una credenziale digitale come lo SPID. Successivamente, potrai accedere alla tua precompilata direttamente online, poiché è già stata inserita dal fisco.

Questo documento si può leggere, correggere, modificare o inviare così come si presenta. Per chi ha pochi redditi da dichiarare, che sono già inseriti nel modo corretto, le cose sono piuttosto semplici: basta accettare e inviare il documento così come lo si trova. In caso contrario, se mancano informazioni, è necessario aggiungerle integrando il documento.

Ricordati di scegliere con cura quale modello utilizzare: per questo potrebbe esserti utile leggere le linee guida dell’Agenzia delle Entrate o chiedere il supporto di un centro CAF.

Quando inviare la dichiarazione dei redditi

Abbiamo visto che l’invio della documentazione che attesta i guadagni percepiti durante l’anno è un obbligo di legge. Tuttavia esistono anche precise scadenze da rispettare. Tutti i lavoratori, e i pensionati, devono provvedere ogni anno al corretto invio della dichiarazione, e questa può essere effettuata in autonomia, grazie alla precompilata.

Questo documento per il 2022 è già presente online, perché è stato predisposto a partire da maggio 2022. Per quanto riguarda invece i termini per procedere, l’arco temporale per la presentazione è piuttosto ampio, perché è possibile comunicare i dati dal 31 maggio al 30 settembre.

In alcuni casi, in particolare per il Modello Redditi PF, c’è ancora tempo fino alla fine di novembre. Non presentare questi documenti è di fatto un illecito, per cui possono essere applicate sanzioni non indifferenti, soprattutto se la mancata presentazione è stata compiuta come azione di evasione fiscale.

Inoltre, per chi presenta insieme alla dichiarazione anche tutte le spese sostenute durante l'anno (per l'affitto, il mutuo, le spese sanitarie e veterinarie, per la scuola dei figli), è possibile anche ricevere alcune agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni.