Il lavoro autonomo occasionale ha subito un notevole sviluppo. Come quasi tutti sapranno, si tratta di un’attività lavorativa autonoma che si svolge in maniera non continuativa e, pertanto, discontinua e occasionale - da qui il nome di prestazione occasionale.

I prestatori d’opera possono svolgere questo tipo di attività autonoma nei confronti di committenti nazionali, ma anche verso committenti esteri.

Nel secondo caso, però, sorgono, molto spesso, dubbi in merito alla disciplina fiscale. Nel testo, quindi, dopo aver fatto una breve ma completa panoramica sulla prestazione occasionale, spiegheremo come viene disciplinato il lavoro occasionale, da un punto di vista fiscale, verso un committente estero. Infine, andremo ad analizzare, se presenti, le eventuali differenze della prestazione d’opera verso un committente nazionale e un committente estero.

La disciplina del lavoro autonomo occasionale

La prestazione occasionale è disciplinata dall’articolo 2222 del Codice Civile. Molto utilizzata soprattutto durante gli ultimi anni, si tratta di una forma di lavoro autonomo che ha alcune peculiarità molto importanti.

Il prestatore d’opera è un lavoratore autonomo, senza nessun vincolo di subordinazione che compie il proprio operato in maniera non continuativa, saltuaria e, quindi, occasionale, dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito dal committente.

Se le caratteristiche sopra indicate vengono a mancare e il corrispettivo supera annualmente 5000 euro verso lo stesso committente, allora si renderà obbligatoria l’apertura dalla Partita Iva. Pertanto, se decadono i requisiti sopra indicati, allora si applicheranno le discipline del lavoro autonomo con Partita Iva oppure del lavoro dipendente.

Leggi anche: Partita IVA per la prestazione occasionale? Ecco quando e come si può fatturare senza

Ci siamo soffermati a parlare di redditi. Ebbene, bisogna sapere che i guadagni derivati dalla prestazione occasionale rientrano nei cosiddetti redditi diversi.

In relazione a quanto abbiamo detto, la prestazione occasionale, quindi, la utilizzano i soggetti che intendono intraprendere attività professionali sporadiche e non continuative. Ricordiamo, inoltre, che dal 2022, il committente è obbligato a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente i rapporti di prestazione occasionale stipulati.

Come abbiamo detto precedentemente, la prestazione occasione si applica sia verso un committente nazionale che verso un committente estero. Cambia la disciplina fiscale? Andiamo a scoprirlo!

Disciplina fiscale prestazione occasionale verso committente estero

Sulla disciplina fiscale del lavoro autonomo occasionale, spesso, ci sono molto dubbi. Sfatiamoli subito: da un punto di vista fiscale nulla cambia. Si applicano le stesse regole sia per committenti nazionali sia per committenti esteri.

Per quale motivo? La ragione è molto semplice e più scontata di quanto si possa immaginare. I redditi sono comune soggetti a tassazione nel paese di residenza fiscale del prestatore d’opera, ovvero di chi ha svolto l’attività lavorativa. Pertanto, fiscalmente parlando, non cambia nulla se il prestatore d’opera abbia svolto una prestazione occasionale verso un committente nazionale o estero.

Ma cosa si intende per residenza fiscale? Anche questo è molto semplice. La residenza fiscale identifica il Paese dove il contribuente ha il centro dei suoi cosiddetti interessi vitali, quindi, economici e familiari: iscrizione anagrafica, domicilio, residenza.

Ovviamente, anche verso un committente estero si dovrà rilasciare la ricevuta, all’interno della quale si devono inserire i dati del committente, del prestatore, il compenso (importo lordo e netto) e così via.

Si deve inserire anche la ritenuta d’acconto? In caso di committente estero, la ritenuta d’acconto non si applica e, pertanto, non si deve inserire nella ricevuta fiscale. Naturalmente, l’applicazione o meno della ritenuta d’acconto è da considerare qualora il committente sia tenuto a presentare o meno la dichiarazione dei redditi in Italia.

Passiamo, infine, ad un altro aspetto: come dichiarare i redditi? Il prestatore d’opera, come ben si sa, deve dichiarare i redditi derivati dal lavoro autonomo occasionale presentando la dichiarazione dei redditi, con il Modello Redditi PF oppure con il Modello 730, a seconda della situazione. Ricordiamo, infatti, che si può utilizzare il Modello 730 per dichiarare la prestazione occasionale solo quando sono stati percepiti anche altri redditi nello stesso periodo di imposta. In caso contrario, si deve utilizzare il Modello Redditi.

Il prestatore se ritiene di dover presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando i modelli dichiarativi, è tenuto a dichiarare non solo i redditi da lavoro occasionale verso committenti nazionali, ma anche verso committenti esteri. In entrambi i casi, inoltre, i redditi devono essere indicati nella sezione dedicata ai redditi diversi.

Leggi anche: Prestazione occasionale: cosa succede se non la dichiari? Conseguenze e sanzioni