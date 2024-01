Prestito personale e cessione del quinto: quali le differenze?

L’ambito dei finanziamenti ai privati è particolarmente ampio e variegato; gli istituti bancari infatti propongono ai propri clienti molti di tipi di finanziamento che si differenziano sotto vari aspetti, come per esempio:

• l’ importo massimo concedibile , si va dai piccoli prestiti fino ai mutui per la casa;

• il tipo di tasso , che può essere fisso o variabile;

• la durata , possono essere a breve, medio o lungo termine;

• le garanzie richieste, in alcuni casi non sono necessarie, in altri invece la banca o la finanziaria richiedono una polizza assicurativa, un’ipoteca o simili.

I vari prestiti si differenziano anche per quanto riguarda la modalità di richiesta che può essere tradizionale oppure online; nel primo caso il cliente si reca in una filiale fisica della banca durante gli orari di sportello, discute le condizioni e sottoscrive il contratto di finanziamento; nel secondo caso invece la procedura è più snella perché il cliente esperisce comodamente la pratica tramite web, usando un qualsiasi dispositivo connesso a Internet (PC, tablet, smartphone) da qualsiasi luogo, a qualsiasi orario e la procedura è piuttosto rapida.

Se, per esempio, necessiti di un finanziamento più o meno consistente, domanda il tuo prestito online con Credem: potrai richiedere fino a 10.000 euro scegliendo una rata mensile che ti consenta di rimborsare il debito in tutta serenità. La durata massima del prestito è di 84 mesi, ovvero 7 anni.

Quando si domanda una somma di denaro, ad ogni modo, ci si chiede sempre quale sia la modalità migliore per farlo, davanti alle molte proposte offerte dagli istituti di credito. Spesso si dibatte sulle differenze tra prestiti e cessione del quinto, cercando di capire quale dei due strumenti convenga e quale si adatti meglio alle proprie esigenze. Vediamo insieme, allora, quali sono le differenze tra queste due modalità di richiesta.

Prestiti personali: finalizzati, non finalizzati

La prima grande distinzione fra i prestiti personali è quella tra prestiti finalizzati e non finalizzati. I primi riguardano l’acquisto di uno specifico bene (per esempio il finanziamento auto, appunto finalizzato specificamente all’acquisto di un veicolo); l’istituto di credito non eroga il finanziamento all’acquirente, ma al venditore e il debitore rimborserà mensilmente quanto dovuto con addebito mensile delle rate sul c/c.

I prestiti non finalizzati hanno invece un meccanismo diverso; l’istituto di credito infatti eroga il finanziamento sul c/c corrente del cliente e questi potrà disporre del denaro ricevuto nel modo in cui ritiene più opportuno, come ad esempio per l’acquisto di un elettrodomestico, di uno scooter, di una smart tv, di una vacanza, ecc.

La cessione del quinto: una forma particolare di prestito personale

Una forma particolare di prestito personale non finalizzato a tasso fisso è la cosiddetta cessione del quinto. Si differenzia dai comuni prestiti personali non finalizzati sia per quanto riguarda i destinatari del prestito, sia per quanto riguarda la modalità di rimborso e per quanto concerne le garanzie richieste.

La cessione del quinto è innanzitutto dedicata a due specifiche categorie di persone: pensionati e dipendenti (pubblici o privati); nel primo caso si parla di cessione del quinto della pensione, nel secondo di cessione del quinto dello stipendio.

Altra caratteristica di questo prodotto finanziario è la particolare modalità di rimborso; questo avviene attraverso una trattenuta della rata mensile sul cedolino della pensione o sulla busta paga; la trattenuta è effettuata dall’ente previdenziale nel primo caso e dall’azienda nel secondo, i quali gireranno quanto dovuto al creditore.

Non si ha quindi in questo caso un addebito sul conto corrente come nel caso degli altri prestiti, ma si riceverà un accredito inferiore di pensione o stipendio.

La denominazione particolare di questo prestito deriva dal fatto che la decurtazione mensile non può superare un quinto, ovvero il 20%, della pensione o dello stipendio.

Va infine ricordato che la cessione del quinto prevede che il cliente fornisca alcune garanzie: la legge, infatti, prevede che il pensionato stipuli una polizza assicurativa rischio vita, mentre il dipendente dovrà stipularne due, una per il rischio vita e una per coprire il rischio impiego.