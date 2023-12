Prima casa senza residenza: cosa sapere per non perdere le agevolazioni

L'acquisto di una casa con le agevolazioni "prima casa" costituisce un beneficio significativo per i contribuenti, ma è importante attenersi scrupolosamente alle condizioni stabilite dalla normativa. In particolare, la questione della residenza è cruciale per mantenere tali agevolazioni.

Agevolazioni "prima casa" e il ruolo della residenza

Le agevolazioni "prima casa" sono disciplinate dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro (Dpr n. 131/1986). Queste agevolazioni sono soggette a requisiti sia soggettivi che oggettivi, tra cui il luogo in cui deve essere situato l'immobile per il quale si richiedono le agevolazioni. In particolare, il contribuente deve essere residente nel Comune in cui si trova l'immobile al momento dell'acquisto o deve impegnarsi, in atto, a trasferire la residenza entro 18 mesi.

Il caso della sentenza n. 26599/2022

La sentenza della Corte di Cassazione, datata 9 settembre 2022 (n. 26599), è stata determinante nel confermare la rigidità del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, una condizione fondamentale per godere delle agevolazioni "prima casa". Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni a un contribuente che non ha rispettato l'impegno di cambiare residenza entro il suddetto termine.

Questa pronuncia ha enfatizzato che, firmando l'atto d'acquisto con agevolazioni fiscali, il contribuente assume un impegno vincolante verso l'erario, obbligandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi. Il mancato adempimento a questo obbligo comporta automaticamente la decadenza delle agevolazioni, con impatti significativi sul fronte delle imposte di registro e sostitutiva sui finanziamenti legati all'acquisto dell'abitazione.

La Corte di Cassazione, con chiarezza, ha ribadito che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile rappresenta un elemento essenziale per usufruire delle agevolazioni "prima casa". L'adempimento a questo impegno deve avvenire nei 18 mesi successivi, e la sua inadempienza, come sottolineato dalla Corte, comporta la decadenza automatica dei benefici fiscali.

La posizione della Corte e le implicazioni

La Corte di Cassazione ha sostenuto che l'impegno del contribuente nel trasferire la residenza entro 18 mesi rappresenta un obbligo vincolante, e l'inadempimento a questo obbligo comporta la decadenza automatica dalle agevolazioni "prima casa". Tale interpretazione è stata ribadita anche in precedenti ordinanze della Corte.

Il contribuente aveva avanzato alcune contestazioni, quali il conteggio dei 18 mesi dalla data di registrazione anziché dalla stipula dell'atto. Tuttavia, la Corte ha respinto tali argomentazioni, sottolineando che il termine decorre dalla data di acquisto, ovvero dalla stipula dell'atto, come indicato chiaramente dalla normativa. Inoltre, la Corte ha respinto l'invocazione della causa di forza maggiore a causa di precarie condizioni di salute preesistenti.

Rispettare il termine di 18 mesi per il cambio di residenza è essenziale per mantenere le agevolazioni "prima casa". La Corte di Cassazione ha confermato la natura perentoria di questo termine, e l'inosservanza comporta la decadenza automatica dalle agevolazioni. I contribuenti devono quindi pianificare attentamente il processo di trasferimento della residenza per evitare conseguenze fiscali indesiderate. La normativa è chiara e rispettare i termini è cruciale per godere appieno degli incentivi fiscali legati all'acquisto della prima casa, con i rispettivi bonus di cui si può godere in questi casi.