Per smuovere il mercato della cessione del credito nel decreto Aiuti, DL 50/2022, è stata aperta la possibilità per le banche di cedere crediti ai propri correntisti (ma diversi dai consumatori finali).

Dopo l'approvazione del decreto poco si è mosso. Un numero estremamente limitato di banche ha deciso di accettare le pratiche per la cessione dei crediti. Tuttavia sembra che finalmente qualcosa stia iniziando a cambiare. Ecco quali banche hanno detto sì.

Cessione del credito, la situazione di sblocca: le banche riaprono i rubinetti

Iniziano ad arrivare i primi accordi per la cessione del credito verso i correntisti. Intesa Sanpaolo e Autotorino hanno infatti siglato il primo accordo per la ri-cessione dei crediti fiscali relativi al Superbonus 110%. L'accordo avrà come oggetto tutti i crediti acquistati a partire dal maggio 2022 e che vengono identificati tramite il codice univoco introdotto dall'Agenzia delle Entrate.



Intesa Sanpaolo si pone così come il primo istituto bancario in Italia ad effettuare un'operazione in tal senso, attuando quanto previsto dal Decreto Aiuti e provando in questo modo anche a smuovere il mercato della cessione dei crediti. Mercato che nonostante l'importante novità del Decreto era rimasto sostanzialmente fermo, come evidenziato anche dalla stessa Commissione Parlamentae di Inchiesta sul sistema bancario e finanziario che aveva parlato di un flop iniziale della misura visto lo scarso utilizzo.

L'accordo in questione tra Intesa Sanpaolo e Autotorino ha un valore di circa 200 milioni di euro.

A commentare l'operazione ci ha pensato Anna Roscio, executive director Sale & Marketing Impresa di Intesa Sanpaolo, che ha proprio voluto rimarcare l'importanza di questa operazione per il settore:

L'accordo con Autotorino rappresenta la prima attuazione del meccanismo di ricessione dei crediti fiscali per il Superbonus e altri bonus edilizi. Auspichiamo che, a questo primo esempio di fiducia da parte di un'azienda importante come Autotorino, seguano presto nuove iniziative con altre imprese perché questo è l'unico strumento per riattivare il settore, oggi in difficoltà. [...] Questo rappresenta un valore sia per le imprese edili sia per le imprese che acquistano i crediti fiscali maturati, affiancandoci nel percorso di rilancio del settore e del suo indotto.

Questa mossa punta dunque anche a creare fiducia nell'ambiente e potrebbe portare a nuovi accordi con altre imprese. Altri istituti finanziari potrebbero inoltre arrivare a proporre la cessione del credito verso i propri correntisti, pur magari partendo inizialmente dai crediti a minor rischio di frodi.

Sarà interessante dunque vedere nelle prossime settimane se davvero questo accordo rappresenterà un volano per il settore o resterà un caso isolato.