Le tasse a carico delle società in Italia possono raggiungere importi molto alti: in alcuni casi comportano un'uscita economica consistente. Tuttavia in alcuni casi si può risparmiare: ecco cosa sapere.

In Italia le tasse vengono applicate su diverse tipologie di guadagno: sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, o autonomi, sui guadagni delle imprese e sul fatturato delle società. Va tenuto in considerazione che le imposte sulle imprese possono arrivare a cifre considerevoli, comportando un'uscita economica non indifferente per chi ha una attività.

Tuttavia alcune società pagano meno tasse, e con alcuni accorgimenti è possibile risparmiare su questo aspetto in modo del tutto legale. Generalmente, a influenzare le imposte da pagare è il tipo di impresa. Secondo le norme italiane, a pagare meno tasse in assoluto è la Società in Accomandita Semplice.

Va evidenziato che questo tipo di attività non paga l'IRES, la principale tassa che generalmente viene applicata alle società in Italia. Inoltre, questa organizzazione ha meno costi in generale anche per la sua costituzione. Ma vediamo nel dettaglio come funziona questa attività, come può risparmiare e quali sono alcuni consigli utili per tutti i tipi di impresa per spendere meno.

Quale società paga meno tasse: la Sas, ecco la risposta

Con l'abbreviazione Sas ci si riferisce alla Società in Accomandita Semplice, che come abbiamo anticipato è quella che in Italia risulta più avvantaggiata dal punto di vista delle tasse. Se si eslcude infatti il regime forfettario, la cui soglia per rientrarvi potrebbe raggiungere nel 2023 gli 85.000 euro, questa attività è quella che paga meno imposte.

Va ricordato che il regime forfettario, altrettanto vantaggioso, è rivolto principalmente a lavoratori autonomi singoli, ovvero non è previsto questo regime fiscale per società strutturate che superano, attualmente, 65.000 euro di guadagno all'anno.

La Sas invece, ha costi limitati fin dalla sua costituzione, è formata da diversi soci, e a livello di imposte è la scelta più conveniente per diversi motivi:

l'IRAP viene calcolata solamente sull'utile prodotto dall'impresa, ovvero sul guadagno effettivo;





anche i contributi INPS sono calcolati sull'utile, in base alla quota versata dai soci;





anche l'IRPEF viene calcolata sull'utile, in base alla quota versata dai soci;





non si applica l'IRES.

Inoltre, questa forma organizzativa, non prevede una cifra minima necessaria per il capitale sociale, ovvero la quota di denaro da versare inizialmente per l'apertura. Il principale svantaggio riguarda l'eventualità in cui questa impresa produca molti utili, ovvero molto guadagno: in questo caso le tasse si potrebbero alzare. Tuttavia per le imprese di piccola dimensione, è sicuramente una scelta conveniente.

Come pagare meno tasse per le società

Tenendo presente che ogni tipologia di impresa paga le tasse secondo precise modalità, e per cui la Sas è la più vantaggiosa, va anche evidenziato che con alcuni accorgimenti è possibile risparmiare sui costi per mantenere l'impresa.

Prima di tutto va scelto il regime fiscale in cui operare, e per farlo è necessaria sicuramente la consulenza di un esperto in materia, o di un commercialista. In questo modo è possibile consocere tutte le agevolazioni a cui si può accedere, e tutte le forme fiscali più vantaggiose.

Il secondo consiglio riguarda i guadagni dell'impresa: è preferibile scegliere di autofinanziare l'azienda piuttosto che prelevare gli utili. Cosa vuol dire questo? Che si consiglia di reinvestire ciò che si è guadagnato per sostenere le spese per la società, piuttosto che prelevare i guadagni.

Allo stesso modo, vanno pianificate con cura le uscite di denaro, distribuendo in modo adeguato i compensi, per esempio la paga per l'amministratore. In molti casi poi, le società possono ottenere importanti agevolazioni fiscali sulle spese, ovvero sotto forma di detrazioni e deduzioni.

Anche su questo argomento il consiglio è quello di farsi aiutare da un commercialista esperto, in modo da poter ricavare in modo legale il maggiore vantaggio di risparmio sulle imposte. Una scelta vantaggiosa di risparmio consiste anche nel garantire ai soci lavoratori un contratto come dipendente.

In questo modo si va a risparmiare sul versamento dei contributi INPS, che vengono corrisposti in base alla normale contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti.

Come pagare meno tasse per le società: le agevolazioni fiscali

Tornando alle agevolazioni fiscali, va evidenziato che anche le società possono accedere a diversi bonus e sgravi fiscali, per esempio sostenendo determinati tipi di spesa. Le imprese infatti possono scaricare alcune spese dalle imposte, se sono riferite a costi sostenuti per la stessa impresa.

Inoltre, non solamente i privati, ma anche le aziende, possono chiedere alcuni bonus fiscali, come quelli per l'edilizia. Per fare un esempio, il superbonus anche dal 2023, o l'ecobonus, spettano a diversi tipi di imprese, come le società di capitali o di persone.

Diversi bonus per la ristrutturazione sono dedicati alle imprese, per esempio nel caso di lavori di riqualificazione energetica, o per il migliormento dal rischio sismico. Le imprese possono richiedere questi bonus se sostengono le spese su immobili che appartengono a queste attivittà, purché siano sottoposte a tassazione IRPEF.