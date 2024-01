ISEE, ecco quali immobili non vanno comunicati nella dichiarazione

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è un documento fondamentale per accedere a numerosi servizi e agevolazioni in Italia. Tuttavia, spesso emergono dubbi su quali beni immobiliari debbano essere inclusi o esclusi.

Comodato d'uso gratuito: l'abitazione principale

Uno degli aspetti più confusi riguarda l'abitazione principale in comodato d'uso gratuito. Se vivi in una casa di proprietà di altri (come può capitare nel caso di suoceri, genitori o parenti) senza pagare un affitto, questa non deve essere inclusa nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questa esclusione si basa sul fatto che non sei il proprietario dell'immobile e che non ne ricavi un reddito. È importante sottolineare che questa regola si applica anche se utilizzi l'abitazione come residenza principale, dato che l'ISEE mira a valutare la situazione economica basandosi sui beni e le risorse effettivamente possedute e sfruttate economicamente dall'individuo o dalla sua famiglia.

In caso di eredità di quote di immobili, come nel caso di una casa e relativa pertinenza (garage), la situazione può variare. Se l'immobile è utilizzato dal coniuge superstite, come nel caso di una madre che abita nella casa ereditata, questa quota non deve essere dichiarata nell'ISEE. Questo perché il coniuge superstite ha diritto all'uso dell'immobile e, di conseguenza, non genera reddito per gli altri eredi.

Terreni agricoli: quando e come dichiararli

I terreni agricoli ereditati devono essere dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ISEE. La loro inclusione è cruciale, poiché possono generare reddito o contribuire significativamente all'aumento del valore del patrimonio dell'individuo.

Se il terreno agricolo non è indicato nel modello precompilato, è fondamentale inserirlo manualmente durante la compilazione della DSU. Questa operazione assicura che tutte le proprietà e i possedimenti siano accuratamente rappresentati, garantendo una valutazione equa e precisa della situazione economica dell'individuo o della famiglia ai fini dell'accesso a servizi e agevolazioni basati sull'ISEE.

Cosa sapere sugli autoveicoli

Per quanto riguarda gli autoveicoli, nella DSU per l'ISEE deve essere indicato il parco auto posseduto alla data di presentazione della dichiarazione. Questo significa che eventuali variazioni (come la vendita di un'auto o l'acquisto di una nuova) avvenute dopo l'anno di riferimento dei redditi (2021 per l'ISEE 2023) devono essere aggiornate. In caso di errore, è necessario presentare una nuova DSU con i dati corretti.

Per quanto riguarda carte con una giacenza, nonostante l'importo trascurabile, è consigliabile inserirla nella DSU se vi sono stati precedenti in cui è stata dichiarata. La coerenza nelle dichiarazioni annuali è importante per evitare possibili incomprensioni o contestazioni.

Compilare correttamente la DSU per l'ISEE è cruciale per evitare errori che potrebbero influenzare l'accesso a servizi e agevolazioni. È importante ricordare che immobili come l'abitazione principale in comodato gratuito e le quote di immobili ereditati in uso dal coniuge superstite non devono essere inclusi.

Inoltre, è essenziale aggiornare le informazioni relative ai veicoli e includere tutti i beni patrimoniali, anche quelli di minore entità come le carte ricaricabili. In caso di dubbi o errori, è sempre possibile presentare una nuova DSU per correggere o aggiornare i dati forniti.

