I pagamenti non tracciabili hanno delle caratteristiche specifiche che li differenziano da quelli tracciabili, vediamo come riconoscerli.

Pagamenti non tracciabili, PUBBLICATO: 3 ore fa

Nell’ultimo periodo si è parlato molto di pagamenti tracciabili e delle loro caratteristiche, soprattutto in merito alle novità che il governo Draghi ha portato in ambito fiscale.

La tracciabilità di un metodo di pagamento è diventato argomento di discussione, anche rispetto alle diverse agevolazioni fiscali che sono state introdotte per tutti coloro che preferiscono questa tipologia di pagamento.

Ma per chi sceglie ancora i metodi di pagamento non tracciabili esistono delle agevolazioni? E come riuscire effettivamente a distinguere se un pagamento è considerato tracciabile o meno?

Nel corso dell’articolo seguente andremo a risolvere tutti questi quesiti ed a capire anche come riconoscere un metodo di pagamento tracciabile da uno che non lo è.

La definizione di tracciabilità

Innanzitutto è importante capire che cosa significa pagamento tracciabile, per riconoscere subito le sue caratteristiche principali.

I pagamenti che possono essere tracciabili sono quella per la quale è possibile riconoscere:

l’origine;

il percorso effettuato;

il destinatario;

il motivo della transazione.

Se un pagamento presenta tutte queste caratteristiche allora può essere considerato tracciabile; la tracciabilità di un pagamento significa infatti che è possibile riconoscere le sue “tracce”, all’interno di tutto il percorso effettuato.

I pagamenti tracciabili come abbiamo già accennato, risultano essere importanti per la lotta contro l’evasione fiscale, difatti servono per diminuire sempre di più il riciclaggio di denaro.

I pagamenti non tracciabili risultano quindi essere tutti quelli per cui non è possibile riconoscere un passaggio, comunemente sono i pagamenti in contanti.

Come riconoscere uno strumento di pagamento tracciabile

Per riconoscere uno strumento di pagamento tracciabile bisogna prendere in considerazione le caratteristiche che abbiamo citato nello scorso paragrafo.

In generale i pagamenti che sono riconosciuti come tracciabili al 100% comprendono:

i bonifici bancari e postali;

gli assegni circolari o bancari;

tutti i pagamenti digitali.

Per quanto riguarda le prime due tipologie riconoscere il perché siano estremamente tracciabili è molto semplice, sia bonifici che assegni vengono gestiti direttamente dagli istituti di credito alla quale affidiamo i nostri conti correnti.

I pagamenti digitali comprendono al loro interno tutti i pagamenti che vengono effettuati con bancomat, carte di debito, carte di credito e prepagate.

All’interno degli stessi possiamo trovare anche tutti i cosiddetti e-wallet, ovvero i portafogli digitali che consentono i pagamenti anche con app mobile.

Tutti questi metodi di pagamento sono considerati tracciabili al 100%, anche i metodi più comodi e moderni, come il contactless.

Nel corso dei paragrafi successivi analizzeremo tutti i vantaggi di preferire un metodo di pagamento tracciabile.

Per quali spese è obbligatorio usare metodi tracciabili

Esistono delle tipologie di pagamenti che devono essere effettuati obbligatoriamente mediate un pagamento tracciabile. Stiamo parlando di tutte le spese legate alla detrazione IRPEF del 19%; obbligo che è stato introdotto nel 2020.

Stiamo parlando di tutte le spese legate alle visite mediche anche specialistiche, le spese scolastiche ed universitarie, le rate di u mutuo oppure quelle della propria assicurazione.

In pratica, tutte le spese per la quale è prevista una detrazione, all’interno del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, devono obbligatoriamente essere effettuate mediante un metodo tracciabile.

I limiti per i pagamenti non tracciabili

Per incentivare ulteriormente l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili è stato introdotto anche un limite rispetto all’uso dei contanti.

All’interno della legge di bilancio 2020, proclamata il 27 dicembre 2019, è stato stabilito che esiste una nuova soglia limite per i pagamenti contanti.

Dal 2020 la soglia è diventata pari a 1.999,99 euro; all’interno della stessa legge era previsto anche un ulteriore abbassamento a 999,999 euro entro il 2022. Le condizioni sono poi cambiate e la nuova riduzione potrà entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Queste manovre sono state introdotte per andare a combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, che come abbiamo già anticipato presenta un problema ancora molto diffuso.

Chiaramente l’evasioni fiscali avvengono principalmente attraverso il riciclaggio di contanti o comunque usando dei metodi non tracciabili.

Abbassando la soglia nell’uso dei contanti il governo italiano ipotizza che diminuirà gradualmente anche il tasso di evasori nel nostro paese.

Le agevolazioni fiscali che si possono ottenere

Le spese che vengono effettuate con metodi di pagamento tracciabili beneficiano di alcune agevolazioni fiscali, oltre alle detrazioni del 19%, come il cashback di stato e la lotteria degli scontrini.

Il cashback è stata una proposta introdotta ad agosto 2020 e che ha ottenuto una sola prima versione, doveva essere riconfermato anche per quest’anno ma al momento non abbiamo aggiornamenti.

Per coloro che hanno partecipato alla prima edizione spettano comunque dei rimborsi che sono stati ricevuti fino al 31 luglio.

Un iniziativa che invece è rimasta è quella della lotteria degli scontrini, con quest’iniziativa entrata in vigore nel 2021, sono previsti dei premi per tutti coloro che utilizzano i pagamenti tracciabili.

Al momento dell’acquisto bisogna mostrare al commerciante il codice abbinato al proprio scontrino ottenendo un biglietto esattamente come quello della lotteria tradizionale.

L’estrazioni continuano ancora tutt’ora e sono sia settimanali, che mensili ed annuali, con premi di entità differenti sia per i consumatori che per gli esercenti.