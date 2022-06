La Dichiarazione Imu deve essere presenta quando si verificano variazioni rispetto al precedente anno. Leggi l'articolo per sapere in quali casi. Inoltre, i termini di presentazione hanno subito una proroga al 31 dicembre 2022.

Se fino a poche settimane fa la scadenza per la presentazione della Dichiarazione Imu 2022 sembrava imminente, adesso non lo è più.

L’appuntamento, inizialmente fissato al 30 giugno, in base a quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Ma non c’è stato solo un rinvio dei termini per l’invio della dichiarazione, ma presto sarà disponibile anche un nuovo modulo semplificato e le relative istruzioni, che saranno pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo articolo, andremo a vedere chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione nel 2022 e per quali tipologie di immobili e terreni. Analizzeremo, naturalmente, anche quando diventa obbligatorio presentare la dichiarazione e perché.

Quando è necessario presentare la Dichiarazione Imu 2022 e perché

La Dichiarazione Imu deve essere presentata dai soggetti passivi in possesso di immobili o terreni, qualora ci siano state variazioni rispetto all’anno precedente.

Pertanto, alla luce di ciò si comprende bene che non si tratta di un modello che deve essere annualmente presentato. Si deve presentare solo in caso di variazioni e altre circostanze che andremo a elencare in seguito.

A cosa serve la Dichiarazione Imu? Si tratta di un modello di comunicazione che deve essere inviato al Comune dove è ubicato l’immobile.

Quando parliamo di variazioni a cosa ci riferiamo? Per esempio, quando si verificano variazioni delle caratteristiche dell’immobile, o se non sia più esente dal versamento Imu, per compravendita oppure quando si verifica un cambiamento del valore di un’area edificabile e così via.

Pertanto, è necessaria la sua presentazione quando si sono verificati cambiamenti rilavanti ai fini del calcolo Imu (Imposta Municipale Unica).

Come abbiamo già detto, non si tratta di un tipo di dichiarazione che deve essere presentata obbligatoriamente ogni anno. Infatti, se non si sono verificati cambiamenti, non è affatto necessario presentare il modello. Ragion per cui, se non si sono verificati cambiamenti, la dichiarazione presentata l’anno precedente rimane valida anche per il successivo anno.

Ecco per quali specifiche tipologie di immobili devi presentare la dichiarazione Imu 2022

L’obbligo di presentazione della dichiarazione decorre per alcuni specifici immobili e terreni e in alcuni casi particolari.

Dividiamoli in due macro categorie: immobili per i quali viene applicata una riduzione Imu e gli immobili per i quali il Comune dove sono ubicati non può verificare l’adempimento tributario perché non conosce le informazioni necessarie, in quanto hanno subito variazioni.

Elenchiamo quali sono, per esempio, gli immobili che fanno parte della prima macro categoria:

Fabbricati inagibili non utilizzati;

Fabbricati inabitabili non utilizzati;

Fabbricati di interesse storico e artistico;

Fabbricati con aliquota ridotta stabilita dal Comune;

Beni merce;

Terreni agricoli e terreni non coltivati di proprietà di coltivatori diretti o Iap.

Nella seconda macro categoria rientrano i seguenti immobili:

Terreni agricoli diventati aree fabbricabili;

Aree divenute edificabili dopo la demolizione di un fabbricato;

Immobile oggetto di locazione finanziaria;

Immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

Immobili sui quali è stata acquisita o persa l’esenzione dal versamento Imu;

Immobili per i quali è variata la destinazione d'uso principale;

Immobile assegnato provvisoriamente al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa;

Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, posseduto da imprese.

In generale, sono queste le casistiche e i tipi di immobili e terreni per i quali vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu 2022.

Si attendono, però, le indicazioni operative e il nuovo modulo 2022, che saranno pubblicati entrambi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Prorogata la scadenza al 31 dicembre 2022: le novità del Decreto Semplificazioni

Per concludere, è bene parlare della scadenza di presentazione della dichiarazione e della proroga stabilita dal Decreto Semplificazioni (Decreto-legge n. 73/2022), approvato in sede del Consiglio dei Ministri n. 83, il 15 giugno 2022. Come si legge, infatti, sul Comunicato Stampa:

“Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU”.

Si ricorda, infatti, che la scadenza per la presentazione della Dichiarazone Imu era fissata al 30 giugno 2022.

Il Decreto Semplificazioni è approdato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022, oltre alla proroga della presentazione della dichiarazione Imu 2022 al 31 dicembre, contiene altre misure in tema di semplificazioni fiscali e proroghe di altri adempimenti.

Si ricorda che il modello deve essere consegnato di persona presso il Comune, all'ufficio protocollo, o tramite Sportello Telematico. In alternativa, è possibile inviarlo tramite raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). Se la dichiarazione non viene presentata entro i termini stabiliti si può incorrere in sanzioni amministrative.