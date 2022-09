Può capitare di accumulare oggetti di valore tramite regali, donazioni o eredità. Ma quando si tratta di oggetti d'oro, come bisogna comportarsi? Questo materiale prezioso va dichiarato? Ecco quanto ne puoi tenere in casa e quando dichiararlo.

Ti è capitato di ricevere in eredità alcuni oggetti d'oro, e al momento li stai tenendo in casa. Stai ancora pensando a cosa fare, se conservarli oppure venderli, dato il valore di questo materiale. Tuttavia cosa dice la legge a riguardo? In Italia quanto oro è possibile tenere in casa? E quando va dichiarato?

Diverso è il caso di chi acquista oggetti di questo materiale, da rivenditori specializzati o da negozi specifici. Acquistarne può essere un valido investimento, soprattutto in periodi di inflazione e crisi economica, poiché avere delle piccole scorte di questo materiale può costituire una vera e propria risorsa.

Quando si parla di oggetti regalati o ricevuti in eredità, non vi è alcuna tassazione sul possedimento, tuttavia è necessario procedere con una specifica dichiarazione se si supera una certa soglia, e nel caso di investimento. Vediamo di cosa si tratta.

Quanto oro si può tenere in casa: limiti di legge

Prima di tutto vediamo quanto materiale si può tenere in casa, secondo la legge italiana. Chi ne conserva in casa, perché ha comprato oggetti in questo materiale, oppure perché gli è stata donata una eredità di questo tipo, non deve preoccuparsi di eventuali limiti di legge, tasse o dichiarazioni.

Secondo il fisco italiano infatti, e le leggi in vigore, vanno dichiarati, superati entri limiti, solamente gli acquisti e gli scambi effettuati in modalità di compravendita, a fini di investimento. In particolare, in alcuni casi, quando si ereditano oggetti d'oro dai genitori, come gioielli, oggetti da ornamento e pietre preziose, questi vengono suddivisi tra i figli in linea retta, entro precise regole. Tuttavia questi averi non sono tassati.

Nonostante questo, ereditare gioielli e pietre preziose costituisce una riserva convertibile in denaro in qualsiasi momento, che può essere utile per esempio per guadagnare una certa somma, specialmente in momenti di crisi. Per ciò che riguarda il fisco, non è importante quanto ne possiedi in casa, ma hanno rilevanza le operazioni di compravendita su questo materiale.

Tuttavia puoi stare tranquillo anche se decidi di vendere questi oggetti: non verranno tassati e non dovrai provvedere a nessuna dichiarazione. Le cose cambiano se si tratta di un investimento, ovvero di grandi quantità di questo materiale.

Quando l'oro va dichiarato

Ci sono delle situazioni particolari in cui questo materiale va dichiarato, ma come visto prima, non è necessario dichiararlo se si tiene in casa, e neanche se si decide di vendere oggetti in questo materiale. Questo perché nell'ultimo caso, ad effettuare le dichiarazioni sono gli acquirenti, ovvero i diversi negozi adibiti a "compro oro" presenti in Italia.

Tuttavia, in alcune circostanze va dichiarato. Anche se di per sé non è tassato, tutte le operazioni di compravendita che superano il valore di 12.500 euro che coinvolgono questo materiale vanno dichiarate ad un ente preposto, ovvero l'UIF, Unità di Informazione Finanziaria.

Nelle borse l'oro, come il petrolio, è un materiale molto importante per gli investimenti. Su di esso la legge stabilisce un'esenzione dall'IVA, ovvero dall'Imposta sul Valore Aggiunto, e non sono previste tasse di altro genere. Per questo motivo molti investitori puntano proprio su questa materia prima, per investire il proprio denaro e guadagnare delle somme dalla rivendita.

L'oro quindi va dichiarato in base al limite visto prima, e in particolare si deve procedere anche a dichiararlo al fisco nel momento in cui si ottiene un guadagno dalle plusvalenze del materiale, in caso di rivendita. Si parla in questa situazione di un guadagno derivato da un investimento, per cui scattano le regole previste dalla legge in questo caso.

Su questi guadagni è necessario, dopo un'opportuna dichiarazione al fisco annuale, pagare una imposta sostitutiva che al momento in Italia è al 26%, al pari delle altre rendite finanziarie.

La fattura di acquisto è importantissima per poter dichiarare correttamente i guadagni dalla compravendita. Per dichiarare queste plusvalenze e procedere al pagamento delle tasse si utilizza il "quadro RT" nel documento "Redditi Persone Fisiche".

Cosa dichiarare quando si vende oro

Come visto qui, l'oro diventa importante per il fisco italiano solamente nel caso in cui è oggetto di compravendita. Ancora una volta, possiamo dire che tenere una quantità limitata del materiale in casa non comporta né l'obbligo di dichiarazione né il pagamento delle tasse su questo materiale.

Le cose cambiano unicamente quando si propone una vendita del materiale, o per investimenti finanziari. Va quindi dichiarato all'UIF solo se si supera il valore di 12.500 euro di compravendita.

Negli altri casi, va anche ricordato che vendere il prezioso in grandi quantità o effettuare operazioni di compravendita di questo materiale a livello di investimento sono azioni riservate agli Operatori Professionali, ovvero un privato non può decidere di vendere come professione. Per farlo, bisogna costituire delle società accreditate.

Un privato che decide di vendere degli oggetti d'oro non dovrà provvedere ad alcuna dichiarazione, e se la vendita avviene presso un negozio specializzato, sarà quest'ultimo a provvedere a dichiarare il materiale.