La quattordicesima mensilità arriverà a breve per molte categorie di lavoratori e pensionati. Per conoscere in anticipo l'importo, ecco come si calcola e che tassazione viene applicata.

La quattordicesima è un benefit aggiuntivo al quale hanno diritto alcune categorie di lavoratori dipendenti e pensionati. Si tratta di una quota che matura ad ogni mensilità di stipendio ordinario, e che viene successivamente erogata dal datore di lavoro, a rate o in un'unica soluzione generalmente con la busta paga di giugno.

Ma non a tutti i lavoratori viene riconosciuta allo stesso modo, tutto infatti dipende dal Contratto CCNL applicato all'assunzione, non solo, anche la somma dipende dalla retribuzione, mentre per quanto riguarda la tassazione, le regole sono le stesse per tutti.

Vediamo quindi come funziona, come si calcola e soprattutto cosa cambia per il 2022, anno della riforma IRPEF, che interesserà anche questi ratei bonus.

Quanto spetta e come si calcola la quattordicesima 2022

Alcuni lavoratori dipendenti hanno diritto ad una mensilità aggiuntiva da erogare tra giugno e luglio. Come abbiamo anticipato poc'anzi non spetta a tutti indistintamente, a differenza della tredicesima. Si tratta di una mensilità "aggiuntiva" anche se le regole per calolarla sono diverse rispetto allo stipendio ordinario. A voler essere precisi, il suo importo è generalmente inferiore per effetto di una tassazione meno agevolata. Ciò perchè è soggetta alla stessa tassazione IRPEF, ma non vengono applicate le detrazioni che di fatto abbassano le imposte in busta paga.

Per verificare quanto spetta, il calcolo da fare è il seguente: trovare nella busta paga la cifra che viene indicata come "retribuzione lorda, o totale lordo", moltiplicarlo per i mesi di lavoro effettuati e poi dividere per 12.

In questo modo si può avere la cifra esatta lorda che verrà pagata, anche in caso di contratto a termine perchè i ratei maturati verranno moltiplicati per i mesi di assunzione. Importante da ricordare, che non fa differenza se il contratto è part time o full time perchè tutto dipende dalla retribuzione base.

Inoltre lo stipendio bonus matura anche tenendo conto dei periodi di malattia, cassa integrazione, maternità infortunio o congedi matrimoniali. Chi ha un contratto a termine con licenziamento prima del periodo in cui è prevista l'erogazione di questa mensilità, troverà la quota pagata, per i mesi di competenza nella busta paga finale.

A prescindere dal termine del contratto infatti, sia la tredicesima che la quattordicesima maturate fino a quel momento verranno inserite come voci aggiuntive insieme allo stipendio e al TFR.

Quando viene pagata

La quattordicesima mensilità, quando prevista, viene erogata generalmente entro il mese di luglio. Per alcuni CCNL coincide con la busta paga di fine giugno, mentre per altri con quella che viene pagata a metà luglio.

Per comodità ci sono aziende che la inseriscono nella mensilità ordinaria, ma è possibile anche che il lavoratore riceva un cedolino aggiuntivo, elaborato separatamente entro il 30 luglio.

Invece per i pensionati INPS, quando spetta, viene sempre pagata con il cedolino di luglio, o per chi matura i requisiti di età dopo tale data, integrata a dicembre dello stesso anno.

Come si calcola per i pensionati

Per quanto riguarda i pensionati INPS, la quattordicesima 2022 spetta solo ad alcune categorie che rispettano i requisiti di età, contributi e reddito imponibile.

Si tratta infatti di un bonus integrativo che viene pagato, a fasce differenziate in base agli anni di contributi versati e al reddito.

Oltre a questo c'è da rispettare il limite di età, e cioè bisogna aver compiuto 64 anni. Il minimo da considerare è 523,83 euro mensili. Quindi tutti i pensionati a partire dal 64 esimo anno, con almeno 15 anni di contributi, con un reddito annuo imponibile IRPEF di massimo 13.633,11 euro, escluso quello del coniuge, riceveranno la quattordicesima dall'INPS.

Le cifre erogate variano, e vanno dai 336 fino a 655 euro. Il minimo spetta a chi supera il tetto di reddito di 10.224,83 ed ha 15 anni di contributi da dipendente o almeno 18 come autonomo.

Mentre la quota massima spetta ai pensionati che non superano il minimo reddito ed hanno versato almeno 25 anni di contributi.

La quattordicesima sulle pensioni non fa cumulo di reddito e non è soggetta a tassazione.

Per tutte le tabelle ufficiali è bene consultare il sito INPS o la propria area personale nella quale si controlla il cedolino online.

Come viene tassata la quattordicesima 2022 in busta paga

La quota annuale di quattordicesima viene tassata al pari dello stipendio. Quindi è soggetta all'applicazione delle fasce IRPEF in vigore attualmente. Nel 2022, grazie alla riforma fiscale queste sono cambiate, quindi anche la tassazione risulterà nelle nuove percentuali stabilite dal governo, generando sicuramente una diminuzione di imposta rispetto al 2021, per i redditi che superano i 30.000 euro.

Come abbiamo detto quindi, non deve essere una sorpresa il fatto che la cifra risulti inferiore allo stipendio, perchè viene calcolato il reddito presunto ed applicata l'aliquota corrispondente, ma non vengono scalate le quote per le detrazioni da lavoro dipendente, e per altri carichi di famiglia.

Quindi l'imposta lorda resta tale, andando ad intaccare la cifra della quattordicesima. Questa tassazione però è generalmente temporanea, a meno che non si tratti dell'ultima busta paga con conguaglio.

In caso contrario, per recuperare le imposte pagate più del dovuto, bisognerà attendere lo stipendio di dicembre, quando il datore di lavoro applicherà il conguaglio IRPEF annuale.

O in alternativa affidare il rimborso all'agenzia delle entrate, soprattutto se oltre al lavoro dipendente si hanno altre entrate soggette ad IRPEF, o detrazioni fiscali da recuperare, con la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730.