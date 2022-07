Allarme truffa sulle cartelle esattoriali. A lanciarlo è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate riscossione, che sollecita alla massima prudenza. L'ente ha preso una posizione molto chiara attraverso un comunicato stampa emanato il 25 luglio 2022, attraverso il quale ha messo in guardia da potenziali messaggi ingannevoli. Ma vediamo quali sono i comportamenti da tenere e le istruzioni sa seguire nel dettaglio.

A prestare la massima attenzioni sono gli ignari contribuenti, che potrebbero ritrovarsi, nella propria casella di posta elettronica, una mail da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, che ha come oggetto la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Attenzione: si è davanti ad un nuovo tentativo di truffa. L'AdER raccomanda di non tenere in alcun conto questo tipo di messaggi ingannevoli, ma soprattutto di non cliccare sui link presenti e di non aprire eventuali allegati. Anzi, il messaggio dovrà essere cancellato immediatamente.

Cartelle esattoriali, nuovi tentativi di phishing

Sostanzialmente questo nuovo sistema di allarme è stato lanciato a dieci giorni di distanza da un altro, che riguardava le ricevute di pagamento. Anche in questo caso siamo davanti ad un ennesimo tentativo di phishing, ossia il termine inglese che si riferisce ad un particolare tipo di truffa che viaggia direttamente online ed arriva attraverso la mail, sfruttando al massimo la credibilità degli enti istituzionali. Alcune volte questi tipi di truffa passano attraverso l'invio degli SMS.

Questi tipi di truffa, che questa volta passano attraverso le cartelle esattoriali, utilizzano una comunicazione che è molto simile a quelle delle fonti accreditate. Vi è un link od un form che serve per fornire le informazioni personali o scaricare dei programmi che possono causare particolari danni.

Allarmi simili sono arrivate anche dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps: questi due enti hanno già provveduto a fornire le istruzioni per evitare di cadere nelle frodi.

La truffa passa online

Spesso e volentieri la strada per far abboccare i potenziali truffati passa da questioni particolarmente rilevanti in un determinato periodo. Come è adesso la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Proprio per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo in guardia gli utenti del fatto che stanno circolando delle mail ingannevoli. Ed ha anche provveduto a segnalare anche i dati ai quali prestare attenzione per tutelarsi. Chi dovesse ricevere delle comunicazioni a vario titolo dovrà sempre controllare oggetto ed indirizzo di provenienza. L'ente comunica inoltre: