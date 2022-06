Fare l'influencer nel 2022 non è più una novità e, nonostante qualche pregiudizio, è ormai considerato a ragione un vero e proprio lavoro. Ma quale regime fiscale bisogna adottare? Ecco come e quando sceglierlo e cosa comporta in pratica.

Fare l'influencer nel 2022 non è più una novità e, nonostante qualche pregiudizio, è ormai considerato a ragione un vero e proprio lavoro. Ma quale regime fiscale bisogna adottare? Ecco come e quando sceglierlo e cosa comporta in pratica.

Se sei un influencer, un aspirante tale o semplicemente hai la curiosità di sapere come funziona la tassazione per questo o quell'influencer che segui su Instagram, questo articolo fa per te. Semplicemente, la premessa è che questo lavoro va trattato... come un lavoro! Sembra banale, ma è in realtà alla base di tutti i ragionamenti che faremo nel corso dell'articolo.

Trattandosi di un lavoro, bisogna scegliere in maniera accurata e puntuale ciò che bisogna fare per essere in regola con la tassazione, altrimenti si incorre in problemi e sanzioni, come per qualsiasi altro lavoro. In generale, si può seguire l'iter classico del libero professionista: si comincia con collaborazioni che possono rientrare nella prestazione occasionale, finché non si diventa "grandi" e si apre quindi partita IVA.

Il percorso è simile a quello che può fare un qualsiasi lavoratore freelance, con l'intenzione di trasformare nel tempo una passione in un vero e proprio lavoro. Anche perché aprire Partita IVA "al buio", senza sapere come e quanto si incasserà, è improbabile ed imprudente.

Proviamo dunque a capire i tre step di carriera e soprattutto cosa comportano in termini di tassazione. Se invece il tuo focus è su come diventare influencer, ti suggeriamo questa lettura: "Diventa subito un influencer in 8 semplici passi: la guida!"

Un influencer deve pagare le tasse? Certo che sì

La prima domanda a cui rispondere è chiaramente se deve pagare le tasse, ma la risposta non può che essere sì. Nonostante i tanti luoghi comuni su questa professione relativamente giovane, è naturale che una volta che viene inquadrata come lavoro, necessita di essere regolamentata in termini fiscali.

In un primo momento, però, è possibile fare anche delle valutazioni circa il lavoro attraverso la prestazione occasionale: sarà comunque necessario presentare una fattura con il 20% di ritenuta d'acconto, trattenuta direttamente dall'azienda che eroga il compenso.

Se a fine anno non si superano i limiti stabiliti per legge per questa modalità lavorativa, allora si può procedere alla richiesta di rimborso proprio del 20% di ritenuta attraverso la propria dichiarazione dei redditi.

Quando l'attività diventa continuativa, organizzata e pubblicizzata (cioè online praticamente da subito) diventa necessario regolare diversamente la propria posizione ed un'emissione di fattura ad ogni prestazione occasionale offerta non basta più. Si entra infatti nel quadro della Partita IVA, un termine che già di per sé spaventa molto e può addirittura far desistere tanti potenziali influencer (e non solo)... vediamo come funziona!

Aprire Partita IVA da influencer? Ecco come fare

Aprire Partita IVA, soprattutto nel 2022, è molto semplice. Si procede attraverso un professionista alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate e, in base alla natura del lavoro, anche alla Camera di Commercio. In questo senso, il supporto del professionista è assolutamente fondamentale per comprendere come e quando procedere, rimanendo all'interno delle normative ma scegliendo anche una soluzione adatta alle esigenze.

A titolo informativo, possiamo dire che i Codici Ateco (che caratterizzano il tipo di attività) previsti sono i seguenti:

73.11.01 – Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari.

74.90.99 – Altre attività professionali nca.

La modalità migliore, al momento dell'apertura della Partita IVA, è senza dubbio il regime forfettario. Si tratta infatti del regime più opportuno per quanto riguarda tassazione, contributi ed obblighi connessi (che sono effettivamente pochi e semplici da rispettare, anche in termini di pura contabilità).

Infatti, la tassazione sarà applicata al 78% del fatturato, così è stabilito secondo la regola del coefficiente di reddittività, e su questa quota vengono calcolate tasse e contributi: le prime ammontano al 5% per i primi cinque anni e al 15% dal sesto in poi, mentre i contributi sono il 25,98% dell'imponibile.

Per altre informazioni circa il regime forfettario e per comprendere come cambia il tetto di fatturato, attualmente fissato a 65.000 euro, suggeriamo questo articolo: "Regime forfettario: cambia il tetto di fatturato!"

Come un influencer può espandere la sua attività? Ecco come andare oltre il forfettario

Il regime forfettario, soprattutto in fase iniziale, è sicuramente il regime più adatto... ma come procedere successivamente se l'attività funziona, si espande e magari supera anche il tetto di fatturato previsto?

Le opzioni sono due:

si passa al regime ordinario e si subisce la tassazione prevista dagli scaglioni Irpef, cioè la stessa applicata ai lavoratori dipendenti;

e si subisce la tassazione prevista dagli scaglioni Irpef, cioè la stessa applicata ai lavoratori dipendenti; si costituisce una società e si convogliano gli introiti in essa, pagando le tasse in base al tipo di società costituita e secondo la classica logica dei costi, dei ricavi e naturalmente dell'utile.

Anche in questo caso, suggeriamo di consultare un professionista per comprendere quale scelta è più adatta in base alle esigenze e procedere di conseguenza.