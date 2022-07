Attenzione a fatturare troppo spesso all'ex datore di lavoro. Il rischio è quello di essere esclusi dal regime forfettario ed avere più spese. Il rischio maggiore lo corrono principalmente quanti abbiano appena aperto una partita Iva ed in precedenza siano stati dei lavoratori dipendenti: questa una delle cause che può portare all'esclusione dal regime forfettario.

A finire sotto la lente d'ingrandimento dell'Agenzia delle Entrate sono i titolati di partita Iva che fatturino prevalentemente ad uno o più datori di lavoro avuti negli ultimi due anni. Questa causa di esclusione, in estrema sintesi, è stata introdotta per dissuadere dall'apertura di false partite Iva. L'intenzione, sulla carta, è buona, ma comunque non si è riusciti a risolvere questo annoso problema del mondo del lavoro, che comunque diventa un vero e proprio problema per il piccolo professionista, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di aderire o meno al regime forfettario.

Lungi da noi, in questa sede, voler analizzare i problemi del mondo del lavoro contemporaneo. Cerchiamo unicamente di capire quali siano le casistiche contro le quali potrebbe scontrarsi il titolare di una partita Iva, che abbia aderito al regime forfettario. Ma soprattutto, cerchiamo di analizzare i motivi per i quali potrebbe correre il rischio di dover fuoriuscire da un sistema particolarmente agevolato, solo perché sta fatturando al proprio datore di lavoro.

Regime forfettario: il rischio di troppe fatture all'ex datore di lavoro

Sfatiamo immediatamente una preoccupazione dei nostri lettori. Anche chi dovesse aver aderito al regime forfettario può emettere delle fatture all'ex datore di lavoro. Quindi, nessun problema: la normativa permette di proseguire il rapporto di lavoro, anche se con una forma fiscale e contabile diversa. Il contribuente dovrà stare attento ad una particolare casistica: la fatturazione prevalente nei confronti di uno o più ex datori di lavoro, presso i quali si sia stati dei dipendenti nel corso degli ultimi due anni.

Quando una fatturazione può essere ritenuta come prevalente? Secondo la normativa diventa prevalente, a tutti gli effetti, nel momento in cui superi più del 50% delle fatture emesse nel corso dell'anno. In questo caso sarà necessario uscire dal regime forfettario. A questo punto sarà necessario tenere sotto controllo tutte le fatture che sono state emesse nel corso degli ultimi due anni: nel caso in cui più del 50% del fatturato lordo sia arrivato da ex datori di lavoro, si perde il regime forfettario.

Attenzione che questo stesso limite vale anche quando la fatturazione è prevalente ad enti riconducibili. Che cosa si intende per ente riconducibile? Stiamo parlando, sostanzialmente, di una società controllata dall'ex datore di lavoro o dall'impresa della moglie o dei figli.

Alcuni esempi pratici

A questo punto è bene fare alcuni esempi pratici, in modo da risultare leggermente più chiari. Poniamo il caso di un consulente aziendale, il quale ha aperto la partita Iva nel corso del 2022. Ha aderito al regime forfettario. Nel corso dell'anno ha incassato 10.000 euro.

Nel caso in cui abbia fatturato 7.000 euro per compensi derivati dall'azienda per la quale lavorava nel corso del 2020 o del 2021 e gli altri 3.000 euro derivano da altri clienti, nel 2023 non potrà rimanere all'interno del regime forfettario. Ha, infatti, superato la soglia del 50%.

Se, invece, 4.500 euro del fatturato maturato totalmente provengono dall'azienda per quale il lavoratore ha collaborato nel corso degli ultimi due anni ed i restanti 5.500 euro provengono da nuovi clienti, nel corso del 2023 potrà continuare a rimanere nel regime forfettario, essendo rimasto sotto la soglia del 50%.

Regime forfettario: il vero senso di una norma

Come abbiamo anticipato in precedenza, questa norma ha un senso preciso e molto importante. Il legislatore aveva intenzione di ridurre al massimo il fenomeno delle cosiddette finte partite Iva. Si voleva evitare che le imprese costringessero i propri dipendenti ad aprire una partita Iva e trasformare la collaborazione in un finto rapporto di lavoro autonomo. Grazie a questo sotterfugio, l'azienda sarebbe riuscita a godere di un alleggerimento fiscale e previdenziale abbastanza importante, facendo ricadere i costi direttamente sulle spalle dei dipendenti trasformati in collaboratori a partita Iva.

È importante ricordare, comunque, che questa particolare clausola d'esclusione dal regime forfettario non vale per i praticanti negli studi professionali che, dopo essersi iscritti agli ordini di categoria, avranno la possibilità di fatturare in maniera prevalente nei confronti del soggetto presso il quale si sia svolto il periodo di tirocinio obbligatorio per accedere alla professione.

Ricordiamo che per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario da luglio scattano le nuove regole. In questo articolo spieghiamo tutto: Fattura elettronica forfettari: regole in vigore da luglio.