Come funziona la tassazione per i soggetti che hanno una Partita IVA in regime forfettario e vogliono lavorare anche da dipendenti o, viceversa, lavorano da dipendenti e voglio aprire Partita IVA? Il luogo comune vuole infatti che più lavori siano tassati maggiormente rispetto ad un lavoro solo... ma non è esattamente così. Ecco come funziona.

La tassazione in Italia sul lavoro è sicuramente gravosa e non è certo una novità, ma è anche alimentata da alcuni luoghi comuni che non sono più veri o che addirittura non lo sono mai stati. Bisogna infatti partire dal presupposto che il regime forfettario, pensato per essere agevolato, non è particolarmente impegnativo dal punto di vista della tassazione e dei contributi.

Ma come funziona la "doppietta"? Cioè in sostanza, che tasse deve pagare un soggetto in Partita IVA in regime forfettario che fa anche un lavoro da dipendente? Lo vediamo nel corso dell'articolo, ma possiamo già anticipare che il mito della tassazione più pesante è, appunto, un mito.

Proviamo quindi a vedere come funziona anche al netto delle novità che potrebbero riguardare i forfettari nelle prossime settimane o mesi, a partire dalla fatturazione elettronica fino ad arrivare al regime transitorio per i forfettari che vogliono passare in regime ordinario (o che hanno semplicemente superato il tetto dei 65.000).

Prima, però, suggeriamo a chi volesse approfondire questo tema il canale YouTube di Giampiero Teresi, esperto commercialista che fornisce informazioni, aggiornamenti ed approfondimenti proprio sul regime forfettario, d'interesse di tantissimi italiani. In questo video, in particolare, parla proprio di come trattare l'eventuale Partita IVA in contemporanea con il lavoro da dipendente:

Partita IVA e lavoro dipendente: come funziona?

Innanzitutto bisogna dire che Partita IVA e lavoro da dipendente sono compatibili. Compatibili nel senso che l'ordinamento italiano consente che un soggetto sia titolare sia di Partita IVA che di contratto da lavoratore dipendente, ma ovviamente è normato in maniera specifica in base a determinate circostanze.

In questo articolo andiamo ad approfondire come funziona la tassazione per coloro che hanno aperto (o già avevano) Partita IVA ed hanno scelto il regime forfettario per la sua semplicità, dato che si tratta del regime più agevolato e pensato proprio per questo genere di soggetti.

Ci sono però diversi altri elementi da considerare se si apre qualsiasi tipo di Partita IVA ed il suggerimento è sempre quello di rivolgersi ad un dottore commercialista, anche solo per poter valutare in maniera corretta la convenienza economica di questa soluzione. Insomma, le due situazioni possono anche coesistere ma devono assolutamente essere convenienti, altrimenti potrebbe essere un problema.

Valutare la convenienza di tenuta di una Partita IVA dipende infatti anche dal genere di lavoro che si svolge, in quanto ciò va ad influire sul Codice Ateco e quindi anche sul coefficiente di redditività, di cui parleremo in maniera specifica in seguito.

Vediamo dunque come funziona questo sistema, perché è d'interesse di molti soggetti e soprattutto quante tasse bisogna pagare.

Partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: una soluzione sempre più comune in Italia

Abbiamo già detto che questi due inquadramenti sono possibili in contemporanea per un solo soggetto, ma possiamo anche aggiungere che si tratta di una soluzione sempre più scelta ed applicata da parte di tante imprese che operano in Italia. Perché?

Sostanzialmente dal punto di vista dell'impresa il vantaggio è quello di non dover sostenere tutti gli oneri per un dipendente, ma solo per una quota fissa. Il resto, viene erogato verso questo soggetto secondo la sua Partita IVA, dunque l'azienda non ha oneri da sostenere (o comunque ne ha molti meno).

Contemporaneamente, il soggetto ha la possibilità di avere una parte di stipendio fisso, naturalmente un'ottima garanzia, ma anche un'altra parte variabile, che in genere dipende dalle performance, su cui ha comunque una tassazione relativamente bassa. Insomma, una situazione apparentemente win-win.

Infatti, viene scelta abitualmente dalle imprese per i proprio agenti o rappresentanti, con una parte di stipendio fisso legata al contratto da dipendente (magari part-time) e l'altra parte variabile in base alle performance, in questo caso di vendita. Non stupisce dunque che sia così applicata come soluzione, con le conseguenze della pandemia che hanno portato ancor più imprese a sceglierla per avere una struttura dei costi più elastica.

Partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: ecco quali limiti bisogna rispettare!

Abbiamo detto già che le due modalità sono compatibili, ma non abbiamo ancora spiegato quali sono le condizioni che le rendono tali. Ci sono infatti dei limiti da rispettare sia come dipendente che come titolare di Partita IVA in regime forfettario.

I limiti relativi all'esistenza di entrambe le situazioni riguarda però SOLO la posizione da dipendente: è necessario avere uno stipendio lordo nell'anno precedente inferiore a 30.000 euro totali. Se non si rispetta questa condizioni, non si può aprire Partita IVA forfettaria (a meno che il lavoro da dipendente cessi entro il 31/12).

Per i forfettari il tetto è invece quello dei 65.000 euro, ma esiste a prescindere dall'eventuale lavoro da dipendente, dunque non è un limite specifico di chi ha entrambe le entrate. Rispettare il limite di stipendio lordo è comunque vincolante ed è fondamentale per poter applicare la tassazione che vediamo di seguito.

Partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: ecco quante tasse si pagano!

Chi ha Partita IVA forfettaria e contratto da lavoratore dipendente non ha particolari svantaggi, deve solo pagare le tasse come previsto per entrambi i regimi, come fossero trattati separatemente. Come già detto, il mito secondo cui sia più oneroso è appunto solo un mito.

Da lavoratore dipendente si pagano le imposte secondo gli scaglioni Irpef, consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e modificati proprio di recente dal Governo Draghi. Per quanto riguarda il pagamento pratico, c'è da compilare il modello unico per dichiarare le entrate, ma nella maggior parte dei casi è l'impresa a fare da sostituto d'imposta e trattenere quanto deve.

Per quanto riguarda invece la Partita IVA, le tasse sono ad aliquote ridotte proprio perché si tratta del regime agevolato: 5% per i primi cinque anni e 15% dal sesto anno in poi. L'imponibile dipende invece dal coefficiente di redditività, spiegato in questo articolo.

In sostanza, i due tipi di reddito sono trattati separatamente e non ci sono particolari svantaggi, ma ovviamente è necessario dichiarare tutto correttamente per non incorrere in sanzioni e problemi vari.

Partita IVA in regime forfettario: novità all'orizzonte!

Si parla proprio in queste settimane di modificare il regime forfettario in diversi modi, anche per combattere l'evasione fiscale e rendere il sistema più equo possibile.

Una delle novità oggetto di discussione è l'introduzione della fatturazione elettronica, ma non ha nulla a che vedere con l'eventuale altro lavoro da dipendente, dunque al momento non è di particolare interesse. In ogni caso, dovrebbe essere introdotta dal secondo semestre del 2022 o dal primo del 2023.

L'altra novità sarebbe invece rilevante anche ai fini della coesistenza con un lavoro da dipendente. Si parla dell'introduzione di un regime transitorio tra il forfettario e l'ordinario, con una soglia probabilmente a 100.000 euro di fatturato ed alcune agevolazioni. Bisognerebbe capire, nel caso in cui venisse ufficializzato questo cambiamento, come impatterebbe appunto sulla coesistenza con un contratto da lavoratore dipendente.