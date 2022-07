La pratica degli affitti brevi è sempre più diffusa, ma quali sono gli obblighi per essere in regola su Airbnb? Ecco gli adempimenti fiscali e le tasse a cui fare attenzione.

Quando si parla di portali online legati agli affitti brevi il protagonista è sempre e solo uno: Airbnb. Si tratta di un portale nato praticamente per sbaglio ormai diversi anni fa che dà la possibilità a qualunque privato di mettere in affitto breve (poi vedremo meglio cosa significa) un'abitazione che possiede, ricevendo in cambio un compenso.

Per diversi anni l'utente medio ha dubitato di questa modalità, ma pian piano si è diffuso questo modo per trovare le abitazioni in cui svolgere vacanze o anche stabilirsi per un certo periodo in un determinato posto. Da studenti fuori sede a chi alloggia una sola notte, Airbnb si presenta come una possibilità unica per avere l'accesso ad una casa completa di tutto con pochi semplici click.

Ad oggi non è l'unico portale, ma è sicuramente quello che ha permesso a questa modalità di alloggio di diffondersi ed avere così tanto successo. Detto ciò: come si fa ad essere in regola con la tassazione? Bisogna fare purtroppo premesse e distinzioni, perché la situazione non è affatto semplice.

Non ci sono semplici regole da seguire, ma piuttosto alcune indicazioni spezzettate con anche tante differenze a livello regionale. Vediamo comunque la situazione attuale, provando a capire quale regime è più comodo e quali sono tutte le considerazioni da fare.

Come funziona Airbnb per chi affitta? Ecco cosa sapere

Chi ha una seconda casa che sfrutta per relativamente pochi giorni all'anno o che non sfrutta per nulla può decidere di mettere un annuncio su Airbnb e sfruttare la visibilità che il portale concede per trovare clienti che la affittino per uno, dieci o cinquanta giorni. Si rientra comunque nella casistica dell'affitto breve, in quanto non si stipula un contratto di locazione e vi sono molti meno vincoli per entrambe le parti.

Questa modalità è ormai molto, molto diffusa e basta fare una semplice ricerca di alloggio online per scoprire quanto i risultati di Airbnb siano frequenti. Un ottimo modo per guadagnare una cifra anche importante, che dipende naturalmente da luogo e periodo, per una casa che altrimenti sarebbe inutilizzata.

Bisogna però adottare alcuni accorgimenti, innanzitutto dal punto di vista fiscale ma non solo. Ecco quali sono e come funzionano, quanto meno per non rischiare sanzioni.

Chi affitta con Airbnb paga le tasse? Certo che sì, ecco come

Apriamo con il capitolo più grande in termini di costi diretti per l'utente che mette la casa a disposizione su Airbnb: le tasse da pagare. Ci sono sostanzialmente due strade, la prima prevede la dichiarazione di quanto guadagnato nella forma normale, cioè la dichiarazione dei redditi. La seconda opzione prevede invece il pagamento della cosiddetta cedolare secca, prevista per questa specifica casistica.

La dichiarazione dei redditi è semplicemente il documento in cui annualmente ogni cittadino indica quanto guadagnato e su questo dato paga l'Irpef secondo le percentuali dei nuovi scaglioni del 2022. Si parte quindi dal 23% e si può arrivare fino al 43%, una percentuale molto elevata, ma si può godere delle deduzioni fiscali.

Non si può godere di deduzioni in caso di cedolare secca: si paga immediatamente il 21% di quanto incassato e non si indica questo reddito in dichiarazione dei redditi. Una modalità più semplice e immediata, per molti più conveniente, ma invitiamo i diretti interessati a fare due calcoli per comprendere quale sia la casistica più conveniente.

Quali obblighi rispettare? Attenzione ai decreti

Al momento l'unico obbligo riguarda il versamento della tassa di soggiorno attraverso il portale "Alloggiati Web" gestito dalla Polizia di Stato. Si indica semplicemente il soggetto che ha trascorso una o più notti nell'alloggio e si versa la tassa di soggiorno secondo gli importi stabiliti a livello comunale.

Un altro obbligo è quello del codice identificativo CIC, un vero e proprio codice corrispondente univocamente ad un'abitazione adibita ad affitti brevi che facilita il lavoro della Pubblica Amministrazione nella gestione degli introiti relativi a quell'immobile.

Su questo fronte ci potrebbero però essere delle novità nel prossimo futuro, con gli ultimi decreti che sono intervenuti in maniera piuttosto sconnessa e con la speranza che la situazione diventi più omogenea a livello nazionale (almeno) nel prossimo futuro.

Obblighi con Airbnb: cosa potrebbe cambiare

Potrebbe cambiare qualcosa negli obblighi per chi effettua l'attività di dare in locazione breve i propri appartamenti all'interno del condominio o abitazioni autonome, ma non possiamo dire con certezza cosa accadrà. Potrebbe finalmente divenire attiva (in alcuni casi già lo è) la modalità di versamento automatico da Airbnb della tassa di soggiorno.

In questo modo, si automatizza tutto e si velocizza il processo, oltre a impedire concretamente l'evasione di tale tassa, seppur piccola. Per il CIC c'è ancora da attendere, ma anche in questo caso la speranza è che si possa arrivare ad una situazione omogenea in tutte le regioni.

In ultimo, potrebbe addirittura diventare attiva la possibilità di pagare la cedolare secca attraverso una trattenuta diretta da parte di Airbnb (ma il portale non è favorevole), ma al momento non è ancora realtà.