Rendite finanziarie nel mirino del Fisco, cambiano le regole per quanto riguarda la tassazione su Titoli di Stato, titoli azionari e altri asset finanziari. Il Governo vorrebbe convergere su un'unica aliquota del 23% equiparabile all'liquota più bassa prevista dagli scaglioni Irpef per i redditi da lavoro.

Rendite finanziarie nel mirino del Fisco, la prossima riforma fiscale in atto potrebbe prevedere tra i vari punti anche alcune modifiche riguardo l'aliquota di tassazione.

Azioni, obbligazioni, Etf, Titoli di Stato, questi gli strumenti finanziari interessati dalla riforma, ma anche buoni fruttiferi, buoni postali, ecc.

Un riordino sulla tassazione che prevede dunque modifiche al prelievo fiscale inserite nell'ambito della delega fiscale, modifiche riformulate dal Mef ed inviate alle forze politiche che salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, nel giro di breve tempo saranno sottoposti all'esame della commissione Finanze della Camera.

In pratica l'obiettivo del Governo dovrebbe essere quello di eguagliare l'aliquota di tassazione prevista per le rendite finanziarie all’aliquota minima degli scaglioni Irpef è pari al 23%.

Tre punti percentuali in meno che farebbero sorridere gli investitori e i risparmiatori.

Non tutte le forze politiche sono pienamente d'accordo sull' eliminare i distinguo tra i vari prodotti finanziari come per esempio i titoli di stato (che come vedremo ad oggi hanno una tassazione più bassa del 23%) e le azioni (che invece sono tassate al 26%).

Aspettiamo dunque nuovi sviluppi a riguardo nelle prossime settimane, nel mentre però procediamo con l'approfondire alcuni aspetti e cioè come funziona il prelievo fiscale sulle rendite finanziarie e come potrebbe cambiare.

Rendite finanziarie: ecco come potrebbe cambiare la tassazione

Ad oggi in Italia il prelievo fiscale sulle rendite finanziare rispetto alla media europea è decisamente elevato.

Ad oggi i profitti fatti in Borsa sono tassati al 26% ad eccezione di strumenti come i Titoli di stato che godono ancora di una tassazione agevolata del 12,50%.

Ciò significa che se si detengono Titoli di Stato per ogni 100 euro di interessi maturati 12,50 vanno allo Stato ed i restanti 87,50 al risparmiatore.

Per tutti gli altri strumenti finanziari il capital gain è tassato al 26%, questo vale per i profitti generati da investimenti azionari, così per le cedole obbligazionarie, ecc.

Ora con la prossima riforma fiscale il Governo vuole intervenire anche su questo tema, creare un'unica aliquota, quella del 23% che equivale all'aliquota più bassa prevista dagli scaglioni Irpef per la tassazione dei redditi da lavoro.

Tale scelta però ha creato non pochi dubbi tra le forze politiche di maggioranza non tutte d'accordo.

Il muro contro muro tra Governo e centrodestra

Prosegue il "muro contro muro" cominciato in una riunione il 5 aprile tra Governo e e forze politiche di Centro destra.

E' soprattutto la Lega che chiede di mantenere l’imposta attuale per le cedolari esistenti (una sorta di “clausola di salvaguardia” contro il rischio di aumenti della tassazione praticati da esecutivi futuri).

Insomma il centro desta opponendosi in questo modo sta rallentando l'iter di approvazione ritirando le proposte di modifica messe a punto dal Ministero dell'Economia.

La posizione del Governo resta chiara:

"l’unica soluzione è ritirare tutti gli emendamenti e convergere sul documento riformulato dal ministero dell’Economia".

Situazione dunque ancora in incerta, l'idea è quella di un rallentamento dell'iter di approvazione, molte infatti le forze politiche soprattutto a sinistra in linea con le idee espresse dal Governo.

Cambia la tassazione sulle rendite finanziarie ma non solo: Il pacchetto di proposte del Mef

Le modifiche proposte dal Mef riguardo la modifica sul prelievo fiscale per quanto concerne le rendite finanziarie sono solo uno dei punti inserite all'interno del testo della nuova riforma fiscale.

In parlamento le distanze tra le forze politiche rimangono importanti, si lavora per cercare di trovare un' intesa comune.

In linea con quanto espresso dal Mef di sicuro ci sono le forze politiche di sinistra con a capo Italia Viva e Pd.

Le altre misure che vanno a comporre l'intera riforma fiscale sono la flat tax, il nuovo sistema di cashback che permetterà il rimborso immediato delle detrazioni fiscali con priorità a quelle socio-sanitarie, misure anti evasione fiscale con l'estensione della semplificazione degli adempimenti in via telematica per contrastare evasione ed elusione fiscale , ammodernamento del catasto, clausola per eliminare ogni possibile aumento delle tasse.

Rendite finanziare, la nuova tassazione è sconveniente. Perchè?

La modifiche del sistema sul prelievo fiscale secondo alcuni calcoli porterebbe ad un gettito che entrerebbe nelle casse dello Stato pari a 1,2 miliardi di euro circa, questo alla luce del fatto che la maggior parte degli investimenti in Italia è in Titoli di Stato ed altri strumenti equivalenti come Buoni Fruttiferi (Bfp).

I due strumenti sopra elencati infatti ad oggi godono di un'aliquota di tassazione legata agli interessi maturati così come al capital gain del 12,50% ora nel momento in cui la riforma andasse in porto come prevedibile, vi sarebbe un raddoppio del prelievo fiscale sugli interessi maturati.

Da qui l'idea che forze per la maggior parte dei risparmiatori italiani le misure risultino sconvenienti, a differenza di quella fetta che investe in azioni o altri prodotti derivati per i quali ci sarebbe una riduzione delle tasse sul capital gain di circa 3 punti percentuali e cioè dall'attuale 26% al 23%.

Perchè la Tobin Tax può essere decretata un vero fallimento!

Altra punto oggetto di revisione potrebbe riguardare la tanto contestata e odiata dagli investitori, Tobin Tax.

A conti fatti la Tobin tax, entrata in vigore nel 2013, applicata alle transazioni finanziarie si è rivelata essere un vero e proprio fallimento.

Oltre a non portare un aumento del gettito fiscale, come anticipato da molti investitori ed economisti ha decretato un riduzione degli investimenti, molti gli investitori che infatti hanno spostato l'attenzione dal mercato finanziario italiano ad altri mercati europei.

La Tobin tax infatti per portare i risultati sperati sarebbe dovuta essere approvata in egual modo a livello europeo, ciò non è avvenuto.

I paesi in cui è stata attuata sono l'italia, insieme a Spagna e Francia, rimasti fuori le due piazze finanziarie più importanti d'Europa Francoforte e Londra, niente Tobin tax dunque per Germani E Gran Bretagna.

Mantenere la Tobin Tax (l’aliquota è pari allo 0,10% del controvalore di scambio di strumenti finanziari azionari e derivati) vorrebbe continuare a porre un freno agli investimenti.

A fronte di incassi per il fisco che non raggiungono i 900 milioni di euro all’anno.

Rendite finanziarie: come funziona la Tobin Tax?

Le rendite finanziarie in Italia da anni stanno subendo non poche penalizzazione, dopo un iniziale aumento dell'aliquota di tassazione applicata diversi anni fa ed estesa a quasi tutti gli strumenti finanziari eccezion fatta di Titoli di Stato, e Buoni fruttiferi, a scoraggiare gli investitori a immettere liquidita sulla piazza di Milano ha contribuito di certo la Tobin Tax.

Ma come funziona?

Si tratta di una tassa dello 0,10% applicata a transazioni finanziarie di Borsa pari al controvalore del titolo azionario acquistato e detenuto in portafoglio per almeno 1 giorno.

In pratica ipotizziamo di aver comprato 1.000 euro di azioni e fine giornata ne ho rivendute per 800 euro, quanto pago?

La Tobin Tax si applica solo ai 200 euro che sono il saldo positivo di fine giornata: 200 x 0,0012 = 0,24 euro.

Tale tassa è estesa a quasi tutti gli asset, derivati, titoli azionari CFD, warrants, covered warrants e certificates mentre non viene applicata a strumenti come titoli di debito, obbligazioni bancarie, societarie o titoli di Stato.