Ogni qual volta si presenta una dichiarazione dei redditi, il lavoratore potrebbe ricevere in busta paga un rimborso 730 specifico per le imposte che ha pagato in aggiunta rispetto a quanto dovuto, oppure per il credito derivato da specifiche detrazioni fiscali. Tuttavia il rimborso 730 è disponibile anche per i pensionati, che ogni mese ricevono un certo importo dall'ente previdenziale INPS: vediamo qui come funziona e quando arriva.

Il rimborso 730 equivale ad una certa somma di denaro che tutti i lavoratori dipendenti possono ricevere se si trovano in una situazione di credito con il fisco. Questo vuol dire che i lavoratori possono ricevere in busta paga, a seguito di una dichiarazione dei redditi, alcuni importi aggiuntivi direttamente dal fisco.

Questo accade nel momento in cui ci si trova a credito con il fisco, ovvero sono state pagate più imposte del dovuto, oppure sono previsti alcuni crediti fiscali a causa di detrazioni e agevolazioni. Questo concetto è spiegato nel dettaglio da un articolo di Lavoroediritti.com:

"Conguaglio IRPEF a credito: ossia un credito del lavoratore nei confronti del Fisco, se la tassazione subita nel corso dell’anno precedente è stata superiore a quella effettivamente dovuta."

Risulta importante ricordare, che una situazione di credito di questo tipo è possibile rispetto all'anno precedente, ovvero rispetto a quanto versato allo stato per i guadagni cumulati durante l'anno precedente. Ed è altrettanto importante sapere che questo credito può essere corrisposto solamente se il lavoratore ha presentato una dichiarazione dei redditi valida e aggiornata.

Fatte queste premesse, cosa accade ai pensionati? Per chi riceve la pensione mensilmente, le cose non sono poi così diverse: anche in questo caso si devono pagare delle tasse, e anche in questo caso è possibile essere in una situazione di credito con il fisco. Nell'articolo vediamo nel dettaglio come funziona il rimborso 730 pensionati, quando aspettarselo e quando arriva effettivamente.

Rimborso 730 pensionati: cos'è

Il rimborso 730 viene erogato sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati, se le condizioni sussistono. Questo significa che per i lavoratori dipendenti, una busta paga sarà più alta rispetto al solito. Invece, per quanto riguarda i pensionati, ci sarà un aumento nell'importo di erogazione di un mese di pensione.

Il rimborso 730 pensionati viene corrisposto direttamente dall'ente previdenziale INPS, mentre per i lavoratori dipendenti questo viene aggiunto in busta paga dai titolari. Sia i datori di lavoro che l'INPS sono sostituti di imposta, ovvero versano le tasse per conto dei lavoratori e dei pensionati, per questo motivo possono anche versare il credito aggiuntivo con le mensilità per cui è dovuto.

Se ci si trova in una situazione vantaggiosa verso il fisco, si può quindi ricevere un vero e proprio aumento con la busta paga, o sulla pensione, successivamente alla dichiarazione dei redditi. Questo perché anche i pensionati sono obbligati per legge a svolgere questa pratica.

Per i pensionati italiani quest'anno è stato particolarmente favorevole in termini di aumenti, perché sono state da un lato rivalutate le soglie di pensione minima, a seguito di un ricalcolo ISTAT dovuto ai cambiamenti nel costo della vita, e dall'altro lato anche i pensionati sono stati soggetti interessati a diversi bonus e sostegni.

Il rimborso 730 pensionati tuttavia può arrivare indipendentemente da questi aumenti della pensione, ovvero è una somma ancora aggiuntiva rispetto a quanto percepito normalmente nel corso dell'anno. I pensionati che presentano correttamente la propria dichiarazione dei redditi, si vedranno accreditare questa cifra aggiuntiva, se pertinente.

Dichiarazione dei redditi pensionati

Per vedere in che modo, e quando, arriverà il rimborso 730 pensionati, non si può non citare l'importanza della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un adempimento obbligatorio per legge, che tutti i contribuenti italiani devono rispettare se ricevono dei guadagni in denaro durante l'anno.

Questo vuol dire che dovrai procedere con la dichiarazione dei redditi sia se sei un lavoratore autonomo, sia se sei un lavoratore dipendente, ma anche se sei un pensionato. Si tratta infatti di un obbligo di legge da rispettare ogni anno, in cui si presentano tutte le informazioni sui redditi percepiti l'anno precedente.

Se devi ancora provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2021, non ti preoccupare, perché sei ancora in tempo, Quest'anno infatti la scadenza è fissata al 30 settembre per quanto riguarda il Modello 730, e al 30 novembre per il Modello Redditi PF.

In ogni caso puoi procedere chiedendo il supporto di un commercialista, oppure di un intermediario abilitato come può essere un centro CAF. Ricordati quindi che, anche se sei un pensionato, quindi nel 2021 hai ricevuto diverse mensilità di pensione, devi necessariamente dichiarare quanto hai ricevuto tramite il Modello 730, ovvero tramite dichiarazione dei redditi.

Questo documento specifico si può trovare facilmente anche online, sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, oppure puoi richiederlo al centro CAF della tua zona. Ricordati anche che, se non presenti la dichiarazione dei redditi, ma hai ricevuto guadagni da una pensione, potresti essere multato perché non hai dichiarato quanto guadagnato.

Spesso si dà per scontato che solamente i lavoratori devono dichiarare questi redditi, tuttavia non è così: anche i pensionati devono farlo, e anche chi guadagna da investimenti finanziari o rendite diverse come da terreni o case in affitto.

Rimborso 730 pensionati: come funziona

Una volta visto che la dichiarazione dei redditi è un obbligo di legge, si può anche dire che senza presentarla non è possibile ricevere il rimborso 730 pensionati. Questo rimborso non è previsto per tutti, ma solamente se sono rispettate alcune condizioni, ad esempio se sono state pagate più tasse del dovuto, o se si è optato per diverse agevolazioni fiscali, come ad esempio quelle sulla ristrutturazione di casa.

In questi casi, il fisco ha cumulato un credito che, se sei pensionato, ti erogherà, attraverso l'INPS, alla prima pensione utile. Per alcuni questo rimborso potrebbe arrivare in breve tempo, per altri sarà necessario attendere qualche mese. Tuttavia tale rimborso arriva quasi sempre entro il termine dell'anno.

Questo vuol dire che il rimborso 730 pensionati relativo alle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2021, arriverà a chi riceve pensione, entro il 2022. Solitamente però, come vedremo tra poco, i mesi estivi corrispondono al periodo effettivo del versamento.

Bisogna tenere presente che, dato che il sostituto di imposta in questo caso è l'INPS, i rimborsi arriveranno tramite l'ente previdenziale, quindi il pensionato può procedere a ritirare la pensione come al solito, con la differenza che potrà ritirare una somma aggiuntiva alla mensilità.

Per il pensionato quindi non è necessario presentare alcuna richiesta specifica per accedere a questo credito, che verrà erogato in automatico, se presente.

Rimborso 730 pensionati: quando arriva

Per sapere quando arriva il rimborso 730 pensionati, bisogna prima di tutto fare riferimento alla presentazione della dichiarazione dei redditi: il credito infatti può arrivare solamente in un momento successivo. Se stai aspettando questo rimborso quindi, accertati prima di tutto di aver dichiarato i tuoi redditi.

Oltre a questo, bisogna ricordare che per quest'anno la precompilata, ovvero il Modello 730 già in parte compilato dal fisco con tutte le informazioni, è stata al centro di alcune proroghe. Tuttavia, come spiega l'Agenzia delle Entrate, questi ritardi non comporteranno alcun cambiamento nell'erogazione dei rimborsi 730:

"Non ci sarà, dunque, alcun ritardo nell'erogazione dei rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730, che verranno riconosciuti ai cittadini nei prossimi mesi dai sostituti di imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) secondo i tempi e le modalità ordinari."

Questo vuol dire che in termini di tempistiche, per i lavoratori dipendenti i rimborsi partiranno dal mese di luglio, mentre per i pensionati arriveranno ad agosto o settembre 2022. Va ricordato che solitamente le tempistiche si allungano ulteriormente solo in alcune circostanze specifiche, ovvero quando il fisco deve effettuare dei controlli specifici sulle dichiarazioni.

Solitamente l'Agenzia delle Entrate effettua questi controlli solamente se il credito da erogare è molto alto, ovvero se supera i 4.000 euro per la stessa persona. In questo caso, i tempi per i controlli possono essere anche lunghi diversi mesi, per cui la ricezione del rimborso può slittare a dicembre, oppure al 2023.

Tuttavia, se non ti trovi in questa situazione, non ti preoccupare: il rimborso arriverà presto. Se non arriva invece, è probabile che non hai il diritto di riceverlo, perché non ci sono crediti con il fisco.

Come conoscere il proprio rimborso 730 pensionati

Se si desidera verificare qual è il rimborso 730 pensionati a cui si ha diritto, è possibile verificare online qual è l'importo complessivo versato con la pensione, insieme a questo credito. Per poter visualizzare queste informazioni, è necessario accedere al sito ufficiale INPS tramite una delle credenziali accreditate, come:

SPID: l'identità digitale che si può richiedere anche alle Poste Italiane;





CIE: la Carta di Identità Elettronica;





CNS: la Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta effettuato l'accesso al portale ufficiale INPS, si deve individuare all'interno del portale l'area dedicata al proprio "Cedolino pensione". Per i pensionati si consiglia di effettuare questa operazione nel mese di agosto, oppure a settembre, per verificare effettivamente gli importi che sono arrivati.

Il rimborso 730 pensionati è indicato con una apposita voce, ovvero "Saldo IRPEF dich. cred. 730", nell'elenco dei pagamenti ricevuti. Per questo motivo non è necessario fare calcoli particolari, o estrapolare l'informazione dal totale: se il credito è presente, la voce apposita lo presenterà.

Tieni presente che questa cifra può essere diversa da persona a persona: non tutti infatti cumulano lo stesso credito, ed è anche possibile non riceverlo. Inoltre, non c'è differenza nell'erogazione di queste somme se il pensionato presenta la dichiarazione dei redditi in autonomia, tramite piattaforma online, oppure se richiede il supporto di un centro CAF abilitato: in entrambi i casi infatti il credito si riceve allo stesso modo.