Tempo di Modello 730 e di dichiarazione dei redditi. Ma c'è anche chi inizia a farsi i conti in tasca e ad aspettare il rimborso Irpef. Per i contribuenti che sono stati più veloci, dovrebbe arrivare già nel corso del mese di luglio. A fornire questo importante chiarimento è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

In un comunicato pubblicato lo scorso 31 maggio 2022, sono state date le prime indicazioni su quando arriveranno i rimborsi Irpef: gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno voluto placare, in questo modo, le polemiche che sono sorte nel corso degli ultimi giorni relativamente alla dichiarazione dei redditi precompilata e sui potenziali ritardi, che si sarebbero potuti accumulare relativamente ai rimborsi Irpef. Dalle prime indicazioni è emerso che, per i lavoratori dipendenti, dovrebbero arrivare nel corso del mese di luglio, mentre per i pensionati arriveranno ad agosto.

Rimborso Irpef: fino a quando bisogna aspettarlo

Stando a quanto ha indicato l'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 31 maggio 2022, i primi rimborsi Irpef potrebbero arrivare già il nel corso del mese di luglio. I contribuenti hanno già la possibilità di inviare il Modello 730 precompilato: una volta che questo è stato correttamente inviato, la stagione della dichiarazione dei redditi entra definitivamente nel vivo. La funzionalità di modifica ed invio del Modello 730 è stata ufficialmente lanciata e adesso è tutto operativo. Il via libera arriva anche dai controlli di routine svolti dal partner tecnologico Sogei.

Le prove tecniche hanno, comunque, fatto slittare in avanti la consueta tabella di marcia per l'invio del Modello 730: un rinvio che non andrà ad incidere sui tempi necessari per procedere con il rimborso Irpef. L'Agenzia delle entrate ha voluto sottolineare esplicitamente che i vari rimborsi Irpef, che spettano dalla liquidazione del Modello 730, potranno essere liquidati dai sostituti d'imposta rispettando i tempi e le modalità consuete.

Ricordiamo che sulle modalità per ricevere il rimborso Irpef a farla da padrone è il tempo: i contribuenti che sono stati particolarmente veloci ad accettare il Modello 730 precompilato e lo hanno inviato entro il 31 maggio 2022, hanno la garanzia di ricevere i soldi in busta paga nel corso del mese di luglio. Sempre, ovviamente, che siano emersi dei crediti d'imposta.

Per il momento, quindi, sarebbero stati smentiti tutti gli intoppi tecnici, che avevano fatto preoccupare molti contribuenti, i quali avevano segnalato una serie di malfunzionamenti, proprio a ridosso delle scadenze di fine mese.

Rimborso Irpef: ecco chi lo riceve a luglio

Quanti abbiano atteso con trepidanza il lancio del Modello 730 precompilato e siano riusciti ad effettuare l'invio entro il 31 maggio, riusciranno ad ottenere l'accredito del rimborso Irpef nel corso del mese di luglio. Nel caso in cui i diretti interessati siano dei pensionati, l'appuntamento slitta ad agosto o a settembre. Le tempistiche rimangono le stesse, sia per quanti si siano appoggiati su un Caf od un professionista od abbiano inviato la dichiarazione dei redditi attraverso il sostituto d'imposta.

È bene ricordare, in questa sede, che il pagamento dei rimborsi Irpef è strettamente legato alla data di presentazione del Modello 730 e delle operazioni di conguaglio. In base all'articolo 16 bis, del Decreto Fiscale n. 124/2019, gli slot temporali sono sei. Il prospetto di liquidazione, che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è messo a disposizione entro le seguenti date:

15 giugno per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 maggio;

29 giugno per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° al 30 settembre.

L'ultima scadenza riguarda i contribuenti che attendono ad inviare il Modello 730 entro la fine di settembre, termine ultimo per farlo. In questo caso il rimborso Irpef verrà erogato nel corso del mese di ottobre o in quello di novembre. Di conseguenza, slitteranno anche le eventuali operazioni di conguaglio di eventuali debiti.

Rimborso Irpef: di cosa stiamo parlando?

Alcuni siti internet, poco correttamente, quando si riferiscono al rimborso Irpef parlano di bonus Irpef. Una definizione leggermente fuorviante, perché non siamo davanti ad un bonus o ad un regalo che arriva dal Governo. Da luglio in poi, quello che viene erogato è un vero e proprio rimborso, generato dalla detrazione su spese e servizi che l'Agenzia delle Entrate riconosce ai contribuenti per il periodo d'imposta 2021.

Quello che accade è molto semplice: ogni mese, il datore di lavoro versa ai propri dipendenti lo stipendio, dal quale trattiene l'Irpef. L'importo versato mensilmente all'erario è proporzionato agli stipendi mensili. Ma se il contribuente porta in detrazione alcune spese (interessi sui mutui, medicine o altre) matura un credito d'imposta nei confronti dell'erario. Sostanzialmente quella che viene rimborsata è l'Irpef versata di troppo. Quindi è errato parlare di bonus.

Il rimborso Irpef 2022 spetta a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, dalla quale risulti un conguaglio a credito.