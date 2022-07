Rimborso IRPEF e dichiarazione dei redditi 2022, ecco come e dove controllare lo stato del pagamento per conoscere la data di effettivo accredito in busta paga, tramite pensione o sul conto corrente.

Tutti coloro che hanno già presentato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, dal quale ne è derivato un credito di imposta IRPEF, sono ora in attesa del rimborso. A seconda del sostituto di imposta scelto dal contribuente, i tempi di accredito sono differenti.

Il calendario infatti è differenziato non solo in base alle date di invio ed accettazione della dichiarazione. Ma per tutti ci sono anche delle modalità semplici per andare a controllare lo stato del pagamento, online o offline. Vediamo quali sono e come fare per essere certi della data entro la quale arriveranno i soldi.

Come controllare lo stato del rimborso IRPEF online

L'Agenzia delle Entrate offre un comodo servizio online per controllare tutte le fasi della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per essere sempre aggiornati la prima cosa da fare è dotarsi di identità digitale SPID, in modo da poter avere accesso all'area riservata.

Sia che l'invio del 730 sia stato fatto tramite precompilata sia che sia stato elaborato dal CAF, una volta accettata la dichiarazione, si potrà controllare online lo stato della domanda. Ovviamente poi, in base al tipo di sostituto di imposta scelto bisognerà anche verificare l'accredito effettivo nelle modalità previste, che come vedremo, è differente per ogni opzione.

Per tutti però il metodo migliore per controllare lo stato del pagamento è di accedere al proprio cassetto fiscale e cliccare sulla scheda: "dichiarazioni fiscali" poi "modello 730". A questo punto cliccare sull'anno di interesse per conoscere lo stato che passerà da:

“Pervenuta”, cioè che il 730 è stato inviato correttamente;

"In fase di liquidazione", cioè che il prospetto del rimborso è stato inviato al sostituto di imposta scelto;

“Liquidata", cioè che il dovuto è in pagamento e a breve si riceverà l'accredito.

Per gli utenti che non hanno SPID, o che non riescono ad accedere tramite internet ai propri dati, è possibile controllare tramite l'intermediario fiscale che ha compilato il modello, e quindi commercialista o CAF, oppure telefonare all'assistenza fiscale dell'Agenzia Entrate al numero verde gratuito da rete fissa 800.90.96.96 o allo 0696668907 da cellulare.

Controllare il rimborso IRPEF: lavoratori dipendenti

La maggior parte dei rimborsi IRPEF, derivati dalla presentazione del modello 730 che ha generato un credito, per i lavoratori dipendenti viene anticipata dal sostituto di imposta, cioè il datore di lavoro.

Entro il mese di luglio nel caso la dichiarazione dei redditi sia stata inviata entro il 15 giugno. Successivamente invece, a seconda della nuova data di presentazione. C'è infatti tempo fino al 30 settembre per compilare il modello ed attendere la liquidazione prevista, con la retribuzione del mese successivo.

Per controllare che il rimborso stia arrivando nei tempi previsti, prima bisogna effettuare la procedura online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Se la dichiarazione risulta inviata correttamente, il prospetto sarà stato inviato al datore di lavoro. Quindi a quel punto conviene chiedere direttamente al reparto che si occupa dell'elaborazione delle buste paga per verificare che abbiano ricevuto correttamente tutti i dati.

Rimborso pensionati e disoccupati INPS

I pensionati ed i disoccupati che ricevono l'indennità Naspi direttamente dall'INPS, hanno diritto a ricevere anche il rimborso IRPEF del modello 730 insieme al pagamento della mensilità. Questa dipende come negli altri casi, dalla data di presentazione. E cioè: chi ha inviato la dichiarazione entro il 15 giugno lo riceverà con il cedolino o bonifico Naspi di agosto.

Chi lo farà nei mesi successivi riceverà la liquidazione di quanto spettante sempre due mesi dopo, fino a novembre 2022. Anche per queste categorie, occorre prima controllare lo stato dell'invio e dell'accettazione del modello da parte del fisco e quindi utilizzare i canali già illustrati per le informazioni.

Una volta accertato che la dichiarazione sia stata registrata, è possibile chiamare direttamente il call center INPS o inviare una email tramite il servizio assistenza, per conoscere lo stato della liquidazione.

Rimborso IRPEF 730 senza sostituto

Per controllare lo sttao della domanda quando si sceglie la modalità senza sostituto, che significa appunto che il contribuente non ha la possibilità di avere un intermediario che funge da sostituto di imposta e quindi il conguaglio IRPEF viene calcolato direttamente dal fisco; bisogna sempre rispettare i passaggi online della verifica che l'invio del modello sia stato correttamente ricevuto, senza errori ed approvato.

La liquidazione della cifra a credito verrà inviata direttamente con bonifico all'iban indicato durante la compilazione della dichiarazione dei redditi. Va detto che questo dato può anche essere aggiunto in un secondo momento ma non oltre il mese di novembre. Infatti la somma spettante arriverà entro dicembre 2022.

Quindi per controllare l'invio della cifra spettante è consigliato tornare nell'area personale a partire dalla metà di novembre quando, per la maggior parte dei casi, risulterà in stato "liquidata"; questo significa che nei tempi previsti si otterranno i soldi in conto corrente.

Per le informazioni aggiuntive su questo tipo di pagamento inoltre si può anche prendere appuntamento con una sede dell'agenzia più vicina, che chiarirà tuti i dubbi in caso di errori o ritardi.