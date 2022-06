Il 2022 è un anno caratterizzato dal susseguirsi di novità in ambito fiscale ed economico, una delle ultime novità che sono state introdotte riguarda il rimborso del credito IVA.

Il rimborso del credito IVA è stato infatti escluso per tutte le società extra UE, solamente il rappresentante fiscale intestatario delle società e delle bollette doganali, può richiedere il rimborso IVA.

La decisione è stata stabilita direttamente dall'Agenzia delle Entrate che ha risposto ad un interpello nel corso del 9 maggio scorso, si parla nello specifico dell’interpello numero 248 del 2022.

Prima di questo comunicato proveniente direttamente dall'Agenzia delle Entrate l'articolo 1 del decreto numero 623 promulgato nel 1972 stabiliva tutte le norme relative all'imposta IVA.

Nello stesso decreto era regolamentato anche il rimborso del credito, si sottolinea inoltre come l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto viene effettuata per tutti coloro che si occupano di attività per la quale è coinvolta la cessione di beni o servizi sul territorio italiano.

Per tutte queste imprese o esercizi di arti e professioni che svolgono le loro attività sullo stato italiano è obbligatorio il pagamento dell'imposta e anche nei confronti di tutti coloro che effettuano delle importazioni.

Le novità che sono state introdotte dall'Agenzia delle Entrate con il suo ultimo comunicato riguardano principalmente le società extra UE, vediamo comunque assieme nel corso dell'articolo come funziona per il 2022 il rimborso dell'imposta IVA, quali sono i cambiamenti effettuati e per chi sarà ancora disponibile.

Rimborso IVA: come richiederlo nel 2022

Il decreto pubblicato nel 1972 che stabilisce tutte le regole generali relative all'imposta IVA prevede che siano i soggetti non stabiliti e senza alcun collegamento con lo stato italiano possano ottenere il rimborso accredito dell'imposta, purché abbiano maturato del credito sul territorio dello Stato.

Il problema sorge nel momento in cui una società extra UE richiede il recupero delle somme su delle fatture che sono in realtà intestate ad una partita IVA italiana.

Proprio per questo motivo Agenzia delle Entrate ha deciso di porre dei chiarimenti relativi alla procedura da seguire e ai soggetti che possono accedervi.

L’agenzia sostiene che se le bollette doganali sono intestate ad una partita IVA italiana non si può procedere con la procedura semplificata prevista dall'articolo del decreto IVA.

Per tutti i soggetti che sono residenti all'estero e sono passivi di IVA è possibile richiedere il rimborso solo se vengono rispettate determinate condizioni.

Tutti questi chiarimenti sono nati a seguito di un'istanza che è stata posta all'Agenzia delle Entrate da una società israeliana, la quale ha dichiarato che in assenza di una stabile organizzazione si è sentita in dovere di aprire una partita IVA italiana.

Le condizioni stabilite da Agenzia delle Entrate per le società extra UE che richiedono il rimborso IVA sono le seguenti:

non devono esserci delle operazioni attive rilevanti sul territorio italiano, nell'arco del periodo intercettato per il rimborso ad eccezione di tutte quelle operazioni dove il debitore di imposta coincide con il committente italiano, se facciamo riferimento però a prestazioni di trasporto è relativo ad operazioni accessorie che non sono imponibili come stabilito all'articolo 9 del decreto IVA;

l'attività del soggetto passivo di IVA che ha una società extra europea deve essere inerente a degli acquisti o delle importazioni per i quali si richiede il rimborso;

il rimborso dell'imposta deve poter essere detraibile in Italia così come stabilito nell'articolo 19, 19 bis-1 e 19 bis-2 del decreto IVA;

il trattamento deve poter essere reciproco anche per tutti i soggetti italiani.

Rimborso IVA: la procedura da seguire

Sempre all'interno dello stesso comunicato viene discussa anche la procedura per il recupero delle somme; infatti, è specificato che nonostante ci sia rappresentante fiscale italiano bisogna comunque procedere con la procedura semplificata per il rimborso.

Nel caso in cui non ci sia una stabile organizzazione la stessa società può richiedere il rimborso tramite il portale elettronico messo a disposizione per i rimborsi IVA, ad eccezione di situazioni nella quale siano presenti delle cause ostative.

Il tutto è stato chiarito anche assieme alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale nazionale e comunitaria.

Nella procedura che si effettua è necessario che tutte le fatture nella quale presente l'imposta IVA e per la quale si richiede il rimborso attraverso il portale elettronico abbiano:

un'intestazione che fa riferimento alla partita IVA del soggetto che non è residente nel nostro paese;

delle liquidazioni periodiche che confluiscono nella dichiarazione annuale del rappresentante fiscale.

La stessa procedura deve essere compiuta anche per le bollette doganali che non sono registrate all'interno dei registri IVA; il contribuente deve comunque obbligatoriamente annotare all'interno di un apposito registro tutte le fatture e le bollette doganali relative all'esercizio dell'impresa o della sua professione.

Detto ciò, l'unico soggetto che può recuperare effettivamente l’IVA chi è stata avversata è colui che nel momento in cui è stato importato un bene o servizio è il rappresentante fiscale e colui alla quale sono intestate le bollette doganali.

Rimborso IVA: cosa è successo ai soggetti extra UE

Abbiamo anticipato anche negli scorsi paragrafi che il comunicato pubblicato dall'agenzia è stato prodotto a seguito di un'istanza proposta da una società israeliana, la quale ha posto come quesito il recupero dell’IVA in dogana.

La società di per sé, come altre società extraeuropee, aveva da un punto di vista di credito IVA la possibilità di recuperare immediatamente il credito tramite la procedura che abbiamo elencato nel paragrafo precedente.

Il problema è sorto nel momento in cui la società ha dovuto nominare un rappresentante fiscale italiano, per poter effettuare delle importazioni dirette nel nostro paese, in quanto per alcuni uffici doganali questo passaggio risulta essere obbligatorio.

Per andare a risolvere questa problematica, che si può verificare anche per tantissime altre realtà che effettuano del commercio o dei servizi nel nostro paese, Agenzia delle Entrate ha proposto la procedura della quale vi abbiamo parlato.

Si è data così la possibilità ha molte realtà extraeuropee di poter comunque ottenere il rimborso IVA, purché si rispettino le condizioni che sono state fornite dall'agenzia.

Quest’istanza è stata sicuramente molto utile per spiegare alcune problematiche che non erano molto chiare, episodi di questo tipo avvengono purtroppo molto spesso, questo perché esistono comunicati e decreti che in alcuni casi, essendo la legislatura molto complessa, vanno a sovrapporsi.

Rimborso IVA: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

A partire dal 2022 i controlli che vengono effettuati dall’Agenzia delle Entrate relativi ai rimborsi IVA presentati diventano molto più rigidi rispetto agli anni precedenti.

Come per gli anni precedenti anche quest'anno viene richiesto la documentazione da parte dell'agenzia in base alla natura e alla legittimità del credito che viene richiesto come rimborso.

Si sono già verificato le prime segnalazioni rispetto ad ulteriori chiarimenti e richieste da parte dell'amministrazione finanziaria, in base alla documentazione che in alcuni casi è già stata inoltrata.

Rispetto agli scorsi anni però quello che richiede l'agenzia per effettuare i suoi controlli non è più solo la copia delle fatture dei contribuenti, per la quale viene richiesto il rimborso.

Quest'anno vengono richiesti anche le fatture d'acquisto, nonostante Agenzia delle entrate sia già in possesso delle fatture passive per tutte le partite IVA che dal 1° gennaio 2019 hanno subito l'obbligo di fatturazione elettronica.

Infatti, per tutte quelle realtà per la quale dal 2019 vige l'obbligo di fatturazione elettronica Agenzia delle entrate riceve attraverso il sistema di interscambio, Sdl, tutte le copie delle fatture messe.

È chiaro come questo passaggio sia totalmente inutile, e in alcuni casi anche illegale, in quanto è stato stabilito dall'articolo 6 dello statuto dei diritti del contribuente, che non possono essere richiesti i documenti e le informazioni che sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria o da altre amministrazioni pubbliche che sono state indicate dal contribuente stesso.

Rimborso IVA: come avviene per gli italiani?

Il rimborso dell'imposta può essere ovviamente richiesto da tutte le società che sono residenti in Italia, purché vengano rispettate alcune caratteristiche.

La regolamentazione che stabilisce le norme secondo la quale è possibile ottenere il rimborso del credito IVA e raccolta all'interno dell'articolo 30 e l'articolo 38 del decreto numero 633 del 1972.

Lo stesso decreto stabilisce che possono presentare la richiesta per il rimborso tutti i soggetti che:

sono residenti in Italia;

non sono residente in Italia ma che hanno nel nostro paese un'organizzazione stabile o nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese.

Il rimborso dell'imposta IVA può essere effettuato su qualsiasi bene o servizio purché sia presente il diritto alla detrazione per lo stesso; l'impresa che lo richiede deve effettuare quindi delle operazioni imponibili.

Viene esclusa la detrazione nel caso in cui ci sia la presenza di operazioni che sono esenti dall'imposta e anche nel caso in cui ci siano dei beni ad uso promiscuo per la quale previsto una detrazione forfettaria.

Nel caso in cui la società effettui delle operazioni che sono sia imponibili che esenti, il rimborso IVA può essere effettuato solo sugli acquisti in proporzione al rapporto tra imponibile file e la somma delle operazioni imponibili con quelle esenti.

Tutte queste specifiche sono state confermate ed aggiornate direttamente dall'Agenzia delle Entrate l'11 febbraio del 2022.

Il rimborso può essere richiesto con cadenza annuale attraverso due modalità:

tramite la dichiarazione annuale dell’IVA;

con la domanda trimestrale modello IVA, che va presentata per ciascuno dei primi tre semestri di ogni anno.

Entrambe le dichiarazioni possono essere presentate dal contribuente stesso oppure usufruendo di un intermediario abilitato, senza documenti aggiuntivi.

È importante anche ricordare che il rimborso del credito IVA non può essere ceduto a terzi, e deve essere obbligatoriamente intestato a colui alla quale sono intestate tutte le fatture.