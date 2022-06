Ti è arrivato un pignoramento o un fermo amministrativo? Molto probabilmente la PA sta procedendo alla riscossione coattiva di tributi locali. Ecco come funziona? Qual è la normativa che la disciplina? Cosa puoi fare in questi casi?

I tributi locali sono dei pagamenti obbligatori per legge da effettuare periodicamente. I più comuni, che tutti noi ci ritroviamo a pagare almeno una volta nella vita, sono la TARI e l’IMU. Ovvero la tassa sui rifiuti e l’imposta sugli immobili.

Ma cosa succede se ci dimentichiamo di versare l’IMU dovuta o di corrispondere la bolletta della TARI? In questo articolo tutti i passaggi che il comune deve fare prima di arrivare alla riscossione coattiva.

Si arriva addirittura alla riscossione coattiva in caso di insoluti TARI e IMU? Ebbene sì. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma, ovvero la legge nazionale assicura ai comuni delle entrate proprie della quale hanno completo diritto.

Pertanto, se i cittadini contribuenti non versano quanto dovuto, il comune ha facoltà e obbligo di emettere un provvedimento amministrativo che è manifestazione della volontà della pubblica amministrazione nell’esercizio della propria potestà di imperio. Ovvero, emette atto esecutorio con precisi obblighi per i destinatari. Sostanzialmente l’obbligo di corrispondere quanto dovuto.

Quali sono i passaggi tra il primo avviso e la riscossione coattiva? In questo articolo tutto ciò che devi sapere sulla riscossione coattiva dei tributi locali per assicurarti che venga effettuata nel rispetto della normativa di legge!

Step della riscossione coattiva anteriforma!

Prima della riforma che vedremo nel paragrafo successivo, la riscossione coattiva poteva avvenire anche quasi 10 anni dopo l’invio del primo avviso di pagamento.

Questo è il motivo principale per la quale si è prevista una modifica del processo di riscossione coattiva. Ovvero, con la nuova contabilità armonizzata che mira a ridurre gli importi a credito ma che presumibilmente sono inesigibili. Ovvero, evitare il più possibile il ristagnamento di somme in entrata, e quindi disponibili, quando in realtà si tratta di accertamenti con scarsa probabilità di essere recuperati.

Secondo questo concetto, si è pensato di ridurre i tempi di incasso o i tempi di inesigibilità al fine di avere in bilancio somme realmente disponibili.

Riprendendo gli step della riscossione coattiva anteriforma, in breve essi erano: - Avviso di pagamento bonario (solo per la TARI) entro 5 anni dall’anno impositivo; - Provvedimento di accertamento per omesso versamento o per omessa denuncia (sia TARI che IMU) entro 5 anni dalla scadenza di versamento o di denuncia; - Ingiunzione fiscale entro 3 anni dalla notifica del provvedimento di accertamento; - Passati i termini di pagamento dell’ingiunzione (60 giorni) si passa alla riscossione coattiva.

La riscossione coattiva oggi è più veloce: ecco la normativa!

La legge di bilancio 2020, ovvero la numero 160/2019, all’articolo 1 comma 792 stravolge la procedura di riscossione coattiva fin ora applicata.

Alla lettera b:

“… gli atti di cui alla lettera a) [ovvero gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale… “

Ciò significa che il passaggio dell’ingiunzione è stato totalmente eliminato permettendo quindi di velocizzare notevolmente il processo di recupero crediti.

Ovviamente, questo ha comportato delle modifiche sostanziali alla struttura degli avvisi di accertamento emessi che, al fine di rispettare la nuova normativa, devono prevedere esplicitamente:

- L’intimazione ad adempiere entro determinati termini;

- L’indicazione che l’atto è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;

- L’indicazione del soggetto che, decorsi i termini, procederà alla riscossione delle somme.

Per maggiore chiarezza, la ricezione di un avviso di accertamento da parte di un ente locale prevede ad oggi la possibilità di pagamento agevolato con abbattimento a 1/3 delle sanzioni se pagato entro 60 giorni dalla notifica, termine anche per l’eventuale proposizione del ricorso.

Oltre tale data, le sanzioni diventano quelle intere e si aggiungono anche gli oneri di riscossione che sono pari al 3% del totale dovuto entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto per passare al 6% oltre 60 giorni dall’esecutività dell’atto.

Per cui, è bene tenere a mente che, in caso di mancato pagamento del provvedimento di accertamento, non solo si incorre in riscossione coattiva ma anche ad un aumento dell’importo dovuto.

Nuova riscossione coattiva: gli step!

Come già anticipato, il percorso che porta alla riscossione coattiva è notevolmente ridotto. La normativa prevede l’emissione dell’atto di accertamento a seguito del quale, dopo che è diventato definitivo:

“Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti… “

Tale periodo di sospensione si riduce a 120 giorni nel caso sia l’ente stesso a procedere direttamente alla riscossione forzata.

Ma attenzione, prima di procedere ufficialmente alla riscossione coattiva, ovvero all’interno del periodo di sospensione, per le somme fino a 10.000€ gli enti devono inviare un sollecito di pagamento.

Tale lettera non prevede, da normativa, specifica modalità: raccomandata o semplice. È comunque indispensabile al fine di procedere all’azione esecutiva e cautelare. Pertanto, è presumibile operare tramite raccomandata per assicurarsi una ricevuta di consegna.

Il sollecito qui indicato deve contenere indicazione dell’atto originale e il termine di 30 giorni per il pagamento dello stesso, oltre i quali si attiverà la procedura cautelare ed esecutiva. A fronte dell’invio di questo sollecito il comune stesso o la società di riscossione potrà ufficialmente procedere non prima di 120 giorni dalla comunicazione.

Se invece l’importo da recuperare è inferiore ai 1.000€, tale periodo di 120 giorni viene ridotto a soli 60 giorni. Pertanto, in un’ipotesi di estrema rapidità dell’ente territoriale competente. Una volta notificato l’accertamento si ha 60 giorni per la definitività dell’atto, più 180 o 120 giorni di sospensione, al seguito dei quali, una volta ricevuta la comunicazione di sollecito l’attività di riscossione coattiva potrebbe avvenire entro 60 giorni per importi inferiori a 1.000€ o entro 120 giorni per importi da 1.000€ fino a 10.000€.

Cosa significa “pagamento coatto” e chi è il responsabile del recupero credito?

Prima di andare ad evidenziare eventuali falle nel processo di riscossione che potrebbero essere a tuo vantaggio, cerchiamo di capire di cosa si tratta esattamente un “pagamento coatto”. Spiega riscosrl.it:

“… procedure cautelari con il fine di garantire il credito, quali: il fermo amministrativo sui beni mobili registrati,

l’ipoteca immobiliare,

il pignoramento presso terzi stipendiale nonché di fitti e pigioni. Diversamente, per il pignoramento presso terzi delle pensioni nei limiti di legge, vengono esperite le procedure ordinarie dinanzi la competente autorità giudiziale.”

Sostanzialmente si tratta di ottenere in maniera forzata la somma dovuta tramite un vero e proprio pignoramento di qualcosa che abbia lo stesso valore, oppure tramite il blocco di beni posseduti a garanzia del credito.

Ma chi può materialmente procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto? La normativa di riforma, ovvero la legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) prevede tre strade:

La possibilità già nota di demandare la parte di riscossione coattiva a terzi qualificati e iscritti all’albo in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Affidare tale attività direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite semplice lettera di adesione al servizio;

L’ente locale può operare in autonomia, in tal caso sarà necessario nominare un responsabile della procedura tra coloro che abbiano superato esame di idoneità.

C’è da precisare che, se l’ente territoriale opta per l’affidamento all’ADER, non ha l’obbligo di invio al contribuente del sollecito. Obbligo che invece passa direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3 cose che puoi controllare per assicurarti che la riscossione coattiva sia dovuta

Arrivati a questo punto, dopo aver compreso quali sono i vari passaggi che gli enti territoriali devono eseguire al fine di arrivare alla riscossione coattiva senza possibilità di contestazioni, vediamo in breve quali sono le cose che tu contribuente puoi controllare per capire se il pignoramento o il fermo che hai ricevuto sono corretti.

1. In primis, hai tutto il diritto di contattare l’ente territoriale dalla quale proviene la richiesta di riscossione coattiva al fine di comprendere qual era la contestazione iniziale e ottenere copia della ricevuta di notifica. A questo proposito, ricorda che anche la compiuta giacenza comporta la notifica dopo 10 giorni dal rilascio della cartolina nella cassetta della posta;

2. Inoltre, con la precedente procedura potrai anche richiedere l’atto di notifica ingiunzione, mentre con quella nuova potrai solo contestare il mancato invio del sollecito;

3. Ma se anche l’ingiunzione è stata notificata correttamente, nonché il sollecito, l’unica cosa su cui puoi contare è un eventuale errore nella persona o nell’indirizzo di notifica. Infatti, l’atto è nullo se non notificato al soggetto passivo, ovvero a colui che ha commesso il fatto.

L’atto, in realtà, è nullo anche in altre casistiche come l’incompetenza territoriale, la mancanza di forma essenziale o l’inesistenza del contenuto. Tali eventualità però sono pressoché difficili da riscontrare in ambito dei tributi locali in quanto l’emissione dei provvedimenti avviene in maniera standardizzata in termini di contenuto e di violazioni.

Infatti, gli errori che comportano sanzioni in fatto di tributi locali sono ormai giurisprudenzialmente noti e disciplinati. Al contrario, la pubblica amministrazione potrebbe essere in errore nella questione della notifica, intesa sia come conservazione della ricevuta dell’avvenuta notifica, nonché nell’indicazione del soggetto passivo a cui notificare.