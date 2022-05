Uno dei decreti-legge più apprezzati da tutti i contribuenti italiani nel corso della legislatura del nostro paese, è sicuramente il decreto-legge numero 119 del 2018, dove all'interno del suo articolo 3 dove viene introdotta la definizione agevolata dei carichi.

La definizione agevolata dei carichi è affidata all'Agenzia delle Entrate, e viene più comunemente chiamata rottamazione ter; un aiuto a tutti i contribuenti che hanno dei debiti con l'Agenzia delle Entrate e che grazie a questo decreto possono recuperare la propria pace fiscale usufruendo di alcune agevolazioni.

Negli ultimi mesi si è sentito parlare moltissimo di rottamazione ter e di stralcio delle cartelle, questo perché il governo italiano ha deciso di introdurre un nuovo calendario delle scadenze, per aiutare tutti i cittadini italiani a recuperare i propri debiti, in particolare a quelli accumulati durante gli anni di pandemia.

È stata proprio la crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 a spingere il governo italiano a prolungare le tempistiche per poter ottenere la propria pace fiscale.

Una delle prime scadenze previste coincideva con la data del 30 aprile 2022, e corrispondeva al pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo/stralcio delle cartelle in scadenza nel 2020; per i contribuenti che non sono riusciti a rispettare questa scadenza però non è ancora del tutto conclusa la possibilità di rimediare.

Vedremo assieme nel corso dell'articolo come è infatti possibile riuscire a recuperare ancora le cartelle in scadenza del 2020, quelle relative all'anno 2021 e 2022.

Rottamazione ter: in cosa consiste il decreto

Come abbiamo visto prima la rottamazione ter nasce con il decreto numero 119 del 2018 che prevede al suo interno la possibilità di recuperare i propri debiti con l'Agenzia delle Entrate usufruendo di particolari agevolazioni, avendo così la possibilità di recuperare i propri debiti senza dover pagare assieme anche ulteriori sanzioni.

Negli ultimi tre anni abbiamo però vissuto una situazione economica molto particolare, dovuta come ben sappiamo alla crisi economica che ha causato la pandemia da COVID-19, non solo nel nostro paese ma bensì in tutto il mondo.

Per questo motivo il governo ha deciso di riaprire la rottamazione sostegni-ter a tutti i contribuenti che non sono riusciti a pagare le proprie rate riferite agli anni 2020 e 2021 entro le scadenze canoniche, perdendo così il diritto di usufruire delle agevolazioni previste.

È stato infatti introdotto nel 2022 un decreto legislativo, il decreto 25, articolo 10-quinquies, nel quale vengono riammessi tutti i contribuenti che non sono riusciti a pagare le proprie rate entro il 9 dicembre 2021, i quali possono quindi recuperare la propria pace fiscale; purché le rate in questione facciano riferimento al biennio precedente.

Per tutti questi contribuenti infatti è stato introdotto un nuovo calendario dei pagamenti, che è contenuto all'interno del decreto 25 che abbiamo citato in precedenza, il quale dà la possibilità di recuperare appunto le rate scadute dell'anno 2020, del 2021 e infine del 2022.

Nell'emendamento, che è stato inserito all'interno del decreto sostegni ter, si considerano automaticamente estinte tutte le procedure esecutive che sono state avviate a seguito della decadenza della precedente rottamazione ter e dal saldo o stralcio delle cartelle.

I contribuenti non sono quindi più chiamati a saldare i propri debiti con le maggiorazioni, gli interessi e le sanzioni precedentemente previste.

Sempre all'interno dello stesso decreto vengono dichiarate estinte tutte le procedure esecutive che sono state avviate precedentemente al termine del 9 dicembre 2021, ad esclusione di tutte le somme che sono state versate prima del 27 gennaio 2022.

Sappiamo di per certo che questa possibilità consiste nella ultima chance offerta dal governo italiano a tutti i contribuenti per poter rimettersi in regola con il fisco ed ottenere definitivamente la propria pace fiscale, senza dover incorrere in ulteriori sanzioni o maggiorazioni.

Rottamazione ter: le nuove scadenze previste

All'interno del comunicato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo scorso, troviamo il nuovo calendario delle scadenze definitivo per tutti coloro che non sono riusciti a pagare le rate il 2020 e del 2021 entro il 9 dicembre scorso, e vogliono ancora usufruire dei vantaggi per saldare le proprie cartelle ancora aperte.

Assieme alle date del biennio scorso lo stesso provvedimento ha introdotto anche un nuovo termine che fa riferimento alle rate che sono in scadenza per l'anno 2022, in generale il decreto prevede la possibilità di mantenere gli stessi benefici che erano previsti alcuni versamenti secondo le date iniziali, solo se il contribuente effettua i pagamenti entro le seguenti date:

per i pagamenti dell’anno 2020 la data prevista per la rottamazione ter e il saldo/stralcio delle cartelle coincide con il 30 aprile 2022;

per i pagamenti dell’anno 2021 la data prevista per la rottamazione ter e il saldo/stralcio delle cartelle coincide con il 31 luglio 2022;

per i pagamenti dell’anno 2022 la data prevista per la rottamazione ter e il saldo/stralcio delle cartelle coincide con il 30 novembre 2022.

Rottamazione ter: come avere più tempo?

All'inizio di questo articolo abbiamo però specificato come nonostante la prima data del nuovo calendario, ovvero il 30 aprile 2022, sia già passata, vi è ancora la possibilità di usufruire dei pagamenti agevolati, in che modo?

Esiste infatti una clausola all'interno del decreto che prevede la possibilità di effettuare il pagamento delle rate usufruendo di alcuni giorni di tolleranza.

È specificato all'interno del decreto chi è dunque possibile effettuare il pagamento delle proprie rate anche con ulteriori 5 giorni oltre al termine previsto, questo lasso di tolleranza unito ai giorni festivi che ci sono stati, e chi non sono da considerare all'interno dell'intervallo previsto, la nuova scadenza per i pagamenti diventa il 9 maggio 2022.

Proprio per questi motivi tutti i contribuenti che non sono riusciti ancora a pagare le proprie rate del 2020 hanno la possibilità di effettuare i pagamenti ancora per qualche giorno; infatti, vengono considerati validi tutti i pagamenti effettuati entro il 9 maggio 2022.

Ricordiamo però che tutti i versamenti effettuati oltre i termini previsti oppure effettuati con importi parziali, saranno considerati esclusi dalla misura agevolata, e svolgeranno la funzione di acconto rispetto alle somme dovute all'agenzia delle entrate.

Rottamazione ter: come si effettuano i pagamenti

Vediamo adesso assieme quali sono tutte le modalità previste per il pagamento delle rate seguendo il nuovo calendario ideato dal governo italiano.

Effettuare i pagamenti della rottamazione ter e dello stralcio delle cartelle è in realtà una procedura molto semplice, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel portale riscossione, sono sintetizzate tutte le regole previste per il pagamento dei bollettini, vediamole comunque assieme.

Sul sito dell'agenzia delle entrate è specificato che si possono utilizzare anche i vecchi bollettini, che sono corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati, per saldare i propri debiti.

È sempre comunque possibile anche scaricare i bollettini all'interno della propria area riservata del sito dell'agenzia delle entrate, accedendo al portale relativo alle riscossioni.

Nel caso in cui non possedessimo i vecchi bollettini possiamo richiedere una copia di questi compilando il modulo presente all'interno dello stesso portale riscossione del sito dell'agenzia delle entrate, il modulo in questione è il modulo: Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento.

Ricordiamo che per poter recuperare i vecchi bollettini, e di conseguenza effettuare i pagamenti arretrati, bisogna comunque essere in possesso della propria password e del proprio pin per poter accedere all'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate.

È inoltre importante ricordare che per accedere alla propria area riservata all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate, bisogna essere in possesso di una delle identità digitali riconosciute dallo stato italiano, ovvero si può accedere tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei servizi.

Il versamento dei bollettini può essere effettuato su differenti canali:

utilizzando un pagamento con versamento online, direttamente sul portale dell'agenzia oppure attraverso l'applicazione Equiclick, inserendo semplicemente il codice Rav del proprio bollettino;

pagamento dei propri bollettini attraverso i canali telematici di banche oppure presso i servizi di Poste Italiane, usufruendo del pagamento attraverso il portale PagoPa;

pagando i propri bollettini con un addebito diretto sul proprio conto corrente, il quale prevede un'autorizzazione mediante la propria banca.

Rottamazione ter: il decreto sostegni ter

La rottamazione ter e il saldo/stralcio delle cartelle fanno parte del decreto sostegni ter, che è stato introdotto per autorizzare delle misure urgenti per fornire sostegno alle imprese e ai cittadini sul nostro territorio, che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza da COVID 19.

Il decreto è stato pensato per aiutare nello specifico alcuni settori, che hanno subito innumerevoli mesi di chiusure o sono stati particolarmente danneggiati dalla crisi dovuta alla pandemia.

Il decreto-legge che è stato pubblicato il 27 gennaio 2022, prevede al suo interno diverse novità tra le quali:

il rifinanziamento e sospensione versamenti delle rate di alcune imposte, a sostegno delle attività chiuse;

un fondo per il rilancio delle attività economiche che si occupano di commercio al dettaglio;

il nuovo calendario della rottamazione-ter e saldo/stralcio delle cartelle.

I settori che sono stati presi in considerazione per usufruire di questi sostegni comprendono tutte quelle attività che come abbiamo visto ad un subito dei particolari dal gli ultimi due anni, i settori presi in considerazione sono:

il settore dello spettacolo e del cinema;

il settore del turismo;

il settore della vita notturna, discoteche bar e sale giochi;

il settore del commercio al dettaglio;

il settore del mondo degli eventi, della ristorazione e hotellerie;