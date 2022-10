Con i nuovi orientamenti pubblicati dal ministero del lavoro in merito alle sanzioni per i reati di omesso versamento cambiano le regole imposte da INPS, in relazione ai versamenti delle ritenute previdenziali.

Le regole vanno ad influire su tutte le violazioni che sono state commesse dal 2016 in poi, per la quale cessa la possibilità di poter pagare le ritenute entro 60 giorni usufruendo di una sanzione ridotta.

Con le nuove regole messe in atto viene applicato un nuovo criterio di calcolo con delle relative eventuali riduzioni.

Cambiano anche le tempistiche di regolazione che vanno a stabilire entro quanti giorni si può effettuare il pagamento con sanzione ridotta.

I cambiamenti che sono stati applicati vanno ad influenzare i diversi ambiti regolamentati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, anche per gli atti che hanno un'emissione di ordinanza o di ingiunzione.

Vediamo assieme nel dettaglio nel corso dell'articolo quali sono le nuove sanzioni previste per chi lo mette dei versamenti e con quali importi.

Come cambiano le nuove regole il concetto di depenalizzazione

La depenalizzazione INPS è sempre stata regolamentata dal decreto legislativo 8/2016 in particolare l'articolo 3 comma 6; il quale sanciva che per tutti coloro i quali non pagassero entro tre mesi le proprie ritenute previdenziali scattava una sanzione amministrativa pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

Con le nuove regole imposte dal ministero del lavoro la depenalizzazione risulta essere in contrasto con la regola di ridurre la sanzione ad 1/3 del massimo, il quale risulta essere ad oggi 10 mila euro.

L'incompatibilità tra queste due norme si sviluppa su due fronti:

vi è un incompatibilità tra il termine di 60 giorni per pagare la sanzione con modalità ridotta e il termine di 90 giorni per contestare l’avvenuta notifica di mancato pagamento;

vi è un’incompatibilità tra la misura della sanzione ridotta, ovvero 16.666 euro, e il minimo che può essere inserito nelle sanzioni ovvero 10.000 euro.

Proprio per via di queste due incompatibilità cambia l'intero procedimento sanzionatorio sia per quanto riguarda gli importi da erogare sia per quanto riguarda le sue tempistiche.

La data che segna il nuovo orientamento

Per poter suddividere tutte le sanzioni che appartengono alle nuove regole rispetto a quelle precedenti, si è scelto l’anno 2016.

Nello specifico il nuovo orientamento distingue tutte le violazioni che sono state eseguite successivamente all'entrata in vigore del decreto pubblicato il 6 febbraio 2016, il quale diventa a tutti gli effetti uno spartiacque per poter calcolare le sanzioni ridotte.

Difatti tutti coloro che hanno ricevuto delle notifiche in merito a delle sanzioni commesse dopo la seguente data dovranno attenersi alle regole delle nuove normative.

Se invece vengono ricevute le notifiche in mezzo a degli omessi precedenti alla data del 6 febbraio 2016 bisognerà attenersi alle regole precedenti.

Quali sono le nuove sanzioni

Con le nuove regole cambiano anche gli importi delle relative sanzioni che vengono consegnate per tutti coloro che compiono un reato di omissione contributiva confronti di INPS.

Nello specifico l'importo delle sanzioni che si possono ricevere è diventato pari a: il valore delle ritenute omesse moltiplicato per 1,2.

Oltre a questo per ogni anno di reiterazione, ovvero nella quale non si effettua il pagamento, viene aumentato l’importo per ogni anno tanto quanto la metà dell’importo delle ritenute omesse. Questo aumento continua fino al quinto anno dalla violazione commessa.

Inoltre sappiamo anche che se l'importo calcolato risulta essere inferiore ai 10.000 €, la sanzione finale sarà pari alla misura minima, ovvero 10.000 €. Se invece la sanzione prevista risulta essere superiore a 50.000 € il valore massimo che andremo a pagare sarà comunque pari a 50.000 €.

Come rettificare gli importi dovuti

A questo punto la domanda è lecita ovvero come poter sapere se le sanzioni a noi notificate fanno parte di queste nuove normative?

La risposta è molto semplice in quanto sarà INPS stesso a rettificare tutte le sanzioni che rientrano all'interno delle nuove ordinanze, tenendo conto anche dei nuovi criteri.

Nello specifico per tutte le violazioni che sono state effettuate fino al 2015 l'importo da pagare sarà pari al 50% della sanzione con una misura ridotta pari a 16.666 € se vengono pagate entro 60 giorni dalla notifica.

Per quanto riguarda tutte le violazioni che sono state eseguite dal 2016 in poi INPS calcolerà la sanzione come abbiamo indicato nei capitoli precedenti, ricordiamo anche che il minimo edittale previsto è ammesso solo se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni.

Come posso effettuare il pagamento degli omessi

All'interno della circolare INPS pubblicata il 15 luglio 2016, a seguito del decreto legislativo della quale abbiamo parlato nei precedenti capitoli, troviamo tutte le operazioni necessarie per poter effettuare il pagamento degli omessi.

Nonostante le nuove sanzioni che sono state previste dal ministero del lavoro la procedura di pagamento rimane la medesima, purché si rispettino le nuove tempistiche dei trenta giorni.

Difatti se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica può essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzando l’importo.

Per poter però rateizzare il proprio importo bisogna richiedere tramite PEC o raccomandata la rateizzazione della propria sanzione. Questa ipotesi può essere richiesta solo se ci si trova in condizioni economiche particolarmente disagiate, tanto da non poter sostenere il pagamento in un unica rata.

