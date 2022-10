Alcune scadenze fiscali sono piuttosto importanti, e si avvicinano con il mese di novembre 2022. Ecco una panoramica di quali sono quelle più importanti da ricordare, per non incorrere in sanzioni.

Novembre si avvicina, e in questo mese è importante non dimenticare alcune scadenze fiscali importanti, che riguardano alcuni pagamenti. Tra le scadenze fiscali previste, ve ne sono alcune per cui in mancanza di tale adempimento si rischiano anche grosse sanzioni in denaro.

A dover seguire diversi obblighi fiscali sono tutti i contribuenti, le Partite Iva, le società e le imprese. Solitamente per rispettare tutte le scadenze si fa affidamento ad un professionista del settore, come un commercialista o uno studio specializzato in fisco e contabilità.

Tuttavia può essere utile conoscere in anticipo quali scadenze fiscali si presentano nel mese, come rispettare questi obblighi e quali sono gli importi da pagare. Ecco una rapida panoramica delle date più importanti per il mese che sta arrivando, novembre 2022.

Scadenze fiscali novembre 2022: le dichiarazioni dei redditi

Un primo importante adempimento da seguire riguarda le dichiarazioni dei redditi. In particolare entro il 30 novembre è importante ricordarsi di presentare la dichiarazione dei redditi persone fisiche 2022. Si tratta di un documento che diverse persone sono obbligate a presentare al fisco, ovvero all'Agenzia delle Entrate, per dichiarare quali sono i redditi percepiti durante l'anno.

Dato che questa dichiarazione si riferisce ai guadagni ricavati l'anno precedente, è necessario entro fine novembre inviare la dichiarazione per i redditi percepiti nel 2021. Ma chi deve rispettare questo adempimento? Si tratta principalmente di coloro che lavorano in autonomia, ovvero delle Partite Iva, oppure di chi ha un'impresa o una società.

Questi soggetti talvolta devono anche presentare le dichiarazioni per il pagamento di altre imposte, come l'Irap, l'Ires, o presentare informazioni dettagliate con il modello 770. Per seguire questo adempimento senza incorrere in sanzioni, è possibile presentare tutti i dati relativi ai redditi dell'anno precedente in due modalità:

Telematicamente: attraverso il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate;





Tramite un intermediario abilitato: può trattarsi di un commercialista o una figura professionale similare esperta in fisco e contabilità.

Per presentare queste informazioni va infatti compilato un modello specifico, il Modello Redditi PF, che si può trovare facilmente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali novembre 2022: il pagamento dell'IVA

Un altro adempimento importante da assolvere nel mese di novembre 2022 è la dichiarazione dell'IVA. Si tratta dell'Imposta sul Valore Aggiunto, una tassa applicata in Italia su moltissimi prodotti o sulla vendita di determinati servizi.

Generalmente questa tassa è del 22%, tuttavia per alcuni prodotti specifici può anche scendere al 10% o al 5%. Ma chi è obbligato a questa comunicazione? Si tratta dei seguenti soggetti:

Associazioni sportive dilettantistiche;





Associazioni senza scopo di lucro e pro loco con regime fiscale agevolato;





Soggetti IVA che registrano le fatture in base al mese precedente;





Soggetti esercenti al commercio al minuto.

Le comunicazioni devono avvenire entro il 15 novembre 2022, e entro lo stesso termine molti di questi soggetti sono obbligati anche a versare l'imposta, ovvero a procedere con il pagamento della stessa, sulla base dei prodotti o dei servizi venduti il mese precedente. Anche in questo caso è possibile ricevere assistenza da un commercialista abilitato, oppure procedere telematicamente con i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali novembre 2022: i condomini

Alcuni adempimenti fiscali sono rivolti ai condomini, ovvero a coloro che agiscono come sostituti di imposta. In questo caso, chi ha effettuato ritenute di acconto sui corrispettivi pagati il mese precedente, deve procedere al versamento di queste somme tramite Modello F24.

Le ritenute possono fare riferimento a imposte come l'Irpef, l'Ires, oppure a redditi di lavoro autonomo. In tutti i casi questo adempimento si svolge con modalità telematiche, oppure affidandosi ad un commercialista, entro la data del 16 novembre 2022.

Alla stessa data anche le banche e Poste Italiane Spa devono segure lo stesso adempimento, ovvero versare le ritenute sui bonifici del mese precedente, sempre tramite F24.

Scadenze fiscali novembre 2022: la cassa integrazione

Tra tutte le scadenze fiscali previste a novembre, una è particolarmente importante per datori di lavoro e lavoratori perché si riferisce alla cassa integrazione, il sostegno che si può ricevere dall'INPS in caso di sospensione del lavoro o riduzione degli orari.

Entro il 30 novembre 2022 infatti, le imprese dell'industria e dell'edilizia devono provvedere a presentare all'INPS le domande per la CIGO, ovvero la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per gli eventi oggettivamente non evitabili in riferimento al mese precedente.

Per procedere, è necessario utilizzare il portale online INPS, indicando nella domanda di accesso qual è la causa per cui l'orario di lavoro è stato ridotto o sospeso, quali sono i lavoratori coinvolti e la durata di questo periodo di sospensione.