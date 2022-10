Ottobre è un mese molto ricco di appuntamenti fiscali e contributivi, che spaziano dalla scadenza per effettuare gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps alla presentazione del Modello 770/2022. Il calendario è molto pieno e oltre a questi due appuntamenti, che forse saltano maggiormente all’occhio, ci sono molti altri adempimenti da non tralasciare.

Si prospetta un mese molto ricco di date da tenere rigorosamente sotto controllo che riguardano diversi soggetti e, naturalmente, diverse imposte, onde evitare di dimenticarli oppure non adempiervi in tempo.

Calendario alla mano, andiamo a vedere quali sono tutti gli adempimenti che fanno parte dello scadenziario fiscale del mese di ottobre 2022.

Calendario fiscale di ottobre: tutte le scadenze della prima metà del mese

Le scadenze fiscali e contributive di ottobre sono tante. Iniziamo ad elencare quelle che cadono durante la prima metà del mese.

Entro il 3 ottobre, deve essere versata l’imposta di registro per i contratti di locazione, che non sono in regime di cedolare secca, stipulati o rinnovati il 1° settembre 2022.

A partire dal 1° e fino al 10 ottobre, i datori di lavoro domestici devono pagare la terza rata dei contributi di colf e badanti, relativa al terzo trimestre dell’anno (luglio-agosto-settembre).

Come si effettua il pagamento? Entro il 10 ottobre, i datori di lavoro interessati devono effettuare il versamento tramite i canali resi disponibili dall’Inps, usando i bollettini PagoPA e tramite l’App IO.

Arrivati alla metà del mese di ottobre, ci troviamo di fronte ad un'altra data molto importante: entro il 15 ottobre deve essere effettuata la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura da parte dei soggetti Ires e delle Partite Iva. Cadendo di sabato, però, la scadenza slitta automaticamente a lunedì 17 ottobre.

Scadenze fiscali ottobre: dagli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps al Modello 770 e Cu per gli autonomi

La seconda metà del mese di ottobre è altrettanto, se non più ricca, della prima metà. Già a partire dalla giornata del 17 ottobre cade la scadenza per effettuare gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps da parte dei sostituti d’imposta. Cosa si dovrà fare? Si dovrà effettuare il versamento delle ritenute alla fonte (Irpef) operate a titolo d’acconto sui redditi:

Da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di settembre;

Da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

I sostituti d’imposta dovranno anche effettuare i versamenti dei contributi Inps dovuti per il mese precedente, per i lavoratori dipendenti e per gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Infine, deve essere effettuato il versamento Iva di settembre 2022 per i contribuenti a liquidazione Iva mensile.

Per tutti e tre i versamenti (contributi Inps, Iva e ritenute alla fonte Irpef), si deve utilizzare il Modello di pagamento unificato F24, inserendo i relativi codici tributo.

Il 17 ottobre, inoltre, scade anche il termine per effettuare il versamento delle imposte scaturite dalla dichiarazione dei redditi per i titolari di Partita Iva che hanno optato per la rateizzazione.

Spostiamoci alla giornata del 25 ottobre. Il Modello 730 poteva essere presentato entro il 30 settembre 2022. Un nuovo appuntamento che riguarda il modello dichiarativo cade il 25 settembre, giorno entro cui è possibile presentare il 730 integrativo.

Si tratta di un Modello integrativo che è possibile presentare nel caso in cui dall’elaborazione della dichiarazione siano scaturiti errori. Tuttavia, è possibile presentare l'integrativo del 730 solo quando si va a verificare una situazione favorevole al contribuente. Se la situazione non è a favore del contribuente, allora si dovrà presentare il Modello Redditi correttivo.

Il 25 ottobre cade una seconda scadenza, ovvero quella relativa all’invio degli elenchi Intrastat per i contribuenti che hanno obbligo mensile e trimestrale.

L’ultimo giorno del mese, il 31 ottobre 2022, scade il termine per presentare il Modello 770/2022 e le CU per i lavoratori autonomi. La presentazione del 770 è l’adempimento fiscale che interessa i sostituti d’imposta, che va a chiudere uno scadenziario, come abbiamo avuto modo di capire, davvero molto ricco di date da ricordare. Cos'è il Modello 770? Si tratta di un modello nel quale i sostituti d'imposta devono indicare tutte le ritenute d'acconto trattenute e versate nell'anno precedente, sia per lavoro dipendente che autonomo.

Come si invia il Modello 770/2022? La dichiarazione si deve presentare obbligatoriamente in via telematica e può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta, tramite un intermediario abilitato, società che appartengono al gruppo o altri soggetti incaricati.

Inoltre, entro il 31 ottobre i soggetti non titolari di Partita Iva devono versare le imposte scaturite dalla dichiarazione dei redditi, se gli stessi hanno optato per la rateizzazione.

Infine, il 31 ottobre si chiude con l'invio telematico del modello Uni-Emens, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.