Chi intende iscriversi o chi è già iscritto all’università sa bene che il pagamento delle tasse è un adempimento importante e anche, in alcuni casi, molto oneroso.

A seconda degli Atenei, infatti, l’importo delle tasse di iscrizione e di frequenza variano e, in non pochi casi, sono molto alte. Ovviamente, bisogna considerare che l’ammontare delle tasse da versare varia in base alla situazione reddituale Isee e che le università offrono anche borse di studio.

Ma ai costi di iscrizione e di frequenza bisogna anche aggiungere quelli del fitto di casa e delle bollette che gli studenti fuori sede devono affrontare. Insomma, andare all’università, da un punto di vista economico, non è sempre una passeggiata.

Può capitare di non riuscire sempre ad affrontare queste spese. Bisogna, però, sapere cosa succede se non si pagano le tasse universitarie in tempo. Vediamo quali sono le conseguenze che rischia chi non rispetta le scadenze.

Quali sono le tasse universitarie

Quando si frequenta l’università, si è tenuti al pagamento delle tasse universitarie, ovvero quelle che riguardano l’iscrizione e la frequenza.

Queste devono essere pagate annualmente, al momento dell’iscrizione e dell’immatricolazione del primo anno, per tutti gli anni successivi.

Naturalmente, il periodo e le scadenze di pagamento, così come l’importo da pagare in base alle fasce reddituali, varia da università ad università. Generalmente, le esse si possono pagare ratealmente, dando, quindi, la possibilità di suddividere il pagamento in più tranches.

Come abbiamo detto, l’importo da versare, in genere, viene commisurato alla situazione Isee del nucleo familiare del quale fa parte lo studente. Proprio per questo motivo, gli studenti sono tenuti a presentare ogni anno l’ISEE universitario.

Ricordiamo che la presentazione dell’Isee universitario non è solo importante al fine di determinare l’appartenenza ad una o ad un’altra fascia reddituale, ma serve anche per poter accedere e beneficiare di altre agevolazioni come gli alloggi universitari, sconti alla mensa o borse di studio e così via.

Può capitare, però, per una dimenticanza o per una momentanea difficoltà economica di non pagare in tempo le tasse universitarie. Bisogna sapere, quindi, cosa succede in questi casi e quali sono le conseguenze previste.

Prima di spiegarlo, però, è bene capire quali sono quelle che si devono pagare quando ci si iscrive o si frequenta un corso universitario. Esse sono divise in tassa regionale e contributo universitario.

La tassa regionale è regolamentata dalla regione dove ha sede l’università e viene pagata al momento dell’iscrizione in un’unica soluzione; mentre, il contributo universitario viene regolamentato dall’Ateneo ed è una parte del tributo che lo studente deve pagare per le spese di alcuni servizi offerti.

Spieghiamo, adesso, cosa accade quando non si pagano in tempo.

Cosa succede se non si pagano le tasse universitarie

Non pagare le tasse universitarie, chiaramente, comporta qualche conseguenza. Se non si paga la tassa regionale al momento dell’iscrizione, lo studente non sarà ammesso al corso di laurea.

In questo caso, per poter frequentare validamente i corsi universitari, sostenere gli esami e laurearsi è obbligatorio pagare la tassa regionale al momento dell’iscrizione.

Per quanto riguarda il contributo universitario, il discorso da fare cambia. Il contributo universitario, infatti, rappresenta la parte più consistente e, come abbiamo detto, in genere si tratta di un contributo rateizzato in più tranches.

Cosa succede se non si rispettano le scadenze? Una delle conseguenze può essere l’applicazione della mora, ovvero un tipo di sanzione economica che penalizza gli studenti che pagano in ritardo. A quanto ammonta la mora da pagare? L’importo è proporzionale al ritardo del pagamento: in soldoni, più si paga con ritardo, più l’importo della mora cresce.

Naturalmente, si consiglia sempre di consultare i regolamenti delle singole università, in quanto le condizioni cambiano. Infatti, a seconda dell'università variano gli importi delle sanzioni in base al trascorrere del tempo in cui non si paga la tassa dovuta.

Vi è, infine, un’ultima conseguenza nella quale si può incorrere. Nel caso in cui i ritardi nel pagamento siano molti e protratti per un lungo periodo di tempo ci si imbatte in quello che è l'illecito più grave. Ovvero? In queste circostanze, l’università può bloccare la carriera dello studente, impedendogli, quindi, di prenotarsi e sostenere un esame o di laurearsi fin quanto non avrà regolarizzato la propria posizione. Si tratta, in questo caso, di conseguenze immediate. Insomma, questo potrebbe essere un bel problema!

Le tasse universitarie vanno in prescrizione? Si seguono le medesime regole della prescrizione civile, ma con un tempo minore.