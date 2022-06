L'Agenzia delle entrate mette a disposizione molti servizi online per poter eseguire adempimenti fiscali oppure per controllare la propria situazione fiscale. A partire dal 23 maggio, previa abilitazione, possono accedere ad alcuni servizi anche i rappresentati o le persone di fiducia per conto di terze persone. Scopri quali sono i servizi online dell'Agenzia delle entrate e le ultime novità.

Il sito dell’Agenzia delle entrate è molto consultato dai contribuenti per visualizzare guide e informative, provvedimenti e notizie in ambito fiscale.

L’Agenzia delle entrate, sul proprio portale istituzionale, fornisce servizi molto utili per eseguire adempimenti oppure consultare la propria posizione fiscale, senza il bisogno di doversi recare personalmente, attendere e fare file presso gli sportelli e gli uffici territoriali dell’ente.

I servizi online dell’Agenzia delle entrate sono diversi e ognuno ha funzioni differenti. Accedere è molto semplice: è sufficiente essere in possesso di una identità digitale oppure i professionisti, per accedere a specifiche sezioni e adempiere per se stessi o per conto dei propri clienti, devono avere le credenziali Entratel o Fisconline.

In questo articolo andremo ad analizzare quali sono e come funzionano i servizi online dell’Agenzia delle entrate e, infine, ci focalizzeremo su una novità degli ultimi giorni: possono accedere ai servizi online anche i rappresentanti, i tutori o le persone di fiducia che agiscono per conto di terze persone che non possono accedervi autonomamente.

Le istruzioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 173217, pubblicato il 19 maggio del 2022.

Iniziamo a vedere, in linea generale, quali sono e come funzionano i servizi online, fornendo una chiara e semplice guida adatta a tutti.

A cosa servono e quali sono i servizi online dell'Agenzia entrate!

Il sito dell’Agenzia delle entrate è uno dei portali più consultati dai contribuenti, sia per le numerose notizie, guide, chiarimenti e provvedimenti pubblicati sia per i servizi online messi a disposizioni dall’ente.

I servizi e le attività erogate dall’Agenzia delle entrate sono tanti, accessibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sul portale dell’Agenzia delle entrate, oltre a poter accedere ai servizi online e alla propria area personale, è anche disponibile la modulistica fiscale liberamente scaricabile.

Cos’hanno di importante i servizi online dell’Agenzia delle entrate? Soprattutto durante gli ultimi anni, i servizi sono stati migliorati e potenziati, con l’obiettivo di rendere sempre più snelle le procedure e gli obblighi fiscali a cui sono soggetti i contribuenti, oltre che fruibili senza il bisogno di recarsi presso uffici e sportelli territoriali.

Come si legge sul sito fiscomania.com:

“I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate possono essere ad accesso libero o autenticato e sono disponibili nell’area “Tutti i Servizi” del sito”.

I servizi online vengono erogati tramite tre canali: Entratel, Fisconline e Sister. Ognuno di questi canali è dedicato ad una specifica categoria di utenti.

Uno dei servizi più visitati è il Cassetto Fiscale che permette ai contribuenti di consultare tutte le informazioni relative alla propria situazione fiscale - del Cassetto Fiscale parleremo successivamente in maniera approfondita.

Ma, come abbiamo detto, i servizi messi a disposizione sono tanti. Possiamo citare, per esempio, il servizio telematico Civis, ovvero Comunicazione di Irregolarità Virtualizzate per Intermediari Serviti. Si tratta di un canale telematico di assistenza che permette di gestire le comunicazioni che presentano irregolarità.

Per un approfondimento, si consiglia la lettura del seguente articolo sul sito Trend Online: Civis e riesame in autotutela: l'Agenzia entrate chiarisce!

Come si accede ai servizi online dell'Agenzia entrate?

A seconda dei servizi online da consultare sono disponibili diversi metodi di accesso per i cittadini, per i professionisti e le imprese e per i rappresentanti e le persone di fiducia.

Iniziamo da quella che è la platea più vasta di utenti dei servizi online: i cittadini. Il primo passo è ricordare che a partire dal 1° ottobre del 2021, in base a quanto è stato disposto dal Decreto-legge n. 76/2020 - più comunemente conosciuto con il nome di Decreto Semplificazioni - non è più possibile accedere alla propria area riservata utilizzando le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (i cosiddetti “vecchi” Pin).

Come devono accedere, quindi, i cittadini? Possono scegliere tre strumenti per autenticarsi: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), la Carta d’Identità Elettronica (Cie) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Naturalmente, come si legge sul sito agenziaentrate.gov.it:

“Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene”.

E le imprese e i professionisti come devono accedere ai servizi online? Coloro in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline possono continuare ad accedere ai servizi di interesse utilizzando le proprie credenziali anche dopo il 1° ottobre 2021. Inoltre, sempre come si legge sul sito agenziaentrate.gov.it:

“Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre”.

Passiamo all’ultima categoria, ovvero i rappresentanti e le persone di fiducia. Si tratta di una novità molto recente. Infatti, a partire dal 23 maggio 2022 i rappresentanti, i tutori e le persone di fiducia possono accedere ad alcuni servizi per conto di terze persone impossibilitate ad utilizzare i servizi online.

Di questo aspetto, però, ci occuperemo nello specifico nell’ultima parte del testo.

Agenzia entrate: consultazione del cassetto fiscale contribuenti!

Uno dei servizi online dell’Agenzia delle entrate più cliccato e consultato e il Cassetto Fiscale. Si tratta di un servizio dell’Agenzia delle entrate messo a disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati per consultare e gestire gli adempimenti fiscali come, per esempio, la dichiarazione dei redditi, la Certificazione Unica, i dati catastali, i rimborsi, i versamenti effettuati tramite il Modello di pagamento unificato F24 e molti altri ancora.

Si tratta di un servizio accessibile in qualsiasi momento, previa autenticazione con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Quali sono, nel dettaglio, i servizi disponibili sul proprio Cassetto Fiscale? Una volta avuto l’accesso nel Cassetto Fiscale personale è possibile consultare diverse sezioni:

Anagrafica;

Dichiarazioni Fiscali;

ISA/Studi di Settore;

Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili;

Comunicazioni;

Rimborsi;

Versamenti;

Dati del Registro.

Vediamo una per una le sezioni sopra elencate. Nella sezione Anagrafica sono riportati i dati anagrafici del contribuente.

Nella sezione Dichiarazioni Fiscali, invece, si possono consultare e/o scaricare le dichiarazioni fiscali in formato PDF, la scelta di destinazione dell’8x1000, 5x1000 e 2x1000. È possibile consultare le comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate e le informazioni relative ai redditi che sono stati percepiti.

Nella sezione ISA/Studi di Settore gli interessati hanno la possibilità di richiedere informazioni sul Modello Isa precompilato oppure su eventuali anomalie riscontrate e così via.

Le Comunicazioni che è possibile richiedere sono quelle, per esempio, sull’opzione Irap, sul Modello 730-4 e su altre Dichiarazioni.

Si possono richiedere informazioni sui Rimborsi riconosciuti ed erogati in base alla liquidazione della dichiarazione dei redditi o dalle dichiarazioni e istanze Iva.

Nella sezione Versamenti sono presenti i dati dei versamenti che il contribuente ha effettuato a partire dal 1998, utilizzando il Modello F23 e il Modello F24.

Infine, nella sezione Dati di Registro sono presenti le informazioni sugli Atti giudiziari, le Successioni registrate a partire dal 1986, gli acquisti o la compravendita di immobili.

Agenzia entrate: come possono accedere ai servizi online i rappresentanti?

Il 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha attivato un nuovo servizio molto utile; si tratta di una procedura di delega per coloro che sono impossibilitati oppure hanno difficoltà ad accedere ai servizi online.

Tutte le informazioni e le istruzioni sulla procedura di richiesta di abilitazione ai sevizi online da parte dei rappresentati sono state esplicate nel provvedimento n. 173217, pubblicato il 19 maggio 2022.

Come abbiamo appena detto, questo specifico provvedimento interessa i rappresentati e tutori e, nello specifico:

Rappresentati, curatori speciali e tutori nominati dall’autorità giudiziaria che tutelano o sostengono persone impossibilitate ad accedere ai servizi online per curare i propri adempimenti fiscali;

Rappresentati o genitori per i minori;

Persone di fiducia.

L’abilitazione si richiede compilando speciali moduli facilmente reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate e, una volta ottenuta, i rappresentanti possono accedere ai servizi online, nell’area riservata, utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Pertanto, a partire dal 23 maggio 2022, i soggetti abilitati possono accedere ad alcuni specifici servizi online: dichiarazione precompilata, Cassetto Fiscale, ricevute pagamenti pagoPA, fatturazione elettronica, stampa modelli F24, richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o della Tessera del Codice Fiscale, avvisi di regolarità e irregolarità.

Per quanto tempo, il rappresentate o la persona di fiducia può utilizzare i servizi in nome e per conto della persona rappresentata? Come si legge sul sito edotto.com:

“Il provvedimento specifica che il rappresentante può utilizzare i servizi fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono attivate le abilitazioni”.

Agenzia entrate: come trasmettere atti e dichiarazioni con i servizi online!

Sul sito online dell'Agenzia delle entrate sono disponibili software gratuiti per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi, scaricando il programma online "Redditi Persone Fisiche". Inoltre, è possibile trasmettere anche i contratti di locazione ed effettuare i pagamenti con il Modello F24.

Come si trasmettono le dichiarazioni? Una volta compilati i modelli online, gli stessi devono essere autenticati e controllati - a tal proposito, sono disponibili i vari software di verifica e controllo.

Una volta controllati e autenticati, possono essere inviati, sempre dalla propria area personale.