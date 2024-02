Sinner non paga le tasse in Italia: scoppia la polemica sulla sua residenza a Montecarlo

Sinner ha la residenza a Montecarlo, ecco perché non paga le tasse in Italia: scoppia la polemica sulla mossa del tennista, ma è tutto legale.

Nel corso di una recente intervista, subito dopo la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è finito nella polemica per le sue dichiarazioni fiscali: il tennista numero 4 al mondo, infatti, ha la residenza a Montecarlo e quindi non paga le tasse in Italia. Nonostante questo, la scelta di risiedere all'estero avrebbe altri motivi fondanti: in primis, gli allenamenti.

Ecco perché Sinner non paga le tasse in Italia e quanto conviene avere la residenza a Montecarlo.

Sinner non paga le tasse in Italia, perché?

Jannik Sinner ha incontrato Giorgia Meloni, che si è congratulata per la grande vittoria degli Open a soli 22 anni: purtroppo, però, dilaga la polemica sulla residenza del tennista a Montecarlo, che gli permette di non pagare le tasse in Italia.

In una recente intervista, infatti, il tennista numero 4 al mondo avrebbe confessato di risiedere a Montecarlo, uno dei paradisi fiscali per gli sportivi. Ma i motivi della sua scelta non riguardano affatto il fisco:

Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco e dissi che ci sarei andato anche io. Lì ci sono tanti tennisti con cui allenarsi, le strutture sono buone, lì mi sento a casa. Posso andare al supermercato con zero problemi. Sto bene lì, ecco.

La scelta di vivere nel Principato di Monaco sarebbe dettata dalle migliori strutture a disposizione per gli allenamenti, ma a molti questa dichiarazione ha fatto storcere il naso.

Non a caso anche altri tennisti e sportivi famosi hanno optato per Montecarlo per godere di una minore tassazione sui propri redditi.

Sinner e le tasse: quanto si paga a Montecarlo?

Con la vittoria degli Australian Open, Sinner ha guadagnato ben 2 milioni di euro (a quanto ammonta il suo patrimonio?), ma quante tasse paga a Montecarlo su questi soldi?

Fortunatamente a Montecarlo al tassazione è meno erosiva rispetto all'Italia, in quanto nel Principato di Monaco non esiste la tassa sui redditi delle persone fisiche (Irpef).

Bisogna però specificare che i soldi vinti da Sinner non sono esentasse, ma vengono tassati nel Paese nel quale sono stati vinti, ovvero in Australia. E lo stesso vale per tutti gli altri premi vinti in altre nazioni.

Diverso è il discorso per le sponsorizzazioni, che sono comunque una fetta importante di reddito per Sinner: in questo caso i redditi sono tassati in base al Paese dove il contribuente ha la residenza. Per il tennista, quindi, si seguono le regole del Principato di Monaco.

Residenza fiscale all'estero: è legale?

Stando a quanto previsto dalla legge, Sinner non ha infranto alcuna regola: infatti, le sue motivazioni sulla residenza a Montecarlo riguarderebbe la presenza di migliori infrastrutture piuttosto che la convenienza economica. Considerando anche che i premi vinti nei tornei vengono tassati nel Paese in cui sono stati vinti, per Sinner questa non è assolutamente una mossa strategica.

Inoltre, secondo la legge italiana non basta avere la residenza all'estero per eludere le tasse: è necessario anche vivere effettivamente al di fuori dei confini nazionali per godere delle agevolazioni fiscali.

In caso contrario, senza un'adeguata documentazione a verifica, l'Agenzia delle Entrate può presumere che la residenza fiscale del contribuente sia effettivamente in Italia.