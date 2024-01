Ecco qual è il tipo di società più conveniente da aprire nel 2024

Nel 2024, la scelta del tipo di società da aprire è una decisione cruciale per ogni imprenditore. Questa scelta dipende da numerosi fattori, come il numero di soci, il tipo di business e le prospettive future. Le tipologie societarie in Italia sono molteplici, tra cui SNC, SAS, SRL e SRLS. Come capire quale possa essere la più conveniente in termini di tassazione, struttura e adattabilità al proprio modello di business?

Cosa conviene tra SNC o SRL: i pro e i contro

Le società di capitali, come SRL (Società a Responsabilità Limitata) e SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata), sono incentrate sul capitale e offrono una tutela patrimoniale ai soci: in caso di default, si perde solo il capitale investito. Queste società hanno personalità giuridica e una struttura più complessa rispetto alle società di persone.

Le società di persone, come SNC (Società a Nome Collettivo) e SAS (Società in Accomandita Semplice), pongono l'accento sulle persone con responsabilità illimitata e solidale dei soci. Il patrimonio personale dei soci è a rischio in caso di dissesto finanziario. Tuttavia, queste società sono più semplici da gestire e non richiedono un capitale minimo iniziale.

Vantaggi e svantaggi delle tipologie societarie

Le SNC sono formate da soci con responsabilità illimitata, che partecipano attivamente alla gestione dell'azienda. Sono comuni in attività commerciali di piccola o media entità e non richiedono un capitale iniziale. I soci vengono tassati sul reddito indipendentemente dalla reale percezione (tassazione per trasparenza).

• vantaggi della SNC, costi di apertura e gestione contenuti; regime contabile semplificato per piccoli volumi di affari.

• svantaggi della SNC, nessuna protezione del patrimonio personale in caso di fallimento; obbligo di contribuzione INPS per tutti i soci.

La SAS differenzia i soci in accomandatari (responsabilità illimitata) e accomandanti (responsabilità limitata alla quota investita). I soci accomandatari sono gli amministratori attivi, mentre gli accomandanti sono più passivi e non sono soggetti a contribuzione INPS.

• punti di Forza della SAS, minore carico fiscale complessivo grazie alla non obbligatorietà dei contributi INPS per i soci accomandanti; flessibilità nella gestione dei ruoli societari.

• debolezze della SAS, responsabilità illimitata per i soci accomandatari; limitazioni nel ruolo dei soci accomandanti.

Società semplice o società di capitali

La società semplice, che non può esercitare attività commerciali, segue le stesse regole delle SNC e SAS, essendo anch'essa una società di persone.

Le SRL e SRLS sono società più strutturate, adatte a imprese di medie e grandi dimensioni. Richiedono un capitale minimo e offrono protezione patrimoniale ai soci.

• benefici delle SRL/SRLS, responsabilità limitata dei soci; possibilità di essere costituita da un solo socio; flessibilità in caso di modifiche societarie.

• limiti delle SRL/SRLS, costi di apertura e gestione più elevati; obbligo di tenere una contabilità ordinaria.

Che società aprire per pagare meno tasse

La scelta della tipologia societaria più conveniente nel 2024 dipende dalle specifiche esigenze dell'imprenditore, dalla natura dell'attività e dalla struttura finanziaria desiderata. Le società di persone, come SNC e SAS, sono ideali per le piccole attività con minori esigenze di capitale e una gestione più flessibile, ma presentano il rischio di responsabilità illimitata.

Al contrario, le SRL e SRLS offrono maggiore protezione patrimoniale ma richiedono un impegno economico iniziale più sostanzioso e una gestione più complessa. La decisione finale dovrebbe essere presa dopo un'attenta valutazione delle proprie necessità, delle prospettive future e, possibilmente, con il supporto di un consulente esperto.

Leggi anche: Cosa significa "ragione sociale" ed esempi